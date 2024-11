https://ukraina.ru/20241115/1058924663.html

Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам - обсуждают эксперты

Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам - обсуждают эксперты - 15.11.2024 Украина.ру

Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам - обсуждают эксперты

Когда вокруг Украины в информационном поле намечается снижение градуса интереса, пора запускать рабочую тему про ядерное оружие. "Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США", с таким посылом вышла статья в The Times со ссылкой на Минобороны Украины.

2024-11-15T06:10

2024-11-15T06:10

2024-11-15T06:10

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

the times

минобороны украины

мид

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038913150_0:14:550:323_1920x0_80_0_0_c02247e6774993484df1e53a1857d8ef.jpg

В украинском МИД сразу же опровергли это сообщение, подчеркнув, что Украина соблюдает все международные договора и обязательства, и в части нераспространения ядерного оружия. Действительно, перспектива в ближайшие два месяца прихода Трампа в Овальный кабинет, назначение на ключевые посты руководителей, которые имеют сдержанную (мягко говоря) политику в отношении Украины, обязывает Зеленского действовать быстро и жестко. Самый верный способ – шантаж и угрозы. Что из этого блеф, а что реальная угроза миру и человечеству – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политик Олег ЦаревНесколько слов о статье The Times о том, что Киев может быстро разработать примитивное оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если США сократят военную помощь. В документе, подготовленном для МО Украины сказано, как я и писал еще месяц назад, что бомба с использованием плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней украинских ядерных реакторов, по типу "Толстяка", которой США били по Нагасаки, может быть создана быстро. В докладе (его автор — Алексей Ижак, завотделом Нацинститута стратегических исследований, который консультирует правительство Украины) сообщается, что Украина по-прежнему имеет опытных специалистов, контролирует девять действующих реакторов, а суммарный вес реакторного плутония, имеющегося у Украины, оценен в семь тонн, и этого достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн. Напомню, что минимальный размер плутониевого заряда, который приводит к реакции деления — взрыву — чуть больше яблока в размере. То есть плутония надо совсем мало. В разы меньше, чем урана. Потенциальная украинская бомба будет иметь мощность примерно в одну десятую от мощности "Толстяка", который имел мощность, эквивалентную 21 килотонны тротила, то есть около 2,1 килотонны. Добавлю от себя, что это нижний предел мощности тактического оружия, хотя точная мощность ядерного заряда будет непредсказуемой, поскольку в нем будут использованы недостаточно чистый оружейный плутоний, а отходы ядерного топлива. А в нем, помимо оружейного плутония, много различных нестойких изотопов. Из-за этого взрыв будет не очень эффективный. То есть реакция деления не успеет охватить весь заряд, и значительная его часть будет разнесена взрывом. Для получения достаточно чистого оружейного плутония изготавливаются специальные реакторы, цель которых состоит только в этом. Таких реакторов на Украине нет. Но то, что заряд не состоит из чистого оружейного плутония повлияет на мощность взрыва, но это все равно ядерный взрыв. Именно поэтому мощность прогнозируемого взрыва — нижний предел тактического оружия. Но здесь важна не поражающая способность заряда, а политический резонанс, который, в связи с этим, произойдет. Алексей Ижак пишет, что взрывать плутоний необходимо с помощью "сложной традиционной взрывной конструкции, которая должна происходить с высокой скоростью детонационной волны одновременно по всей поверхности плутониевой сферы", что сложно, но в пределах компетенции Украины. По словам Ижака, "этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сосредоточенные военные, промышленные или логистические объекты". Но это не так важно, важен будет сам прецедент использования Украиной тактического ядерного оружия. ▪️Согласно докладу, порогом для разработки программы ядерного перевооружения станет достижение ВС РФ города Павлоград в Днепропетровской области, военно-промышленного центра. Если ждать дальше, то возникнет риск того, что некоторые из крупнейших городов Украины, такие как Днепропетровск (в Желтых водах, как я писал, находятся одни из самых крупных месторождений урановый руды) и Харьков (где, опять же, как я писал, делают гироскопы, которые нужны для наведения ракет, плюс научная школа), падут еще до того, как оружие будет разработано. Доклад был передан заместителю министра обороны Украины и должен быть представлен на некой конференции, в которой примут участие министры обороны и стратегических отраслей Украины. Хочу подчеркнуть, что в своих постах ранее я точно описал и саму возможность получения Украиной ЯО (ядерного оружия - Ред.), и метод, которым на Украине будут пытаться его изготовить. Все, кто писал о невозможности изготовления Украиной ЯО и о том, что Украина способна произвести лишь грязную бомбу, писали чушь. Добавлю, что это не последняя утечка, касающаяся производства ЯО Украиной.Общественный деятель Александр СкубченкоThe Times: Украина способна создать простую ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Трамп перестанет оказывать военную помощь. То есть Зеленский, за которым стоят противники Трампа, уже шантажирует Трампа. Оказывается, для того, чтобы сидеть за столом переговоров с президентом Путиным на равных, Трампу мало вступить в должность президента США. Если речь идёт о "расторговке" Украины, Трамп должен показать, что он не только желание имеет, но и — возможность. Договариваться можно о чём угодно, но способен ли Трамп навязать свою волю Украине? Вот главный вопрос. Вся политическая элита на Украине — это выкормыши демократов и шушера Сороса. Трамп способен их принудить к миру?Американист Алексей НаумовКасательно "украинской атомной бомбы" — The Times вновь разгоняет тему — надо понимать следующее. 1. Если Россия получит сведения о подготовке такой бомбы на атомном объекте Украины — будь то, например, АЭС (отработанные стержни из которых планируется использовать для извлечения плутония) — по такому объекту будет нанесен удар. По таким объектам сейчас не бьют из-за риска радиационного заражения местности, но в этом случае все ограничения будут сняты. 2. Создание ядерного оружия предполагает выход из режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Основные стражи, гаранты этого договора — нынешние ядерные державы, в первую очередь США и Россия. Включение такой в целом непредсказуемой страны как Украина в ядерный клуб противоречит интересам Запада и создает для него реальную опасность. 3. Если Украина начнет непосредственные шаги к созданию ЯО, то США не то что прекратят помощь — они начнут этому активно противодействовать. Если есть что-то, что сегодня объединяет Москву и Вашингтон, так это поддержка режима ядерного нераспространения. 4. Следовательно, все разговоры об украинском ядерном оружии служат исключительно для создания информационного шума на фоне реальной угрозы сокращения поддержки со стороны США и принуждения к переговорам.Политический аналитик Владимир КорниловНовая "сенсация" от The Times: "Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США, согласно информационному документу, подготовленному для Министерства обороны Украины". Газета цитирует эту бумагу: "Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн… Для значительного арсенала ядерного оружия потребуется гораздо меньше материала… количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн". Такая бомба будет иметь примерно одну десятую мощности "Толстяка", заключают авторы документа. Ну, то есть цель вброса понятна. Эдакий ультиматум Трампу: бросишь нас - будет ядерная война. Но я обращаю особое внимание на фамилию автора этой "сенсации". Максим Такер - штатный провокатор газеты The Times. В августе 2015 года он так же громко на весь мир заявил, что ДНР даже втайне от Москвы собирает в Донецке "грязную атомную бомбу". Я потом лично не раз спрашивал Максимку, как там ДНР продолжает собирать бомбу или нет. Не ответит и по поводу этой украинской бомбыПолитический обозреватель Алексей ВасильевВчера кипели страсти по поводу ядерной бомбы, которую вроде как Киев собирается сделать. Потом он открестился от этого, и основной упор обсуждений был сделан на физическую невозможность это сделать (что, кстати, правда, в реакторном плутонии очень много 240 и 241 изотопа, которые не дают возможности обеспечить цепную реакцию деления). А между тем, это лишь один маркер, который говорит о гораздо большем. Одновременно с этой новостью, в западных СМИ так же появились заявления о выборах президента Украины в 25 году, и просто калейдоскоп назначений вполне очевидно недружественных Киеву политиков в команду Трампа. Что это может означать? Учитывая приоритет внутренней "Perestroika" в США и приоритет на внешнем треке борьбы с КНР, Трамп заранее обходит мины, которые ему закладывает ястребы дипстейта. А тем необходимо отвлечь Трампа на ненужную ему поддержку Киева, сковывая имидживыми и репутационными факторами - мол как можно оставить в беде бедную жертву, в которую уже ввалили столько бабла. И это осложнит для Трампа выход из украинского тупика, тем более что Россия ясно продемонстрировала, что на примитивную разводку с заморозкой не пойдет. И что остаётся Трампу? Продавливать нас угрожая ядеркой, как предлагают ястребы? Зачем, что это даст если Россия не прогнётся? Слишком много угроз для США в таком сценарии. Остальные силовые сценарии очевидно не прокатят, Киеву не поможет ничего из того что можно было сделать безопасно для США. Поэтому Трамп, понимая, что вопрос стоит о сохранении лица для США, и чтоб решение слить Киев не выглядело как бегство и подарок Путину, начинает в лучших традициях коммерческих переговоров, обесценивание предмета переговоров. То есть теперь не демократический президент, а нелегитимный узурпатор, не борцы за свободу, а террористы, к тому же желающие создать ядерную бомбу. И даже если ложечки нашлись, но осадочек остался... Таким образом, Трамп начал заранее переформулировать общественное мнение и отношение к Киеву на западе, после чего он переведёт отношение к нему на негативное, благо поводов более чем, и спокойно выведут из инфополя. Тем самым шантажировать его на тему "ты бросил несчастных украинцев" просто не получится. По времени подобное переформатирование общественного мнения, обычно занимает от двух до четырех пяти месяцев. И после этого проблемы Украины в Европе никого волновать не будут. Как, например, там никого уже не волнует проблема демократии в Сирии, или Афганистане. Так что подобное мочилово со стороны США по Зеленскому, ещё даже до инаугурации Трампа, довольно обнадёживает. Видимо он решил, что вместо сложных переговоров, проще убрать предмет спора из фокуса внимания. И тогда ожидания, что он будет блефовать и торговаться за разграничение линии размежевания сфер влияния, теперь гораздо ниже.О том, какие еще есть особенности в создании ядерного оружия на Украине - в статье Василия Стоякина ""Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу"

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, the times, минобороны украины, мид, эксклюзив