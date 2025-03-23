ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов - 23.03.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов - 23.03.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов
В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадала электроподстанция в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 23 марта сообщил вице-губернатор российского региона Антон Тицкий.
2025-03-23T15:21
2025-03-23T15:21
новости
запорожская область
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электроснабжение
мирные жители
артиллерия
военные преступления
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"Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сёл Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества", - сообщил вице-губернатор Запорожской области.Он отметил, что информация по другим населённым пунктам уточняется.На уходящей неделе президенты России и США достигли договорённости о прекращении ударов по энергетическим объектам России и Украины. После этого ВСУ нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
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новости, запорожская область, россия, украина, всу, энергетика, электроснабжение, мирные жители, артиллерия, военные преступления, новые регионы
Новости, Запорожская область, Россия, Украина, ВСУ, энергетика, электроснабжение, мирные жители, артиллерия, Военные преступления, Новые регионы

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов

15:21 23.03.2025
 
разрушенная ВСУ электроподстанция в Пологовском районе
разрушенная ВСУ электроподстанция в Пологовском районе
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В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадала электроподстанция в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 23 марта сообщил вице-губернатор российского региона Антон Тицкий.
"Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сёл Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества", - сообщил вице-губернатор Запорожской области.
Он отметил, что информация по другим населённым пунктам уточняется.
"Водоснабжение в штатном режиме. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала", - уточнил Тицкий.
На уходящей неделе президенты России и США достигли договорённости о прекращении ударов по энергетическим объектам России и Украины. После этого ВСУ нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
 
НовостиЗапорожская областьРоссияУкраинаВСУэнергетикаэлектроснабжениемирные жителиартиллерияВоенные преступленияНовые регионы
 
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