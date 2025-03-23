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ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов - 23.03.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентов

В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадала электроподстанция в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 23 марта сообщил вице-губернатор российского региона Антон Тицкий.

2025-03-23T15:21

2025-03-23T15:21

2025-03-23T15:21

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"Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сёл Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества", - сообщил вице-губернатор Запорожской области.Он отметил, что информация по другим населённым пунктам уточняется.На уходящей неделе президенты России и США достигли договорённости о прекращении ударов по энергетическим объектам России и Украины. После этого ВСУ нанесли несколько ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта

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новости, запорожская область, россия, украина, всу, энергетика, электроснабжение, мирные жители, артиллерия, военные преступления, новые регионы