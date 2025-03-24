Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции - 24.03.2025 Украина.ру
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Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции
Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции - 24.03.2025 Украина.ру
Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции
Эксплуатация ЗАЭС затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
2025-03-24T04:30
2025-03-24T04:30
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Ранее во время телефонного разговора с Зеленским Трамп предложил передать во владение США атомные электростанции Украины, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.Запорожская АЭС — это порядка 6 гигаватт установленной электрической мощности, это относительно новый актив с хорошими перспективами продления эксплуатации, отметил эксперт. У Росатома для этого есть и деньги и технологии. Проблемы с Запорожской атомной электростанцией в другом, указал он.Любые АЭС — это источники энергии для крупного промышленного потребления. Атомной электростанции желательно вырабатывать электроэнергию в постоянно одинаковых объемах. Обеспечить такое потребление может только промышленность, отметил эксперт.Поэтому возникла вторая проблема: кто будет потреблять энергию, производимую Запорожской АЭС? Из-за этого сейчас звучат предложения продавать электрическую энергию Украине после завершения конфликта, указал Фролов.Потому что Крым, который раньше получал от ЗАЭС порядка гигаватта, сейчас является энергонезависимым регионом, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, запорожская аэс, росатом, аэс, атомная энергетика, атомная электростанция, запорожье, крым, энергетика
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, Росатом, АЭС, атомная энергетика, атомная электростанция, Запорожье, Крым, энергетика

Кто будет потреблять энергию ЗАЭС? Фролов назвал две ключевые проблемы Запорожской электростанции

04:30 24.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Эксплуатация ЗАЭС затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Ранее во время телефонного разговора с Зеленским Трамп предложил передать во владение США атомные электростанции Украины, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт.
Запорожская АЭС — это порядка 6 гигаватт установленной электрической мощности, это относительно новый актив с хорошими перспективами продления эксплуатации, отметил эксперт. У Росатома для этого есть и деньги и технологии. Проблемы с Запорожской атомной электростанцией в другом, указал он.
"Первая проблема – ее эксплуатация затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Второе обстоятельство – Запорожская АЭС строилась древней высокоразвитой цивилизацией, которая предполагала, что близлежащие территории будут промышленно развитыми, каковыми они и являлись", — подчеркнул Фролов.
Любые АЭС — это источники энергии для крупного промышленного потребления. Атомной электростанции желательно вырабатывать электроэнергию в постоянно одинаковых объемах. Обеспечить такое потребление может только промышленность, отметил эксперт.
Поэтому возникла вторая проблема: кто будет потреблять энергию, производимую Запорожской АЭС? Из-за этого сейчас звучат предложения продавать электрическую энергию Украине после завершения конфликта, указал Фролов.
Потому что Крым, который раньше получал от ЗАЭС порядка гигаватта, сейчас является энергонезависимым регионом, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 12:21
СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭСЗафиксирован факт попытки совершить акт ядерного терроризма путем атаки на АЭС в Курской области со стороны Киева. Об этом 21 марта сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на совещании в Курской области
 
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