https://ukraina.ru/20250323/1061984137.html

Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков

Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков - 23.03.2025 Украина.ру

Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков

Европейские лидеры демонстрируют оголтелый милитаризм при том, что новая администрация Белого дома говорит о мире и в интересах самой Европы жить в добрососедстве с Россией. Об этом в опубликованном 23 марта интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-03-23T16:27

2025-03-23T16:27

2025-03-23T16:27

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Руководитель пресс-службы Кремля рассказал журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину о новой политике администрации Дональда Трампа и противоречиях, которые в связи с этим возникают в международных отношениях.По словам Пескова, такая тональность новой администрации Белого дома импонирует Кремлю. Перспективы сотрудничества России и США в разных сферах трудно переоценить, отметил он, и противоречия сторон не должны лишать их возможности взаимовыгодного сотрудничества.Песков отметил, что Москве не известны детали общения Вашингтона и Киева. Он отметил, что в Киеве заявляют об отказе передавать активы США и, кроме того, цена обещаний киевского режима невысока.Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит очень серьёзная, кропотливая работа переговорщиков. При этом он напомнил, что Владимир Путин принципиально поддерживает идею перемирия и, одновременно, считает важными относящиеся к этому вопросы."Предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути", - подчеркнул Песков.Он обратил внимание на запланированные переговоры 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Там переговорщики из Москвы и Вашингтона будут обсуждать детали возможного возобновления "черноморской инициативы" ("зерновой сделки"), действовавшей в 2022-2023 годах в интересах украинских экспортёров с игнорированием российской стороны в этой сделке.Он также отметил, что в Москве не надеются на скорую отмену антироссийских санкций. Песков предложил вслушаться в то, что на эту тему сказал президент России.Также Песков Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" указал на парадоксальность ситуации, при которой Европа, которая должна быть заинтересована в мире, настроена на войну с Россией.Европейские политики думают, отметил он, не о том, как устранить первопричины нынешнего конфликта, а о том, чтобы усугубить ситуацию. Они озабочены тем, чтобы добавить противоречий к первопричинам, без которых прекращение конфликта вокруг Украины невозможно, сообщил Песков.К таким новым вводным он отнёс идею западноевропейских политиков отправить на украинскую территорию военные контингенты стран НАТО. Он также припомнил заявление президента соседней Финляндии Александра Стубба о необходимости сейчас "до зубов" вооружить Украину.Он обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказались европейские лидеры при новой администрации Белого дома. Её пресс-секретарь российского лидера сравнил с новым шерифом в городе, который требует оплачивать его услуги, повышать свои военные расходы. Такой поворот политики Вашингтона бьёт по ощущению комфорта европейских недоброжелателей России.Также Песков припомнил заявление французского президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы. Оно, по мнению Пескова, "звучит весьма и весьма опасно".По словам Пескова, стоит надеяться, что в Европе выйдут на арену политические тяжеловесы с видением политических перспектив."А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.Экспертное мнение на эту тему: Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении

https://ukraina.ru/20250315/1061819287.html

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