Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков - 23.03.2025 Украина.ру
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Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков
Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков - 23.03.2025 Украина.ру
Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков
Европейские лидеры демонстрируют оголтелый милитаризм при том, что новая администрация Белого дома говорит о мире и в интересах самой Европы жить в добрососедстве с Россией. Об этом в опубликованном 23 марта интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-03-23T16:27
2025-03-23T16:27
новости
европа
россия
кремль
дмитрий песков
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ес
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Руководитель пресс-службы Кремля рассказал журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину о новой политике администрации Дональда Трампа и противоречиях, которые в связи с этим возникают в международных отношениях.По словам Пескова, такая тональность новой администрации Белого дома импонирует Кремлю. Перспективы сотрудничества России и США в разных сферах трудно переоценить, отметил он, и противоречия сторон не должны лишать их возможности взаимовыгодного сотрудничества.Песков отметил, что Москве не известны детали общения Вашингтона и Киева. Он отметил, что в Киеве заявляют об отказе передавать активы США и, кроме того, цена обещаний киевского режима невысока.Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит очень серьёзная, кропотливая работа переговорщиков. При этом он напомнил, что Владимир Путин принципиально поддерживает идею перемирия и, одновременно, считает важными относящиеся к этому вопросы."Предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути", - подчеркнул Песков.Он обратил внимание на запланированные переговоры 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Там переговорщики из Москвы и Вашингтона будут обсуждать детали возможного возобновления "черноморской инициативы" ("зерновой сделки"), действовавшей в 2022-2023 годах в интересах украинских экспортёров с игнорированием российской стороны в этой сделке.Он также отметил, что в Москве не надеются на скорую отмену антироссийских санкций. Песков предложил вслушаться в то, что на эту тему сказал президент России.Также Песков Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" указал на парадоксальность ситуации, при которой Европа, которая должна быть заинтересована в мире, настроена на войну с Россией.Европейские политики думают, отметил он, не о том, как устранить первопричины нынешнего конфликта, а о том, чтобы усугубить ситуацию. Они озабочены тем, чтобы добавить противоречий к первопричинам, без которых прекращение конфликта вокруг Украины невозможно, сообщил Песков.К таким новым вводным он отнёс идею западноевропейских политиков отправить на украинскую территорию военные контингенты стран НАТО. Он также припомнил заявление президента соседней Финляндии Александра Стубба о необходимости сейчас "до зубов" вооружить Украину.Он обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказались европейские лидеры при новой администрации Белого дома. Её пресс-секретарь российского лидера сравнил с новым шерифом в городе, который требует оплачивать его услуги, повышать свои военные расходы. Такой поворот политики Вашингтона бьёт по ощущению комфорта европейских недоброжелателей России.Также Песков припомнил заявление французского президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы. Оно, по мнению Пескова, "звучит весьма и весьма опасно".По словам Пескова, стоит надеяться, что в Европе выйдут на арену политические тяжеловесы с видением политических перспектив."А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.Экспертное мнение на эту тему: Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении
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Новости, Европа, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Украина, ЕС, Британия, международные отношения, Международная политика, переговоры, Саудовская Аравия, Ядерное оружие, Эммануэль Макрон, Франция, США, антироссийские санкции, Джо Байден, Финляндия

Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков

16:27 23.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Европейские лидеры демонстрируют оголтелый милитаризм при том, что новая администрация Белого дома говорит о мире и в интересах самой Европы жить в добрососедстве с Россией. Об этом в опубликованном 23 марта интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля рассказал журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину о новой политике администрации Дональда Трампа и противоречиях, которые в связи с этим возникают в международных отношениях.
"Новая администрация, очевидно, имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация - администрация Байдена, – сказал Песков. - Новая администрация говорит о мире, о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем. Для них, конечно, самое главное – выгода Америка. И новая администрация говорит о сделках".
По словам Пескова, такая тональность новой администрации Белого дома импонирует Кремлю. Перспективы сотрудничества России и США в разных сферах трудно переоценить, отметил он, и противоречия сторон не должны лишать их возможности взаимовыгодного сотрудничества.
Песков отметил, что Москве не известны детали общения Вашингтона и Киева. Он отметил, что в Киеве заявляют об отказе передавать активы США и, кроме того, цена обещаний киевского режима невысока.
Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит очень серьёзная, кропотливая работа переговорщиков. При этом он напомнил, что Владимир Путин принципиально поддерживает идею перемирия и, одновременно, считает важными относящиеся к этому вопросы.
15 марта, 12:15
Нюансы. Что ответил Путин ТрампуВладимир Путин подтвердил, что Россия готова к обсуждению перемирия, но есть нюансы, которые необходимо разъяснить, обеспечить, гарантировать. Собственно, никакой новости в этом нет. Позиция России, как и цели СВО, не менялись с 2022 года.
"Предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути", - подчеркнул Песков.
Он обратил внимание на запланированные переговоры 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Там переговорщики из Москвы и Вашингтона будут обсуждать детали возможного возобновления "черноморской инициативы" ("зерновой сделки"), действовавшей в 2022-2023 годах в интересах украинских экспортёров с игнорированием российской стороны в этой сделке.
"Мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что в Москве не надеются на скорую отмену антироссийских санкций. Песков предложил вслушаться в то, что на эту тему сказал президент России.
"Никакие санкции не снимут. Санкции – это надолго. Это постоянные меры по "сдерживанию" России. Мы привыкли и научились то, как им противодействовать. И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что", - сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" указал на парадоксальность ситуации, при которой Европа, которая должна быть заинтересована в мире, настроена на войну с Россией.
"Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя. И говорит о том, где найти 800 миллиардов евро не для того, чтобы потратить – не на здравоохранение, не на развитие инфраструктуры. Они хотят потратить на милитаризацию. Парадоксально", - констатировал Песков.
Европейские политики думают, отметил он, не о том, как устранить первопричины нынешнего конфликта, а о том, чтобы усугубить ситуацию. Они озабочены тем, чтобы добавить противоречий к первопричинам, без которых прекращение конфликта вокруг Украины невозможно, сообщил Песков.
К таким новым вводным он отнёс идею западноевропейских политиков отправить на украинскую территорию военные контингенты стран НАТО. Он также припомнил заявление президента соседней Финляндии Александра Стубба о необходимости сейчас "до зубов" вооружить Украину.
"Оголтелая милитаристская политика Европы, по-другому это назвать невозможно, трудно укладывается в голове", - заявил Песков.
Он обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказались европейские лидеры при новой администрации Белого дома. Её пресс-секретарь российского лидера сравнил с новым шерифом в городе, который требует оплачивать его услуги, повышать свои военные расходы. Такой поворот политики Вашингтона бьёт по ощущению комфорта европейских недоброжелателей России.
Алексей Кочетков интервью
20 марта, 07:00
Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав РоссииЕсли администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Также Песков припомнил заявление французского президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы. Оно, по мнению Пескова, "звучит весьма и весьма опасно".
По словам Пескова, стоит надеяться, что в Европе выйдут на арену политические тяжеловесы с видением политических перспектив.
"А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.
Экспертное мнение на эту тему: Конрад Рэнкас: Европа – карлик в военном отношении
 
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