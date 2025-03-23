Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – Песков
Европейские лидеры демонстрируют оголтелый милитаризм при том, что новая администрация Белого дома говорит о мире и в интересах самой Европы жить в добрососедстве с Россией. Об этом в опубликованном 23 марта интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Руководитель пресс-службы Кремля рассказал журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину о новой политике администрации Дональда Трампа и противоречиях, которые в связи с этим возникают в международных отношениях.
"Новая администрация, очевидно, имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация - администрация Байдена, – сказал Песков. - Новая администрация говорит о мире, о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем. Для них, конечно, самое главное – выгода Америка. И новая администрация говорит о сделках".
По словам Пескова, такая тональность новой администрации Белого дома импонирует Кремлю. Перспективы сотрудничества России и США в разных сферах трудно переоценить, отметил он, и противоречия сторон не должны лишать их возможности взаимовыгодного сотрудничества.
Песков отметил, что Москве не известны детали общения Вашингтона и Киева. Он отметил, что в Киеве заявляют об отказе передавать активы США и, кроме того, цена обещаний киевского режима невысока.
Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит очень серьёзная, кропотливая работа переговорщиков. При этом он напомнил, что Владимир Путин принципиально поддерживает идею перемирия и, одновременно, считает важными относящиеся к этому вопросы.
"Предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути", - подчеркнул Песков.
Он обратил внимание на запланированные переговоры 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Там переговорщики из Москвы и Вашингтона будут обсуждать детали возможного возобновления "черноморской инициативы" ("зерновой сделки"), действовавшей в 2022-2023 годах в интересах украинских экспортёров с игнорированием российской стороны в этой сделке.
"Мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что в Москве не надеются на скорую отмену антироссийских санкций. Песков предложил вслушаться в то, что на эту тему сказал президент России.
"Никакие санкции не снимут. Санкции – это надолго. Это постоянные меры по "сдерживанию" России. Мы привыкли и научились то, как им противодействовать. И надо понимать, что нам предстоит так жить дальше. И нам нужно дальше развиваться, несмотря ни на что", - сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" указал на парадоксальность ситуации, при которой Европа, которая должна быть заинтересована в мире, настроена на войну с Россией.
"Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя. И говорит о том, где найти 800 миллиардов евро не для того, чтобы потратить – не на здравоохранение, не на развитие инфраструктуры. Они хотят потратить на милитаризацию. Парадоксально", - констатировал Песков.
Европейские политики думают, отметил он, не о том, как устранить первопричины нынешнего конфликта, а о том, чтобы усугубить ситуацию. Они озабочены тем, чтобы добавить противоречий к первопричинам, без которых прекращение конфликта вокруг Украины невозможно, сообщил Песков.
К таким новым вводным он отнёс идею западноевропейских политиков отправить на украинскую территорию военные контингенты стран НАТО. Он также припомнил заявление президента соседней Финляндии Александра Стубба о необходимости сейчас "до зубов" вооружить Украину.
"Оголтелая милитаристская политика Европы, по-другому это назвать невозможно, трудно укладывается в голове", - заявил Песков.
Он обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказались европейские лидеры при новой администрации Белого дома. Её пресс-секретарь российского лидера сравнил с новым шерифом в городе, который требует оплачивать его услуги, повышать свои военные расходы. Такой поворот политики Вашингтона бьёт по ощущению комфорта европейских недоброжелателей России.
20 марта, 07:00Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав РоссииЕсли администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Также Песков припомнил заявление французского президента Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы. Оно, по мнению Пескова, "звучит весьма и весьма опасно".
По словам Пескова, стоит надеяться, что в Европе выйдут на арену политические тяжеловесы с видением политических перспектив.
"А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.
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