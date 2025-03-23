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Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области - 23.03.2025 Украина.ру
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области
Нанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
2025-03-23T14:20
2025-03-23T14:20
2025-03-23T14:21
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"В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник российского информагентства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 мартаОб учебном центре "Десна" в Черниговской области упоминалось в интервью О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
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новости, черниговская область, украина, всу, потери всу, полигон, сво, иностранные наемники
Новости, Черниговская область, Украина, ВСУ, потери ВСУ, полигон, СВО, иностранные наемники
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области
14:20 23.03.2025 (обновлено: 14:21 23.03.2025)
Нанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.