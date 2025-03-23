Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области - 23.03.2025 Украина.ру
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Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области - 23.03.2025 Украина.ру
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области
Нанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
2025-03-23T14:20
2025-03-23T14:21
новости
черниговская область
украина
всу
потери всу
полигон
сво
иностранные наемники
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"В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник российского информагентства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 мартаОб учебном центре "Десна" в Черниговской области упоминалось в интервью О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черниговская область, украина, всу, потери всу, полигон, сво, иностранные наемники
Новости, Черниговская область, Украина, ВСУ, потери ВСУ, полигон, СВО, иностранные наемники

Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области

14:20 23.03.2025 (обновлено: 14:21 23.03.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкУчения украинских ВС в Черниговской области
Учения украинских ВС в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Нанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник российского информагентства.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
Об учебном центре "Десна" в Черниговской области упоминалось в интервью О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
 
НовостиЧерниговская областьУкраинаВСУпотери ВСУполигонСВОиностранные наемники
 
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