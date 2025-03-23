https://ukraina.ru/20250323/1061982909.html

Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области

Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области - 23.03.2025 Украина.ру

Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской области

Нанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

2025-03-23T14:20

2025-03-23T14:20

2025-03-23T14:21

новости

черниговская область

украина

всу

потери всу

полигон

сво

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101216/48/1012164886_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_e111f286d0c672bde6bc186c40bc0682.jpg.webp

"В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник российского информагентства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 мартаОб учебном центре "Десна" в Черниговской области упоминалось в интервью О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский

черниговская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черниговская область, украина, всу, потери всу, полигон, сво, иностранные наемники