Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР
глава ДНР Денис Пушилин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин
Вопросы восстановления и развития Донецкой Народной Республики обсудил глава республики Денис Пушилин с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом 23 марта сообщил телеграм-канал главы народной республики.
Чиновники сверили планы восстановления жилого фонда и дорожного строительства, проработали вопросы реализации в ДНР нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также программы социально-экономического развития республики.
"Восстановлению Петровского, Кировского, Куйбышевского, Киевского районов Донецка, а также Красногвардейского района Макеевки, которые долгое время были прифронтовыми, уделим особое внимание", - подчеркнул Пушилин.
Он также отметил, что подробный план по ремонту дорог в регионе расписан до 2030 года включительно. План касается федеральных, региональных и муниципальных дорог. Дополнительно распределены и законтрактованы 3,3 миллиарда рублей на строительство межмуниципальных дорог.
"Акцент в этом году и на улично-дорожной сети, - уточнил глава ДНР. - Люди часто обращаются с вопросами по ремонту внутригородских, внутриквартальных дорог, поэтому подходим к их решению выверенно и системно".
Хуснуллин и Пушилин оценили, как вписался в территорию жилого микрорайона Мариуполя отремонтированный стадион. Они также проверили, как восстановлен Институт среднего профессионального образования Приазовского государственного технического университета. По словам главы республики, местный вуз начинает большую совместную работу с Московским строительным университетом.
Пушилин поблагодарил Хуснуллина за детальное погружение во все важные для жителей республики вопросы и за решения, позволяющие возрождать Донбасс.
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