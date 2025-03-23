Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР - 23.03.2025 Украина.ру
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Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР
Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР - 23.03.2025 Украина.ру
Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР
Вопросы восстановления и развития Донецкой Народной Республики обсудил глава республики Денис Пушилин с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом 23 марта сообщил телеграм-канал главы народной республики.
2025-03-23T17:44
2025-03-23T17:44
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Чиновники сверили планы восстановления жилого фонда и дорожного строительства, проработали вопросы реализации в ДНР нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также программы социально-экономического развития республики.Он также отметил, что подробный план по ремонту дорог в регионе расписан до 2030 года включительно. План касается федеральных, региональных и муниципальных дорог. Дополнительно распределены и законтрактованы 3,3 миллиарда рублей на строительство межмуниципальных дорог.Хуснуллин и Пушилин оценили, как вписался в территорию жилого микрорайона Мариуполя отремонтированный стадион. Они также проверили, как восстановлен Институт среднего профессионального образования Приазовского государственного технического университета. По словам главы республики, местный вуз начинает большую совместную работу с Московским строительным университетом.Пушилин поблагодарил Хуснуллина за детальное погружение во все важные для жителей республики вопросы и за решения, позволяющие возрождать Донбасс.Видеоматериал на эту тему: "У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города
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новости, донецкая народная республика, мариуполь, россия, марат хуснуллин, денис пушилин, днр, восстановление донбасса, развитие, новые регионы, донецк, сво, дороги, макеевка
Новости, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, ДНР, восстановление Донбасса, развитие, Новые регионы, Донецк, СВО, дороги, Макеевка

Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР

17:44 23.03.2025
 
глава ДНР Денис Пушилин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин
глава ДНР Денис Пушилин и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин
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Вопросы восстановления и развития Донецкой Народной Республики обсудил глава республики Денис Пушилин с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом 23 марта сообщил телеграм-канал главы народной республики.
Чиновники сверили планы восстановления жилого фонда и дорожного строительства, проработали вопросы реализации в ДНР нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также программы социально-экономического развития республики.
"Восстановлению Петровского, Кировского, Куйбышевского, Киевского районов Донецка, а также Красногвардейского района Макеевки, которые долгое время были прифронтовыми, уделим особое внимание", - подчеркнул Пушилин.
Он также отметил, что подробный план по ремонту дорог в регионе расписан до 2030 года включительно. План касается федеральных, региональных и муниципальных дорог. Дополнительно распределены и законтрактованы 3,3 миллиарда рублей на строительство межмуниципальных дорог.
"Акцент в этом году и на улично-дорожной сети, - уточнил глава ДНР. - Люди часто обращаются с вопросами по ремонту внутригородских, внутриквартальных дорог, поэтому подходим к их решению выверенно и системно".
Хуснуллин и Пушилин оценили, как вписался в территорию жилого микрорайона Мариуполя отремонтированный стадион. Они также проверили, как восстановлен Институт среднего профессионального образования Приазовского государственного технического университета. По словам главы республики, местный вуз начинает большую совместную работу с Московским строительным университетом.
Пушилин поблагодарил Хуснуллина за детальное погружение во все важные для жителей республики вопросы и за решения, позволяющие возрождать Донбасс.
Видеоматериал на эту тему: "У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияМарат ХуснуллинДенис ПушилинДНРвосстановление ДонбассаразвитиеНовые регионыДонецкСВОдорогиМакеевка
 
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