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Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР

Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР - 23.03.2025 Украина.ру

Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР

Вопросы восстановления и развития Донецкой Народной Республики обсудил глава республики Денис Пушилин с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом 23 марта сообщил телеграм-канал главы народной республики.

2025-03-23T17:44

2025-03-23T17:44

2025-03-23T17:44

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Чиновники сверили планы восстановления жилого фонда и дорожного строительства, проработали вопросы реализации в ДНР нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также программы социально-экономического развития республики.Он также отметил, что подробный план по ремонту дорог в регионе расписан до 2030 года включительно. План касается федеральных, региональных и муниципальных дорог. Дополнительно распределены и законтрактованы 3,3 миллиарда рублей на строительство межмуниципальных дорог.Хуснуллин и Пушилин оценили, как вписался в территорию жилого микрорайона Мариуполя отремонтированный стадион. Они также проверили, как восстановлен Институт среднего профессионального образования Приазовского государственного технического университета. По словам главы республики, местный вуз начинает большую совместную работу с Московским строительным университетом.Пушилин поблагодарил Хуснуллина за детальное погружение во все важные для жителей республики вопросы и за решения, позволяющие возрождать Донбасс.Видеоматериал на эту тему: "У меня в Москве такой школы не было": блогеры, побывавшие в Мариуполе, о восстановлении города

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