Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко - 23.03.2025 Украина.ру
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Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко - 23.03.2025 Украина.ру
Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса... Украина.ру, 23.03.2025
2025-03-23T13:14
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россия
ссср
ростислав ищенко
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радио свобода
пропаганда
иноагент
история ссср
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса Америки", "Радио Свобода" и ряда других СМИ. В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, насколько серьёзную роль играли "Голос Америки" и "Радио Свобода" на советском и постсоветском пространстве, как эта роль изменилась после распада СССР и был ли смысл глушить "Голос"* вплоть до 1987 года. *В материале упоминаются "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их региональные отделения и проекты, которые признаны в России СМИ-иноагентами ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сша, россия, ссср, ростислав ищенко, дональд трамп, радио свобода, пропаганда, иноагент, история ссср, видео
Видео, США, Россия, СССР, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Радио Свобода, пропаганда, иноагент, история СССР

Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко

13:14 23.03.2025
 
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса Америки", "Радио Свобода" и ряда других СМИ.
В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, насколько серьёзную роль играли "Голос Америки" и "Радио Свобода" на советском и постсоветском пространстве, как эта роль изменилась после распада СССР и был ли смысл глушить "Голос"* вплоть до 1987 года.
*В материале упоминаются "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их региональные отделения и проекты, которые признаны в России СМИ-иноагентами
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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