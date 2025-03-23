https://ukraina.ru/20250323/1061981879.html

Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко

Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко - 23.03.2025 Украина.ру

Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса... Украина.ру, 23.03.2025

2025-03-23T13:14

2025-03-23T13:14

2025-03-23T13:14

видео

сша

россия

ссср

ростислав ищенко

дональд трамп

радио свобода

пропаганда

иноагент

история ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/17/1061981757_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57a1b3422ee6076aff3f21e27ed31341.jpg.webp

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса Америки", "Радио Свобода" и ряда других СМИ. В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, насколько серьёзную роль играли "Голос Америки" и "Радио Свобода" на советском и постсоветском пространстве, как эта роль изменилась после распада СССР и был ли смысл глушить "Голос"* вплоть до 1987 года. *В материале упоминаются "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их региональные отделения и проекты, которые признаны в России СМИ-иноагентами ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

сша

россия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, ссср, ростислав ищенко, дональд трамп, радио свобода, пропаганда, иноагент, история ссср, видео