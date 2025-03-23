https://ukraina.ru/20250323/1061981879.html
Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко - 23.03.2025 Украина.ру
Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса... Украина.ру, 23.03.2025
2025-03-23T13:14
2025-03-23T13:14
2025-03-23T13:14
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса Америки", "Радио Свобода" и ряда других СМИ. В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, насколько серьёзную роль играли "Голос Америки" и "Радио Свобода" на советском и постсоветском пространстве, как эта роль изменилась после распада СССР и был ли смысл глушить "Голос"* вплоть до 1987 года. *В материале упоминаются "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их региональные отделения и проекты, которые признаны в России СМИ-иноагентами ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это решение привело к фактическому закрытию "Голоса Америки", "Радио Свобода" и ряда других СМИ.
В еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, насколько серьёзную роль играли "Голос Америки" и "Радио Свобода" на советском и постсоветском пространстве, как эта роль изменилась после распада СССР и был ли смысл глушить "Голос"* вплоть до 1987 года.
*В материале упоминаются "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также их региональные отделения и проекты, которые признаны в России СМИ-иноагентами
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