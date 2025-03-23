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Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным

Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным - 23.03.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным

Дональд Трамп назвал свое общение с российским президентом Владимиром Путиным очень рациональными дискуссиями. Об этом президент США заявил в интервью порталу OutKick.

2025-03-23T14:43

2025-03-23T14:43

2025-03-23T14:43

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Свою характеристику общения с российским президентом Трамп дал в контексте вопроса об урегулировании украинского конфликта."У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал президент США.Он также отметил, что "очень хорошо знает" Путина.Трамп заявил, что доволен тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой не ухудшились из-за заявленных в 2016 году обвинений США в адрес России в якобы российском вмешательстве в американские президентские выборы.До этого, 18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин и Трамп обсудили широкий круг международных проблем, в том числе украинскую.На 24 марта назначена встреча экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде. Москву будут представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробности в публикации "Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенкорассмотрел события в статье Кровавый закат парада уродов

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новости, сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, совет федерации, фсб, сво, украина, международные отношения, международная политика, вашингтон