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Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным
Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным - 23.03.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным
Дональд Трамп назвал свое общение с российским президентом Владимиром Путиным очень рациональными дискуссиями. Об этом президент США заявил в интервью порталу OutKick.
2025-03-23T14:43
2025-03-23T14:43
2025-03-23T14:43
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Свою характеристику общения с российским президентом Трамп дал в контексте вопроса об урегулировании украинского конфликта."У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал президент США.Он также отметил, что "очень хорошо знает" Путина.Трамп заявил, что доволен тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой не ухудшились из-за заявленных в 2016 году обвинений США в адрес России в якобы российском вмешательстве в американские президентские выборы.До этого, 18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин и Трамп обсудили широкий круг международных проблем, в том числе украинскую.На 24 марта назначена встреча экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде. Москву будут представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробности в публикации "Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенкорассмотрел события в статье Кровавый закат парада уродов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, совет федерации, фсб, сво, украина, международные отношения, международная политика, вашингтон
Новости, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации, ФСБ, СВО, Украина, международные отношения, Международная политика, Вашингтон
Трамп рассказал о "рациональных дискуссиях" с Путиным
Дональд Трамп назвал свое общение с российским президентом Владимиром Путиным очень рациональными дискуссиями. Об этом президент США заявил в интервью порталу OutKick.
Свою характеристику общения с российским президентом Трамп дал в контексте вопроса об урегулировании украинского конфликта.
"У нас было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", — сказал президент США.
Он также отметил, что "очень хорошо знает" Путина.
Трамп заявил, что доволен тем, что отношения между Вашингтоном
и Москвой
не ухудшились из-за заявленных в 2016 году обвинений США в адрес России
в якобы российском вмешательстве в американские президентские выборы.
До этого, 18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин и Трамп обсудили широкий круг международных проблем, в том числе украинскую.
На 24 марта назначена встреча экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде. Москву будут представлять глава международного комитета Совета Федерации
Григорий Карасин и советник директора ФСБ
Сергей Беседа. Подробности в публикации "Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США