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"Вассальное государство": в США описали отношение Трампа к Украине
"Вассальное государство": в США описали отношение Трампа к Украине - 23.03.2025 Украина.ру
"Вассальное государство": в США описали отношение Трампа к Украине
Дональд Трамп считает Украину вассальным государством, находящимся в подчинении США. Об этом заявил политолог Марк Галеотти
2025-03-23T15:03
2025-03-23T15:03
2025-03-23T15:03
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"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — заявил Галеотти.Он также отметил, сообщает CNN, что США заключат сделку с Россией и после этого поставят Украину перед фактом.Ранее, 18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили широкий круг международных проблем, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Стороны договорились провести 24 марта встречу экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел контекст в публикации Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, cnn, сво, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, CNN, СВО, международные отношения, Международная политика
"Вассальное государство": в США описали отношение Трампа к Украине
Дональд Трамп считает Украину вассальным государством, находящимся в подчинении США. Об этом заявил политолог Марк Галеотти