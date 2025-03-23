https://ukraina.ru/20250323/1061985407.html

Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта

Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта - 23.03.2025 Украина.ру

Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта

Вечером 23 марта начнутся переговоры делегаций из Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Об этом сообщает информагентство Reuters.

2025-03-23T18:02

2025-03-23T18:02

2025-03-23T18:02

новости

саудовская аравия

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

рустем умеров

reuters

переговоры

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102006/26/1020062644_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_375fcdada2b9a23e355bc3c79d2cd917.jpg.webp

По информации агентства, переговоры начнутся поздно вечером в воскресенье 23 марта. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.На понедельник 24 мара запланированы переговоры в саудовском Эр-Рияде экспертных групп США и России. Москву будут представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Накануне, 22 марта Владимир Зеленский выступил в Харькове и заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии запланирована на 23 марта. По его словам, он также готовился к этой встрече.Вашингтон не подтвердил присутствия Зеленского на воскресной встрече в Саудовской Аравии. По информации Госдепа США, одной из тем переговоров в Саудовской Аравии станет краткосрочное перемирие.Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщал, что украинская и российская делегации во время переговоров в Саудовской Аравии будут находится в разных помещениях, а американские переговорщики будут контактировать с ними.Ранее на эту тему: Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине

https://ukraina.ru/20250322/1061972864.html

саудовская аравия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, саудовская аравия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, рустем умеров, reuters, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, сво, международные отношения, перемирие