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Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта
Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта - 23.03.2025 Украина.ру
Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта
Вечером 23 марта начнутся переговоры делегаций из Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Об этом сообщает информагентство Reuters.
2025-03-23T18:02
2025-03-23T18:02
2025-03-23T18:02
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По информации агентства, переговоры начнутся поздно вечером в воскресенье 23 марта. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.На понедельник 24 мара запланированы переговоры в саудовском Эр-Рияде экспертных групп США и России. Москву будут представлять глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Накануне, 22 марта Владимир Зеленский выступил в Харькове и заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии запланирована на 23 марта. По его словам, он также готовился к этой встрече.Вашингтон не подтвердил присутствия Зеленского на воскресной встрече в Саудовской Аравии. По информации Госдепа США, одной из тем переговоров в Саудовской Аравии станет краткосрочное перемирие.Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщал, что украинская и российская делегации во время переговоров в Саудовской Аравии будут находится в разных помещениях, а американские переговорщики будут контактировать с ними.Ранее на эту тему: Трамп говорит о мире, которому мешает оголтелая милитаристская политика Европы – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине
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новости, саудовская аравия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, рустем умеров, reuters, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, сво, международные отношения, перемирие
Новости, Саудовская Аравия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Reuters, переговоры, дипломатические отношения, дипломатия, СВО, международные отношения, перемирие
Делегации США и Украины начнут переговоры в Саудовской Аравии 23 марта
Вечером 23 марта начнутся переговоры делегаций из Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Об этом сообщает информагентство Reuters.