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Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других

Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других - 23.03.2025 Украина.ру

Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других

Иногда безопасность обманчива - даже за очень большие деньги и при наличии всех сертификатов. Украина.ру, 23.03.2025

2025-03-23T14:09

2025-03-23T14:09

2025-03-23T14:09

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донбасс

россия

украина

роман гнатюк

владимир путин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

харьков

сумская область

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Иногда безопасность обманчива - даже за очень большие деньги и при наличии всех сертификатов. Технический специалист одного из добровольческих подразделений Донбасса с позывным "Жук" рассказал и показал корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку, как проверять системы РЭБ в лабораторных условиях - до их установки и использования в боях. А ещё - объяснил, почему не стоит слепо верить в то, что всё будет работать исправно, как можно переделать некачественное изделие, а также сколько стоит собрать систему РЭБ, которая может повысить шансы выжить в современном конфликте, где дроны являются главной угрозой. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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