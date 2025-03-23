https://ukraina.ru/20250323/1061985588.html

Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на Украине

Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на Украине - 23.03.2025 Украина.ру

Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на Украине

В России и на Украине оценили цену слова Владимира Зеленского. В ближайшее время должны начаться переговоры между США и Украиной, и США и Россией

2025-03-23T18:15

2025-03-23T18:15

2025-03-23T18:15

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил обещания Владимира Зеленского."Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре", — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину.Также Песков напомнил о том, как Украина повела себя в черноморской сделке."Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", — отметил Песков.По словам Пескова, предстоящие в понедельник переговоры РФ и США по возобновлению черноморской зерновой инициативы будут непростыми."Имеем в виду обсуждать согласие президента [РФ Владимира] Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы, опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество", - напомнил представитель Песков.Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что российская сторона не знает, о чём конкретно говорят Вашингтон и Киев по теме передачи украинской инфраструктуры под контроль США"Мы не знаем, о чём конкретно, о чём в деталях говорят Вашингтон и Киев. Мы слышали заявления Зеленского и представителей киевского режима о том, что никому ничего они передавать не собираются", - ответил Песков на вопрос, нет ли опасности для России в том, что наиболее ценная украинская инфраструктура может перейти под американский контроль.В тот же день спецспосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса."Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", — заявил Уиткофф.Тем временем на Украине сообщают о том, что народ разочаровывается в курсе властей страны."Зеленский стремительно теряет поддержку среди украинцев, и это становится всё более очевидным на фоне последних опросов. Рейтинг президента за последние месяцы упал почти вдвое, причем это публичные данные, которые контролируют на Банковой, реальный рейтинг уже давно ниже 10%. Народ разочаровывается в курсе, который выбрала власть, и причины этого падения кроются в фундаментальных просчётах как во внутренней, так и во внешней политике", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канале "Резидент".Авторы канала указали, что проблема заключается в том, что украинская в том, что власть не смогла предложить стратегию выхода из затяжного конфликта, а все идеи Зеленского-план победы или стойкости провалились."Геополитическая ситуация меняется: после прихода к власти [президента Дональда] Трампа в США приоритеты Вашингтона смещаются, а Европа всё чаще демонстрирует усталость от украинского конфликта и неспособность действовать самостоятельно", — указывалось в публикации.При этом, по информации "Резидента", на Украине нарастает внутреннее напряжение."Недавние кадровые перестановки в ВСУ вызывают вопросы у военных экспертов и простых военных. На фоне этого в армии зреет недовольство: военные недовольны командованием, отсутствием техники и слабую координацию на линии фронта. Вопрос о переговорах всё чаще звучит не только в политических кулуарах, но и в окопах", — писали авторы канала.Также ухудшается экономическая ситуация."Инфляция достигла рекордных показателей, цены на продукты питания и коммунальные услуги растут, а западные кредиты всё сложнее получать. Олигархи и представители власти продолжают извлекать выгоду из военного положения — коррупционные скандалы в Минобороны и среди высокопоставленных чиновников становятся предметом расследований, однако реальных изменений в системе нет", — гласила публикация в "Резиденте".Авторы указали, что украинская власть пытается удержать контроль через давление на информационное поле и репрессии в отношении любого оппозиционного мнения."Независимые медиа блокируются под предлогом борьбы с "враждебной пропагандой", политические оппоненты сталкиваются с уголовными делами. Такая политика усиливает ощущение, что власть боится потерять контроль над ситуацией, а значит — не уверена в собственной позиции", — подытожили авторы канала.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский отметил, что после скандала в Овальном кабинете Зеленский пытается заручиться помощью Европы, но не сильно преуспевает в этом. И одноврменно он затягивает мирные переговоры."Всё это время Зеленский, присвоивший полномочия президента, распинался о справедливом мире. За это время Украина потеряла еще десятки тысяч жизней (даже страшно писать это так обобщенно) и сотни квадратных километров территории. Но не приобрела ничего. Возникает простой вопрос к Зеленскому - зачем ты, уродец, упираешься миру, если каждый новый день упорства - это новые трагедии?" — указывалось в заявлении нардепа, размещённом в его телеграм-канале.Он задал вопросы: что и кому Зеленский пытается доказать своей "принципиальностью", что ещё не украл он и его окружение и что Зеленскому обещали в Европе."Я уверен, что никакого ответа у Зеленского нет. Он просто безумен. Как Гитлер в своем бункере в мае 1945-го. Поэтому, чем быстрее Зеленский будет отстранен от власти (демократическим путем - привет, СБУ), тем больше жизней и территорий сохранится", — подытожил Дубинский.Вечером 23 марта стало известно, когда начнутся переговоры между Украиной и США.Как сообщило издание The New York Times, переговоры делегаций Украины и США в Эр-Рияде начнутся вечером в воскресенье, 23 марта.При этом обсуждаться будут вопрос прекращения огня по энергетическим объектам, а также безопасность судоходства в Чёрном море.Как рассказал изданию на условиях анонимности украинский чиновник, делегация Украины сначала встретится с американскими посредниками, а затем пройдут переговоры России и США. Также, по словам чиновника, что украинские представители могут провести дополнительные обсуждения с официальными лицами США в понедельник "в зависимости от прогресса".О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250323/1061981249.html

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