"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу - 14.11.2024 Украина.ру
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"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу - 14.11.2024 Украина.ру
"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу
Так называется статья Макса Такера в The Times от 13 ноября, в которой, с опорой на официальные украинские источники указывается, что Украина в течение нескольких месяцев может создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи со стороны США
2024-11-14T18:33
2024-11-14T18:34
мнения
украина
сша
запад
the times
ядерное оружие
грязная бомба
война
переговоры
аэс
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В статье указывается, что "учёные страны могут быстро создать взрывное устройство из плутония по типу бомбы "Толстяк", которую сбросили на Нагасаки в 1945 году. (…) Сложность заключается в том, что времени на строительство и эксплуатацию крупных установок, необходимых для обогащения урана, у Украины нет. Однако она могла бы использовать плутоний, извлечённый из отработанных топливных стержней из украинских ядерных реакторов"."Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн". Этого "количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн".Бомба будет иметь мощность эквивалентную примерно 2 тысячам тонн тротила (10% от мощности хиросимской бомбы, которую сейчас оценивают примерно в 21 кт).Для доставки может быть использована ракета дальностью до 1000 км., которую сейчас разрабатывают на Украине.Такер, разумеется, не счёл нужным разобраться в ситуации даже просто на уровне институций – он ссылается на документы Министерства обороны, хотя речь идёт о докладе, подготовленном Национальным институтом стратегических исследований, который относится не к МО, а к СНБОУ (Совету по национальной безопасности и обороны Украины).Разница вроде бы небольшая, но существенная – если речь идёт о Министерстве обороны (МО), значит уже принято политическое решение и процесс запущен на уровне исполнителей. Если это доклад НИСИ, то речь скорее всего идёт о подготовительных материалах для принятия политического решения на уровне СНБОУ. Впрочем, опять же, исполнение подобного решения потребует координации усилий МО, Минэнерго, Национальной академии наук и других организаций.У нас нет особых оснований сомневаться в компетентности сотрудников НИСИ (автор текста в своё время работал в этой организации) и именно поэтому очень важно понять – идёт ли речь о предварительном анализе или о более глубоком материале. Опубликованные фрагменты производят впечатление общей оценки, но документ должен иметь и засекреченную часть, посвящённую практическим аспектам реализации проекта. Статья Такера не позволяет сделать однозначного вывода относительно назначения документа.Что до опубликованных фрагментов, то тут следует обратить внимание на следующие моменты.1. "Реакторный" плутоний и "оружейный" плутоний – не одно и то же.Плутоний образуется как продукт ядерной реакции, однако для производства именно оружейного плутония-239 необходимо реакцию прервать, что в энергетических реакторах не делается. Потому большая часть реакторного плутония – изотопы 240 и 242. Они тоже пригодны для изготовления ядерного оружия, но имеют свои недостатки – у них меньше период полураспада, потому они сильнее излучают, греются, а под воздействием тепла – деформируются. Всё это создаёт дополнительную опасность при обработке, сборке и хранении боеприпасов. Ну и сами боеприпасы будут довольно "грязными" – дающими сравнительно большое количество радиоактивных осадков за счёт меньшей мощности.2. Плутоний надо ещё выделить из основной массы радиоактивных отходов (РАО).В тонне РАО содержится обычно 3-5 килограмм плутония (всех изотопов), выделить его достаточно сложно. Для этого необходимо строительство специального радиохимического производства, которого на Украине нет (все предприятия этого профиля в СССР были размещены на Урале). Правда, подобное производство является частью линии по переработке радиоактивных отходов и в какой-то форме может уже существовать.Сам по себе процесс украинским учёным и инженерам безусловно известен, вопрос исключительно в том, чтобы создать и масштабировать производство.3. Вопросы вызывает конструкция заряда.Вообще заряд типа того, который был использован в Нагасаки выглядит простым – это полый шар и делящегося вещества, который взрывом шаровидного же заряда обычной взрывчатки сминается в комок, в котором начинается цепная реакция.Простота оборачивается сложностями в техническом воплощении.Первой проблемой стала синхронизация подрыва шарового заряда обычной взрывчатки. При современном уровне развития электроники задача вроде бы пустяковая, но только на взгляд неспециалиста.Второй и главной проблемой является точный расчёт (с учётом физических характеристик действующего вещества) необходимой массы и конфигурации делящегося вещества, а также мощности обычной взрывчатки. Если ядерный взрыв произойдёт слишком быстро, то часть делящегося вещества не успеет вступить в реакцию и мощность взрыва резко снизится, если же слишком медленно, то цепная реакция вообще не приведёт к взрыву.Причём только путём расчётов всё это установить нельзя – обязательно необходимо проведение испытаний.Удивительно, но "пушечный" вариант, опробованный американцами в хиросимской бомбе "малыш", даже не рассматривается, а она ведь гораздо проще. Это металлическая труба (в "малыше" – рассверленный до нужного диаметра ствол морского орудия) в котором размещены два куска делящегося вещества, один из которых выстреливается в другой зарядом обычной взрывчатки. Мощность меньше, расход делящегося вещества – больше, зато всё очень просто и даже испытания не нужны.Правда, хиросимская бомба была урановой, Украина же не располагает ни запасами обогащённого урана (оружейного урана она вообще не имела), ни технологией его получения. Впрочем, тип делящегося вещества тут не принципиален.4. Непонятно со средствами доставки.Вариант авиационной бомбы не рассматривается и это в общем-то понято – слишком велика опасность не долететь.Ракеты нужного радиуса действия у Украины нет. Полумифический "Гром" – оперативно-тактический, а не средней дальности.Судя по всему, именно из-за этого Зеленский с таким упорством требует передачи ему дальнобойных ракет, включая стратегические Tomahawk (они изначально предназначены для использования со специальной боевой частью).* * *МИД Украины тут же грозно заявил, что все это чушь, дичь и провокация: "Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие".По поводу последнего МИДу вообще-то стоило предварительно как-то согласовать свои заявления с заявлениями Владимира Зеленского, который увязывает обеспечение безопасности страны с альтернативой – членством в НАТО или получение ядерного статуса. Последнее такое заявление было сделано 17 октября. Разумеется, бывший президент декларирует, что ничем таким Украина не занимается, но в НАТО ведь её тоже не приглашают, а обеспечивать безопасность страны как-то нужно…Сама же статья действительно может быть провокацией в силу особенностей самого автора. Владимир Корнилов пишет в своём телеграм-канале: "в августе 2015 года он (Максим Такер – Ред.) так же громко на весь мир заявлял, что ДНР даже втайне от Москвы собирает в Донецке "грязную атомную бомбу".В данном случае вброс может преследовать разные цели.Это может быть заказ сторонников "войны до последнего украинца" – дескать, если Трамп не даст оружия и не пригласит Украину в НАТО, то Украина заведёт у себя ядерную бомбу и тогда пусть Трамп пеняет на себя.Это может быть и заказ сторонников переговоров с целью окончательно дискредитировать украинское руководство, которое намерено при помощи ядерного оружия шантажировать руководство США.Вообще возможность разработки Украиной ядерного оружия – основание для отдельных переговоров между США и Россией. Впрочем, мы сейчас не можем уверенно указать случаи, когда ядерным державам удалось бы предотвратить расширение ядерного клуба. Тому порукой ядерные арсеналы Израиля, ЮАР, Пакистана, Индии и КНДР. Исключением, пожалуй, является Иран.О шантаже Запада при помощи ядерного оружия - в статье Виктории Титовой "Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?"
https://ukraina.ru/20241110/1058663192.html
https://ukraina.ru/20230606/1046957461.html
https://ukraina.ru/20240506/1054935360.html
https://ukraina.ru/20230902/1049113730.html
https://ukraina.ru/20241024/1058311678.html
https://ukraina.ru/20241001/1057822315.html
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мнения, украина, сша, запад, the times, ядерное оружие, грязная бомба, война, переговоры, аэс, владимир зеленский, дональд трамп, владимир корнилов, нато, мид
Мнения, Украина, США, Запад, The Times, Ядерное оружие, грязная бомба, война, переговоры, АЭС, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Корнилов, НАТО, МИД

"Ядерный вариант Зеленского". Может ли Украина действительно создать атомную бомбу

18:33 14.11.2024 (обновлено: 18:34 14.11.2024)
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Так называется статья Макса Такера в The Times от 13 ноября, в которой, с опорой на официальные украинские источники указывается, что Украина в течение нескольких месяцев может создать "элементарную" ядерную бомбу в случае прекращение военной помощи со стороны США
В статье указывается, что "учёные страны могут быстро создать взрывное устройство из плутония по типу бомбы "Толстяк", которую сбросили на Нагасаки в 1945 году. (…) Сложность заключается в том, что времени на строительство и эксплуатацию крупных установок, необходимых для обогащения урана, у Украины нет. Однако она могла бы использовать плутоний, извлечённый из отработанных топливных стержней из украинских ядерных реакторов".
"Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн". Этого "количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн".
Бомба будет иметь мощность эквивалентную примерно 2 тысячам тонн тротила (10% от мощности хиросимской бомбы, которую сейчас оценивают примерно в 21 кт).
Для доставки может быть использована ракета дальностью до 1000 км., которую сейчас разрабатывают на Украине.
Такер, разумеется, не счёл нужным разобраться в ситуации даже просто на уровне институций – он ссылается на документы Министерства обороны, хотя речь идёт о докладе, подготовленном Национальным институтом стратегических исследований, который относится не к МО, а к СНБОУ (Совету по национальной безопасности и обороны Украины).
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
10 ноября, 05:00
Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — СкоробогатыйЕсли представить сегодняшнюю диспозицию без Курской области, то ясно, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие”
Разница вроде бы небольшая, но существенная – если речь идёт о Министерстве обороны (МО), значит уже принято политическое решение и процесс запущен на уровне исполнителей. Если это доклад НИСИ, то речь скорее всего идёт о подготовительных материалах для принятия политического решения на уровне СНБОУ. Впрочем, опять же, исполнение подобного решения потребует координации усилий МО, Минэнерго, Национальной академии наук и других организаций.
У нас нет особых оснований сомневаться в компетентности сотрудников НИСИ (автор текста в своё время работал в этой организации) и именно поэтому очень важно понять – идёт ли речь о предварительном анализе или о более глубоком материале. Опубликованные фрагменты производят впечатление общей оценки, но документ должен иметь и засекреченную часть, посвящённую практическим аспектам реализации проекта. Статья Такера не позволяет сделать однозначного вывода относительно назначения документа.
Что до опубликованных фрагментов, то тут следует обратить внимание на следующие моменты.
1. "Реакторный" плутоний и "оружейный" плутоний – не одно и то же.
Плутоний образуется как продукт ядерной реакции, однако для производства именно оружейного плутония-239 необходимо реакцию прервать, что в энергетических реакторах не делается. Потому большая часть реакторного плутония – изотопы 240 и 242. Они тоже пригодны для изготовления ядерного оружия, но имеют свои недостатки – у них меньше период полураспада, потому они сильнее излучают, греются, а под воздействием тепла – деформируются. Всё это создаёт дополнительную опасность при обработке, сборке и хранении боеприпасов. Ну и сами боеприпасы будут довольно "грязными" – дающими сравнительно большое количество радиоактивных осадков за счёт меньшей мощности.
6 июня 2023, 15:05
"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для РоссииФСБ сообщила о предотвращении теракта с использованием "грязной бомбы" в Брянской области. Её, по данным ведомства, должен был доставить самолёт легкомоторной авиации, подразделение которой сформировано в составе Главного управления разведки Минобороны Украины
2. Плутоний надо ещё выделить из основной массы радиоактивных отходов (РАО).
В тонне РАО содержится обычно 3-5 килограмм плутония (всех изотопов), выделить его достаточно сложно. Для этого необходимо строительство специального радиохимического производства, которого на Украине нет (все предприятия этого профиля в СССР были размещены на Урале). Правда, подобное производство является частью линии по переработке радиоактивных отходов и в какой-то форме может уже существовать.
Сам по себе процесс украинским учёным и инженерам безусловно известен, вопрос исключительно в том, чтобы создать и масштабировать производство.
3. Вопросы вызывает конструкция заряда.
Вообще заряд типа того, который был использован в Нагасаки выглядит простым – это полый шар и делящегося вещества, который взрывом шаровидного же заряда обычной взрывчатки сминается в комок, в котором начинается цепная реакция.
6 мая, 19:34
Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВООдин из командиров с позывным "Курц", воюющий на донбасском фронте, рассказал изданию Украина.ру, какие последствия будет иметь введение в бой российского тактического ядерного оружия (ТЯО)
Простота оборачивается сложностями в техническом воплощении.
Первой проблемой стала синхронизация подрыва шарового заряда обычной взрывчатки. При современном уровне развития электроники задача вроде бы пустяковая, но только на взгляд неспециалиста.
Второй и главной проблемой является точный расчёт (с учётом физических характеристик действующего вещества) необходимой массы и конфигурации делящегося вещества, а также мощности обычной взрывчатки. Если ядерный взрыв произойдёт слишком быстро, то часть делящегося вещества не успеет вступить в реакцию и мощность взрыва резко снизится, если же слишком медленно, то цепная реакция вообще не приведёт к взрыву.
Причём только путём расчётов всё это установить нельзя – обязательно необходимо проведение испытаний.
Удивительно, но "пушечный" вариант, опробованный американцами в хиросимской бомбе "малыш", даже не рассматривается, а она ведь гораздо проще. Это металлическая труба (в "малыше" – рассверленный до нужного диаметра ствол морского орудия) в котором размещены два куска делящегося вещества, один из которых выстреливается в другой зарядом обычной взрывчатки. Мощность меньше, расход делящегося вещества – больше, зато всё очень просто и даже испытания не нужны.
Ракета
2 сентября 2023, 12:42
Обогащенные обедненным. Украинский терроризм выходит на урановый уровеньБританский Reuters выяснил, что борьба за демократию в Украине для этого самого украинского демоса станет еще более изуверской и изощренной – никто не проскочит мимо ноши и личного вклада в "пэрэмогу".
Правда, хиросимская бомба была урановой, Украина же не располагает ни запасами обогащённого урана (оружейного урана она вообще не имела), ни технологией его получения. Впрочем, тип делящегося вещества тут не принципиален.
4. Непонятно со средствами доставки.
Вариант авиационной бомбы не рассматривается и это в общем-то понято – слишком велика опасность не долететь.
Ракеты нужного радиуса действия у Украины нет. Полумифический "Гром" – оперативно-тактический, а не средней дальности.
Судя по всему, именно из-за этого Зеленский с таким упорством требует передачи ему дальнобойных ракет, включая стратегические Tomahawk (они изначально предназначены для использования со специальной боевой частью).
* * *
ядерный атомный взрыв
24 октября, 04:15
Рэкетиры с ядерной дубиной. Военный эксперт рассказал, может ли Украина "жахнуть по Вене и Берлину"Украина способна создать какое-то ядерное оружие, но это никому не понравится. Никто не захочет иметь в центре Европы безумных рэкетиров с ядерной дубиной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
МИД Украины тут же грозно заявил, что все это чушь, дичь и провокация: "Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие".
По поводу последнего МИДу вообще-то стоило предварительно как-то согласовать свои заявления с заявлениями Владимира Зеленского, который увязывает обеспечение безопасности страны с альтернативой – членством в НАТО или получение ядерного статуса. Последнее такое заявление было сделано 17 октября. Разумеется, бывший президент декларирует, что ничем таким Украина не занимается, но в НАТО ведь её тоже не приглашают, а обеспечивать безопасность страны как-то нужно…
Сама же статья действительно может быть провокацией в силу особенностей самого автора. Владимир Корнилов пишет в своём телеграм-канале: "в августе 2015 года он (Максим Такер – Ред.) так же громко на весь мир заявлял, что ДНР даже втайне от Москвы собирает в Донецке "грязную атомную бомбу".
В данном случае вброс может преследовать разные цели.
Это может быть заказ сторонников "войны до последнего украинца" – дескать, если Трамп не даст оружия и не пригласит Украину в НАТО, то Украина заведёт у себя ядерную бомбу и тогда пусть Трамп пеняет на себя.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2024
1 октября, 17:26Аналитика
Ядерная политика США: чем она отличается от российской доктриныВ зарубежных СМИ, как и в российских, среди экспертов с той и другой стороны идет в настоящее время живое и горячее обсуждение изменений в ядерной доктрине России. Российская доктрина, как и изменения в ней своеобразный ответ России на угрозы со стороны Запада.
Это может быть и заказ сторонников переговоров с целью окончательно дискредитировать украинское руководство, которое намерено при помощи ядерного оружия шантажировать руководство США.
Вообще возможность разработки Украиной ядерного оружия – основание для отдельных переговоров между США и Россией. Впрочем, мы сейчас не можем уверенно указать случаи, когда ядерным державам удалось бы предотвратить расширение ядерного клуба. Тому порукой ядерные арсеналы Израиля, ЮАР, Пакистана, Индии и КНДР. Исключением, пожалуй, является Иран.
О шантаже Запада при помощи ядерного оружия - в статье Виктории Титовой "Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?"
 
МненияУкраинаСШАЗападThe TimesЯдерное оружиегрязная бомбавойнапереговорыАЭСВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир КорниловНАТОМИД
 
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