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Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен
Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен - 23.03.2025 Украина.ру
Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России демонстрирует, что он находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен
2025-03-23T14:53
2025-03-23T14:53
2025-03-23T14:53
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Ранее в интервью изданию Politico Стубб назвал тотальную милитаризацию Украины единственным реальным решением для "сдерживания" России. Малинен в своём аккаунте подверг критике такую установку президента своей страны.Он обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это обстоятельство в контактах с президентом Финляндии.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине
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новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, дональд трамп, марко рубио, politico, пентагон, сво, европа
Новости, Россия, Финляндия, Украина, Александр Стубб, Дональд Трамп, Марко Рубио, Politico, Пентагон, СВО, Европа
Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России демонстрирует, что он находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен
Ранее в интервью изданию Politico Стубб назвал тотальную милитаризацию Украины единственным реальным решением для "сдерживания" России. Малинен в своём аккаунте подверг критике такую установку президента своей страны.
"Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне", — констатировал профессор.
Он обратился к президенту США Дональду Трампу
, госсекретарю Марко Рубио
и главе Пентагона Питу Хегсету
с призывом учитывать это обстоятельство в контактах с президентом Финляндии.