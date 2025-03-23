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Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен

Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен - 23.03.2025 Украина.ру

Президент Финляндии заявлением о России продемонстрировал стремление к вечной войне – Малинен

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о России демонстрирует, что он находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен

2025-03-23T14:53

2025-03-23T14:53

2025-03-23T14:53

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Ранее в интервью изданию Politico Стубб назвал тотальную милитаризацию Украины единственным реальным решением для "сдерживания" России. Малинен в своём аккаунте подверг критике такую установку президента своей страны.Он обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это обстоятельство в контактах с президентом Финляндии.Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине

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новости, россия, финляндия, украина, александр стубб, дональд трамп, марко рубио, politico, пентагон, сво, европа