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Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times

Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times - 23.03.2025 Украина.ру

Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times

Огромное количество оружия на Украине будет создавать проблемы для Западной Европы даже после прекращения боевых действий. Об этом сообщила британская The Times.

2025-03-23T17:19

2025-03-23T17:19

2025-03-23T17:19

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Украина является мировым лидером по импорту оружия, которое в огромных количествах осело на руках населения. При этом постсоветская республика единственная в Европе, где нет законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия, констатировало британское издание.Он также отметил, что украинские ветераны боевых действий могут быть вовлечены в организованную преступность. По его мнению, даже небольшая их численность может существенно повлиять на криминогенную ситуацию в Европе.По информации британской газеты, после окончания конфликта на Украине оружие из этой постсоветской републики может оказаться и на других континентах, в частности – в Африке и на Ближнем Востоке.Тем временем Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет Ранее сообщалось также, что ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, европа, балканы, the times, ес, всу, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, запад, украина-ес