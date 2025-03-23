Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 (Colt CZ Group) на вооружении ВСУ
Огромное количество оружия на Украине будет создавать проблемы для Западной Европы даже после прекращения боевых действий. Об этом сообщила британская The Times.
Украина является мировым лидером по импорту оружия, которое в огромных количествах осело на руках населения. При этом постсоветская республика единственная в Европе, где нет законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия, констатировало британское издание.
"Не существует закона, регулирующего оружие. Нет украинской политики по демобилизации, разоружению или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные транзитные маршруты в Западную Европу", — сказал эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе Брайан Ли.
Он также отметил, что украинские ветераны боевых действий могут быть вовлечены в организованную преступность. По его мнению, даже небольшая их численность может существенно повлиять на криминогенную ситуацию в Европе.
"Правда в том, что никто на самом деле не знает, сколько оружия сейчас на Украине", — сказал координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Федор Сидорук.
По информации британской газеты, после окончания конфликта на Украине оружие из этой постсоветской републики может оказаться и на других континентах, в частности – в Африке и на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось также, что ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас