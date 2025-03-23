Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times - 23.03.2025 Украина.ру
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Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times - 23.03.2025 Украина.ру
Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times
Огромное количество оружия на Украине будет создавать проблемы для Западной Европы даже после прекращения боевых действий. Об этом сообщила британская The Times.
2025-03-23T17:19
2025-03-23T17:19
новости
украина
европа
балканы
the times
ес
всу
торговля оружием
оружие
огнестрельное оружие
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Украина является мировым лидером по импорту оружия, которое в огромных количествах осело на руках населения. При этом постсоветская республика единственная в Европе, где нет законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия, констатировало британское издание.Он также отметил, что украинские ветераны боевых действий могут быть вовлечены в организованную преступность. По его мнению, даже небольшая их численность может существенно повлиять на криминогенную ситуацию в Европе.По информации британской газеты, после окончания конфликта на Украине оружие из этой постсоветской републики может оказаться и на других континентах, в частности – в Африке и на Ближнем Востоке.Тем временем Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет Ранее сообщалось также, что ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
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новости, украина, европа, балканы, the times, ес, всу, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, запад, украина-ес
Новости, Украина, Европа, Балканы, The Times, ЕС, ВСУ, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, Запад, Украина-ЕС

Украина насыщена оружием, оно угрожает Европе - Times

17:19 23.03.2025
 
штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 (Colt CZ Group) на вооружении ВСУ
штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 (Colt CZ Group) на вооружении ВСУ
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Огромное количество оружия на Украине будет создавать проблемы для Западной Европы даже после прекращения боевых действий. Об этом сообщила британская The Times.
Украина является мировым лидером по импорту оружия, которое в огромных количествах осело на руках населения. При этом постсоветская республика единственная в Европе, где нет законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия, констатировало британское издание.
"Не существует закона, регулирующего оружие. Нет украинской политики по демобилизации, разоружению или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные транзитные маршруты в Западную Европу", — сказал эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе Брайан Ли.
Он также отметил, что украинские ветераны боевых действий могут быть вовлечены в организованную преступность. По его мнению, даже небольшая их численность может существенно повлиять на криминогенную ситуацию в Европе.
"Правда в том, что никто на самом деле не знает, сколько оружия сейчас на Украине", — сказал координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Федор Сидорук.
По информации британской газеты, после окончания конфликта на Украине оружие из этой постсоветской републики может оказаться и на других континентах, в частности – в Африке и на Ближнем Востоке.
Тем временем Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов". Желательно за чужой счет
Ранее сообщалось также, что ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – Каллас
 
НовостиУкраинаЕвропаБалканыThe TimesЕСВСУторговля оружиеморужиеогнестрельное оружиекриминалЗападУкраина-ЕС
 
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