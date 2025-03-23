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Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта

Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта - 23.03.2025 Украина.ру

Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта

Западные СМИ назвали возможную дату заключения перемирия на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-23T13:09

2025-03-23T13:09

2025-03-23T13:09

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По информации агентства Bloomberg, Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признает, что сроки могут сместиться. Агентство сослалось на источники, знакомые с этими планами."Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, на которое в этом году выпадает Пасха как в западных, так и в православных церквях, но признает, что эти сроки могут сместиться с учетом крупных расхождений в позициях двух сторон", - передает агентство.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв напомнил, что ранее писал о том, что он указывал на Пасху как на возможную дату заключения перемирия."Шансы на то, что перемирие наступит до 9 мая очень высоки. Мало того, что 9 мая — сакральная дата, но еще 29 апреля — 100 дней президентства Дональда Трампа. Ему во время отчёта очень было бы кстати объявить о своей победе — прекращении военных действий на Украине. Он приложит максимум усилий, чтобы ему было, что доложить своим избирателям "на сто дней". С учетом того, что остановить войну на Ближнем Востоке не получилось/захотелось, перемирие на Украине было бы к месту", — писал Царёв 21 марта.Он также указал, что 9 мая истечёт срок военного положения на Украине."Отменять военное положение сложно — может не набраться голосов. Проще его не продлить. Чтобы его не продлевать, надо, чтобы перемирие наступило раньше 9 мая. Продлевают военное положение обычно заранее, до наступления даты. Поэтому перемирие тоже должно наступить раньше. Пасха у нас в этом году 20 апреля? Прошу обратить внимание — католическая и православная в один день. Хорошая дата", — отметил Царёв.Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский указал на иронию судьбы."Я бесконечное множество раз писал о том, как лживые мифы о Великой Отечественной очень долго догоняют нас в этой войне. Боюсь, что в этом случае, когда желание успеть к конкретной дате доминирует над балансом условий перемирия, мы на себе попробуем бумеранг мифа — "Киев брали к 7 ноября"", — написал Бужанский.По его словам, украинцев преследует злой рок, "когда вся ересь рухнула на голову в виде кошмарной реальности".Обстрелы и налётыУтром 23 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, 3 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Саратовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате атаки украинского беспилотника погиб человек."Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД", — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.Также он рассказал о том, что за ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области."Из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по ул. Центральная, жильцы, к счастью, не пострадали", — рассказал Слюсарь.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 10 атак, на светлодарском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 36 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в т.ч. мальчика 2015 года рождения. От огня ВСУ пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём украинских военных были повреждены 3 жилых домостроения, автомобиль СМП и автоцистерна МЧС России, легковой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА. Также в ДНР несколько раз объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каховка — 3; Сергеевка — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка, Алёшки.Утром 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Дубовое и Октябрьский, сёла Отрадное и Толоконное подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 34 снаряда, и атакам 3 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. Без разрушений и пострадавших", — писал Гладков.В Борисовском районе в селе Берёзовка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. В результате детонации огнём полностью уничтожен легковой автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое, Казначеевка, Кукуевка и Шведуновка совершены атаки 13 беспилотников, из которых 2 были подавлены. В городе Валуйки повреждён коммерческий объект, также загорелась сухая трава — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы, в селе Казначеевка повреждено частное домовладение."Ночью в селе Долгое после сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории частного домовладения загорелась надворная постройка — бойцы самообороны ликвидировали огонь, в селе Кукуевка повреждены 2 надворные постройки, частный дом и газовая труба", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе по сёлам Погромец, Тишанка, а также хутору Старый выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 3 беспилотниками, один из которых сбит системой ПВО. В селе Тишанка в результате атаки и сброса взрывных устройств с беспилотников повреждены частное домовладение и две надворные постройки. Кроме того, огнём уничтожены два частных дома и одна хозяйственная постройка."В Грайворонском муниципальном округе посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись 5 обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 11 беспилотников. В посёлке Чапаевский ночью вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены автомобиль и частный дом", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Отрадовка, Поповка и Репяховка выпущено 73 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и зафиксирована атака одного беспилотника. В село Репяховка, куда временно ограничен въезд, мужчина самостоятельно вернулся и попал под обстрел. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены автомобиль и помещение на территории фермерского хозяйства."В Ракитянском районе село Илёк-Кошары и хутор Барилов подверглись атакам 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В хуторе Барилов повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль, который полностью сгорел", — отметил Гладков.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Мухин, Панков подверглись 2 обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакам 11 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждена линия электропередачи, в хуторе Балки — частный дом."Сегодня ночью в селе Муром в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены две надворные постройки, одна из которых полностью разрушена. Также повреждён частный дом, а после повторного сброса в нём произошло возгорание — пожар потушен", — также писал Гладков.В 12:37 губернатор сообщил о новой жертве украинской атаки."В хуторе Барилов Ракитянского района беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате детонации боеприпаса ранен водитель. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, предплечья и ноги попутным транспортом доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", — отмечалось в записи в его телеграм-канале.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн днём 23 марта сообщил о гибели местного жителя от взрыва украинской мины."В результате взрыва мины "колокольчик" в Обоянском районе, к огромной скорби, погиб местный 51-летний житель. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь", — написал Хинштейн.Он указал, что населённый пункт, где случилась трагедия, является безопасной зоной, но граничит с Беловским районом."Сейчас там отработали сапёры, но, тем не менее, прошу всех наших жителей быть крайне осмотрительными — враг не оставляет попыток атаковать наши мирные города и села, ранить мирных жителей, разрушить инфраструктуру. В случае, если вы нашли подозрительные предметы, ни в коем случае не приближайтесь к ним и не берите в руки! Пожалуйста, сохраняйте максимальную бдительность. Берегите себя!" — призвал Хинштейн.В самой области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённых.О том, как на Украине воспринимают происходящее на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Усталость, пессимизм и новая авантюра под Белгородом. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, ростовская область, вячеслав гладков, олег царев, хинштейн, вооруженные силы украины, мчс, bloomberg