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Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политику

Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политику - 23.03.2025 Украина.ру

Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политику

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил желание вернуться в политику. И это вовсе не шутка – до первого апреля осталось больше недели.

2025-03-23T13:58

2025-03-23T13:58

2025-03-23T13:58

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пол мартин

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По данным NBC News, 84-летний политик обсудил такую возможность на встрече с новым председателем национального комитета Демпартии Кеном Мартином. Он на полном серьезе предложил свою помощь в сборе спонсорских пожертвований и в проведении будущих политических кампаний. Причем, сообщается, что в этой деятельности также намерена участвовать Джилл Байден – супруга экс-президента США.Амбиции "Сонного Джо" могут показаться чем-то невероятным – учитывая его запредельно низкие рейтинги и очевидную нетрудоспособность, которые заставили демократов снять кандидатуру Байдена в разгар прошлогодней предвыборной кампании, заменив его на такую же непроходную Камалу Харрис.Дело не столько в том, что отставной американский лидер спотыкался на публике, путался в названиях стран и здоровался с невидимками. Дело в том, что, фактически, он не выполнял свои функции по управлению государством.Согласно недавно опубликованной информации около 90% указов Байдена на президентском посту были завизированы не собственноручно, а с помощью так называемого автопена – автоматической машины для подписи документов. И сейчас уже никто не может сказать, знал ли он вообще об их содержании.Опрос среди демократов и их сторонников, проведенный в этом месяце CNN, показал: только 1% однопартийцев бывшего президента считают его личность олицетворением демократических ценностей. Хотя, судя по всему, отдыхающему на покое пенсионеру просто не показали эту красноречивую цифру.Имя Байдена прочно ассоциируется с неадекватной политикой и семейной коррупцией, которые стали главным наследием правления прошлой американской администрации. Что в итоге привело Демпартию к поражению на осенних выборах и катастрофическому падению доверия избирателей.Согласно результатам еще одного социологического исследования, только 27% опрошенных американцев заявили, что относятся к демократам положительно. А 55% респондентов, напротив, сообщили, что сохраняют негативное отношение к Демокраической партии и ее лидерам."Это является самым низким положительным рейтингом партии с 1990 года", – констатируют на NBC News.Конечно, реальное возвращение Байдена в политику на самом деле исключено – это было бы слишком даже для нынешний эпохи победившего постмодерна, где можно без труда воплотить в жизнь любое безумие.Но сам факт подобной инициативы показывает, в каком глубоком кризисе находятся сейчас противники Дональда Трампа. Несмотря на то, что новый американский президент не достиг пока каких-то очевидных успехов во внутренней и внешней политике – не считая его борьбы с грантовыми структурами глубинного государства и первых шагов, направленных на разрядку с Москвой."Я буду здесь откровенен: Демократическая партия ужасна, черт возьми. Все просто и ясно", – рассказал изданию The Hill неназванный крупный спонсор Демпартии.А еще один анонимный жертвователь сказал, что демократы "так и не усвоили урок 2016 года", потому что в их действиях "отсутствуют политический посыл, организованность и видение будущего". Усомнившись в том, что кто-то готов сейчас выделять серьезные средства на поддержку "ослов" (как известно, именно это животное является неофициальным символом Демократической партии США, олицетворяя "упрямое преодоление всех препятствий")."Они ничему не научились" – говорили после Великой французской революции про потерпевших поражение роялистов. Потому что эти аристократы упорно держались своей провальной программы, направленной на реставрацию абсолютизма, которую не воспринимало подавляющее большинство жителей Франции.Демократические элиты совершают ровно те же ошибки. Они прыгают по граблям, настаивая на том, что их прежняя политика, с упором на пресловутую ценностную повестку и воинственный неоконсервативный империализм, была абсолютно правильной – и ее следовало бы продолжать дальше. А реальные потребности американского общества все так же не вызывают у них серьезного интереса.Оппоненты Трампа не скрывают, что рассчитывают исключительно на его собственные ошибки, и воюют с ним руками европейских или канадских политиков. У них нет в запасе ни новых ярких идей, ни заметных новых людей, которые могли бы привести Демпартию к возрождению и победам. И на фоне этой пустоты мы снова видим призрак Джозефа Байдена, возникший из глубин политического небытия.Повторное выдвижение Харрис кажется сейчас маловероятным, потому что она ушла в тень после проигрыша, даже не попытавшись объединить вокруг себя антитрамповских оппозиционеров. А новый председатель национального комитета Демократической партии Мартин, близкий к команде Клинтонов, на сегодня не имеет широкой известности и поддержки.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который еще недавно считался у демократов главной кандидатурой на следующие президентские выборы, сильно потерял в рейтингах после катастрофического пожара, едва не уничтожившего исторический центр Лос-Анджелеса. Не говоря уже повальном разгуле преступности, захватившей города этого тихоокеанского штата на фоне полного бездействия местной власти.Как сообщает Politico, Барак Обама хочет выдвинуть от Демпартии Рама Эммануэля – бывшего мэра Чикаго, который являлся главой его администрации в 2009-2010 годах. До недавнего времени он работал американским послом в Японии и прославился призывами есть "полностью безопасную рыбу", выловленную после слива воды из аварийных реакторов атомной электростанции Фукусима.Однако Эммануэль, который имеет второе израильское гражданство и даже служил в израильской армии, вызывает категорическое неприятие среди множества рядовых демократов, поддерживающих независимость Палестины. Так что в случае, если он действительно будет представлять на выборах свою партию, это приведет к внутреннему саботажу и новым расколам.Тупиковая ситуация внутри Демпартии вряд ли будет преодолена в ближайшее время. И это, безусловно, играет на руку Трампу.О лицах Трампа - в статье Владимира Скачко "Дональд Трамп. Такие разные лица на фоне просроченного"

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эксклюзив, сша, москва, франция, джо байден, дональд трамп, пол мартин, демократическая партия, cnn, politico