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"Семья Коцюбинских": как сын писателя у петлюровцев Киев "отжимал"

"Семья Коцюбинских": как сын писателя у петлюровцев Киев "отжимал" - 23.03.2025 Украина.ру

"Семья Коцюбинских": как сын писателя у петлюровцев Киев "отжимал"

22 марта 1970 года на киноэкраны вышел фильм "Семья Коцюбинских" – двухсерийный рассказ о самой принципиальной литературно-революционной семье Украины. Судьба её одновременно и героическая, и трагичная и неразрывно связана с историей Украины рубежа позапрошлого и прошлого веков. К созданию ленты были привлечены лучше кинематографические кадры

2025-03-23T16:00

2025-03-23T16:00

2025-03-23T16:00

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Сценарий написал Александр Левада (настоящая фамилия Косак) – первый заместитель председателя Госкино УССР. Одновременно он возглавлял сценарную мастерскую Киевской киностудии им. Довженко, занимал должность секретаря правления Союза писателей Украины, был членом Союза кинематографистов Украины. Одним словом, лицом он был абсолютно официальным, потому и сценарий у него получился абсолютно партийно-шаблонным – все революционные и большевистские деятели непогрешимо-"бронзовые", а все враги – изысканно мерзкие. Никаких колебаний, внутренних душевных борений или, как сегодня принято говорить в сценарном цеху "арок героев" не допускалось.Первая серия изобилует выдержками из писем и дневниковых записей старшего Коцюбинского – Михаила Михайловича, писателя. Часть их представлена в виде его размышлений в одиночестве в Италии на острове Капри, где он лечился от прогрессирующей чахотки и встречался с Горьким и Лениным. Остальные представлены в виде диалога с Мефистофелем, явившемся к нему в бреду, или с сыном Юрием, когда он уже сам является к нему, бредящему от болезни, в виде привидения.Повествование начинается с 1910 года, когда Ленин на Капри в гостях у Максима Горького познакомился с Коцюбинским. Факт этой встречи становится известен черниговской жандармерии, которая берёт писателя под плотный надзор.К сожалению, фильм совершенно не рассказывает о молодости и становлении Коцюбинского как личности, когда он дружил с народовольцами и имел из-за этого с властями серьезные проблемы – одно время даже арестовывался. Его жена, Вера Устиновна Дейша, до того, как родила ему четверых детей, училась в Петербурге и была знакома с группой революционеров, в которую входил и казнённый властями за готовившееся покушение на царя Александр Ульянов – старший брат Ленина. Она также арестовывалась, сидела в Варшавской и Черниговской тюрьмах, от того и первенца своего родила довольно поздно – в 32 года. Эти интереснейшие страницы жизни старших Коцюбинских, к сожалению, в поле зрения сценариста не попали. И, конечно же, он не написал, что Вере Устиновне, когда она уже родила своих детей, пришлось узнать, что ее муж десять последних лет своей жизни имел любовницу, младше её на 17 лет. Ей пришлось смириться с её наличием, чтобы не разрушить семью.Кроме того, история эта вскрылась, когда писатель был уже смертельно болен. По сюжету он, умирая, завещает революционную борьбу своему старшему сыну Юрию, как раз вступившему в РСДРП. Настоящими соратниками Юрия становятся его сводный брат (приемный сын писателя) – Виталий Примаков и влюблённая в него сестра Оксана. Эта часть повествования заканчивается летом 1914 года, когда начинается Первая мировая война – Юрий Коцюбинский и остальные черниговские революционеры выступают против войны, а Виталия Примакова жандармы арестовывают. Оксана Коцюбинская обещает ждать его. Затем мы сразу переносимся на три года вперед и на 900 км севернее – в Петроград лета 1917 года.Здесь мы погружаемся в бурные события после июльского политического кризиса, утопленного Временным правительством в крови. Юрий Михайлович Коцюбинский, и в реальной жизни, и по сюжету, оказывается в самой гуще революционных событий. С "вечного поселения" в Восточной Сибири возвращается Виталий Примаков и, женившись на Оксане, также погружается в водоворот Революции.Юрий Коцюбинский арестован властями Керенского и знакомится с будущим палачом Киева эсером полковником Михаилом Артемьевичем Муравьёвым. Здесь довольно топорно вставлен флэшбэк, в котором на Всероссийском съезде Советов Коцюбинский встречается с Лениным. Юрию, как земляку, в этом содействует Николай Ильич Подвойский – также уроженец Черниговской губернии.Тот предлагает талантливому прапорщику, за которым идут массы, дивизию в будущем своем войске. Юрий отказывается. Здесь любопытен интересный пассаж украинских киноделов – они вкладывают в уста Муравьёва слова "не люблю малоросов – душа не выносит". Тем самым уже закладывается базис для того, чтобы превратить устроенные после штурма в феврале 1918 года массовые убийства "муравьёвцами" киевлян из террора властьимущих, в геноцид по национальному признаку. Почему в Москве просмотрели этот националистический пассаж, остается только догадываться. Может, потому что его вложили в уста врага большевиков, хоть на момент штурма Киева он и был их союзником? Как бы там ни было, первая серия заканчивается накануне Октябрьской революции 1917 года.Вторая серия рассказывает об Октябрьской революции: штурмующими Зимний дворец отрядами командуют Юрий Коцюбинский и Виталий Примаков. Говорится и о сепаратизме в Киеве. В фильме представлена сцена, где отправленный Центральной Радой в Петроград Винниченко встречает Юрия, которого хорошо знает, как сына писателя Михаила Коцюбинского. Юрий предлагает олицетворяемым Винниченко украинским националистам альтернативу взятому ими курсу – принять участие в штурме Зимнего и выступить вместе с большевиками. Винниченко отказывается. В результате Украина идет по пути, олицетворяемому в сценарии с Петлюрой – готовится к войне с большевиками, и при этом ведёт переговоры с немцами, как с потенциальными союзниками. Последующий итог, когда немцы фактически "кинули" и тех, и других, в фильме не показан.Поход Красной гвардии, где значительную силу составляют ведомые Примаковым Червонные казаки, и войск Муравьева, ставшего уже левым эсером, на Киев становится центральным событием второй серии и всего фильма. Большевики освобождают город от гайдамаков и "сечевых стрельцов". Общее командование войсками красных осуществляет Юрий Коцюбинский, хоть он и ненавидит подчинённого ему полковника Муравьева.Экранизировать сценарий на Киевской киностудии доверили Тимофею Васильевичу Левчуку – участнику Великой Отечественной войны, успевшему к тому времени снять такие знаковые для украинского кинематографа фильмы, как "Иван Франко" (1956) и "Два года над пропастью" (1966). Буквально перед началом съемок он закончил другой биографический фильм "Ошибка Оноре де Бальзака" (1968) – так что, можно сказать, на студии он специализировался на, как бы сегодня сказали, байопиках.Левчук собрал замечательный актёрский ансамбль, будущих "звёзд", некоторым из которых сам дал путевку в кинематограф. Так, например, роль Юрия Коцюбинского стала первой в кино для Юрия Демича. Он родился в Магадане в семье ссыльного московского актёра. Служа в Куйбышевском театре драмы, учился в ГИТИСЕ. Левчук заметил его, когда театр был в Киеве на гастролях. О его недюжинном актёрском таланте говорит сыгранная значительно позже роль мерзавца поручика Мехоношина из "Россия молодая" (1981). Левчук также впоследствии снял его в своей знаменитой трилогии "Дума о Ковпаке" (1973-76). В "Семье Коцюбинских" роль Петлюры исполнила "звезда" этой партизанской эпопеи Константин Степанков.Другую главную роль – Виталия Примакова – в "Семье" сыграл московский актер Алексей Локтев. Его самой известной главной ролью, правда, стала другая – он изобразил простого сибирского паренька Володю Ермакова в легендарном фильме Георгия Данелия по сценарию Геннадия Шпаликова "Я шагаю по Москве" (1962).Роль старшего Коцюбинского досталась Александру Гаю, крайне востребованному на Киевской киностудии львовскому актёру, которого накануне Левчук снял в эпизодической роли в своем фильме "Ошибка Оноре де Бальзака". Оттуда же для "Семьи Коцюбинских" он взял и Владимира Винниченко – им стал латышский актер Харий Янович Лиепиньш. Современному отечественному зрителю он мало знаком, хотя сыграл в таких знаковых для отечественного и даже мирового кинематографа картинах, как, например, "Ватерлоо" (1969), или "Долгая дорога в дюнах" (1981). Левчук, кстати, снял его во многих своих фильмах.Бронислав Брондуков сыграл нехарактерную для себя роль царя Николая Второго – талант гримёров и озвучивание голосом другого актера делают его в ней практически неузнаваемым. Он появляется в первых же кадрах фильма на фоне древних черниговских храмов.Ленинградский актер Михаил Волков, звезда фильмов "Путь в "Сатурн" (1967) и "Конец "Сатрурна" (1967), изобразил в фильме Керенского. Кстати, в "Белом солнце пустыни" (1969) его голосом говорит Абдулла. Другой ленинградец – "король" эпизода Игорь Дмитриев (также актёр из "Ошибки Бальзака") – в этот раз сыграл у Левчука английского журналиста.Молодого Павла Тычину изобразил не менее молодой и юный (18 лет) Сергей Иванов – будущий "Кузнечик" в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики" (1973).Москвич Афанасий Кочетков, хорошо известный на Киевской киностудии по главной роли в фильме "Олекса Довбыш" (1959), сыграл Максима Горького. Он вообще специализировался на этой роли из-за внешнего сходства – всего за свою жизнь он сыграл роль великого русского писателя в семи полнометражных фильмах – "Семья Коцюбинских" стала пятым.Лаврентий Масоха, известный современному зрителю как адъютант группенфюрера СС Мюллера штандартенфюрер СС Шольц из "Семнадцати мгновений весны" (1973), у Левчука сыграл Михаила Грушевского.К сожалению, звёздный актерский состав не смог "вытянуть" огрехи сценария и режиссуры, из-за которых повествование получилось калейдоскопичным и временами откровенно хаотичным. Хотя местами фильм и претендует на настоящий эпос, сравнимый с такими шедеврами, как "Щорс" (1939) Александра Довженко или "Богдан Хмельницкий" (1941) Игоря Савченко. Но да этих мастеров своего дела Левчук в 1969-70 годов, когда снимался фильм, откровенно не дотягивал.Съемки велись не только на Украине: в Киеве, Чернигове, Харькове и окрестностях этих городов, но и в Ленинграде. Массовку женского батальона, например, набирали из ленинградских студенток с подходящей комплекцией. За съемки, которые длились один день, они получили по пять рублей, немалые для студентов деньги, и по несколько фотокарточек на память. Белых юнкеров сыграли курсанты ленинградских училищ.В конных батальных сценах был задействован созданный специально под съемки "Войны и мира" (1965-67) Сергея Бондарчука 11-й отдельный кавалерийский полк Вооружённых Сил СССР.Фильм "Семья Коцюбинских" Тимофея Левчука, несмотря на размах кинопроизводства (и географический, и финансовый) оказался неудачным. Его посетили всего 9,5 миллионов зрителей, хотя потенциал у него был намного большим. Тем не менее, он является довольно выпуклым памятником отечественному кинематографу и настоящей летописью украинских событий зимы 1917-18 годов в их "красной" трактовке.

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