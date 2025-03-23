Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников
В Морозовском районе Ростовской области БПЛА упал на автомобиль
Чрезвычайная ситуация объявлена в Ростове-на-Дону и трёх районах Ростовской области из-за падения дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах - до устранения всех последствий отраженных атак", - сообщил Слюсарь в своём телеграм-канале.
Он сообщил, что в одном из домов Ростова повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены и не обнаружили угрозы обрушения.
"К восстановлению стены и замене окон приступят завтра, - пообещал Слюсарь. - Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи сразу отпустили домой, второй пока ещё находится в БСМП".
Он также рассказал, что в Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине "Изумруд", в художественном музее и одной из квартир жилого дома. Там тепловой контур закрыт до замены окон.
15:21ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области: обесточены более 11 тысяч абонентовВ результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадала электроподстанция в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 23 марта сообщил вице-губернатор российского региона Антон Тицкий.
"На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка, - уточнил Слюсарь. - Пострадавших среди жителей, к счастью, нет. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь".
В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной были выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет, владельцам домов власти окажут помощь.
В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной были выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет, владельцам домов власти окажут помощь.
В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
"В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил врио главы региона.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта