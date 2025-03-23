Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников - 23.03.2025 Украина.ру
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Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников
Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников - 23.03.2025 Украина.ру
Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников
Чрезвычайная ситуация объявлена в Ростове-на-Дону и трёх районах Ростовской области из-за падения дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
2025-03-23T16:52
2025-03-23T16:52
новости
ростовская область
ростов-на-дону
морозовский район
сальск
ростов-на-дону
режим чс
бпла
сво
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"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах - до устранения всех последствий отраженных атак", - сообщил Слюсарь в своём телеграм-канале.Он сообщил, что в одном из домов Ростова повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены и не обнаружили угрозы обрушения."К восстановлению стены и замене окон приступят завтра, - пообещал Слюсарь. - Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи сразу отпустили домой, второй пока ещё находится в БСМП".Он также рассказал, что в Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине "Изумруд", в художественном музее и одной из квартир жилого дома. Там тепловой контур закрыт до замены окон."На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка, - уточнил Слюсарь. - Пострадавших среди жителей, к счастью, нет. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь". В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной были выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет, владельцам домов власти окажут помощь. В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов."В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил врио главы региона.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
https://ukraina.ru/20250323/1061983740.html
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ростов-на-дону
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новости, ростовская область, ростов-на-дону, морозовский район, сальск, ростов-на-дону, режим чс, бпла, сво, всу, мирные жители, дроны
Новости, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Морозовский район, Сальск, Ростов-на-Дону, режим ЧС, БПЛА, СВО, ВСУ, мирные жители, дроны

Режим ЧС введён в Ростовской области из-за беспилотников

16:52 23.03.2025
 
В Морозовском районе Ростовской области БПЛА упал на автомобиль
В Морозовском районе Ростовской области БПЛА упал на автомобиль
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Чрезвычайная ситуация объявлена в Ростове-на-Дону и трёх районах Ростовской области из-за падения дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах - до устранения всех последствий отраженных атак", - сообщил Слюсарь в своём телеграм-канале.
Он сообщил, что в одном из домов Ростова повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены и не обнаружили угрозы обрушения.
"К восстановлению стены и замене окон приступят завтра, - пообещал Слюсарь. - Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи сразу отпустили домой, второй пока ещё находится в БСМП".
Он также рассказал, что в Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине "Изумруд", в художественном музее и одной из квартир жилого дома. Там тепловой контур закрыт до замены окон.
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"На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка, - уточнил Слюсарь. - Пострадавших среди жителей, к счастью, нет. На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь".

В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной были выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет, владельцам домов власти окажут помощь.

В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
"В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил врио главы региона.
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НовостиРостовская областьРостов-на-ДонуМорозовский районСальскРостов-на-Донурежим ЧСБПЛАСВОВСУмирные жителидроны
 
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