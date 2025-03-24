https://ukraina.ru/20250324/1061983303.html

Переговорная тактика: эксперт рассказал, что стоит за предложением Трампа передать США украинские АЭС

Переговорная тактика: эксперт рассказал, что стоит за предложением Трампа передать США украинские АЭС - 24.03.2025 Украина.ру

Переговорная тактика: эксперт рассказал, что стоит за предложением Трампа передать США украинские АЭС

Украинские АЭС уже близки к выработке своего ресурса. Часть из этих станций может быть выведена из эксплуатации уже к 2030-35 годам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов

2025-03-24T03:30

2025-03-24T03:30

2025-03-24T03:30

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Ранее в ходе телефонного разговора с Зеленским президент Дональд Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС, сообщила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. По мнению американского лидера, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".По словам эксперта, не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно, отметил он.То есть не в ста процентах случаев следует воспринимать требования Трампа как цель, которую он преследует, указал собеседник Украина.ру.Безусловно атомная электроэнергетика Украины является важным звеном в энергоснабжении этой страны, указал Фролов. Во второй половине 2021 года на подконтрольной Киеву территории атомные электростанции обеспечивали порядка 60% производства электрической энергии. Но при этом украинские АЭС приближаются к выработке своего ресурса. Это электростанции, которые не обязательно смогут пройти процедуру продления сроков эксплуатации. Часть из них может быть выведена из эксплуатации уже к 2030-35 годам, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.Также на тему энергетики — в материале Павла Котова "Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ".

https://ukraina.ru/20250323/1061975360.html

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, всу, энергетика, аэс, атомная энергетика, электростанции, электричество, переговоры