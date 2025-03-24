"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию" - 24.03.2025 Украина.ру
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"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"
"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию" - 24.03.2025 Украина.ру
"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"
Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью РФ и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Британии просто обесценится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
2025-03-24T04:00
2025-03-24T04:00
новости
одесса
украина
россия
алексей кочетков
дональд трамп
черное море
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русский
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Если администрация Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "хоть немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине, считает политолог.Трамп рассчитывает, что если будут достигнуты договоренности, Москва будет их соблюдать, уточнил эксперт, отметив, что Россию "трудно обвинить в том, что она не соблюдает какие-то договоренности".Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Великобритании просто обесценится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250315/1061823554.html
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новости, одесса, украина, россия, алексей кочетков, дональд трамп, черное море, румыния, русский, британия, великобритания, сво
Новости, Одесса, Украина, Россия, Алексей Кочетков, Дональд Трамп, Черное море, Румыния, русский, Британия, Великобритания, СВО

"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"

04:00 24.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью РФ и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Британии просто обесценится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
Если администрация Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "хоть немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине, считает политолог.
"Самый эффективный вариант – вернуть Одессу в родную гавань. Русский город Одесса должен принадлежать русским. Если американцы в целом теряют интерес к Украине, им все равно, кому достанется Одесса, а для нас это вопрос принципиальный", — подчеркнул Кочетков.
Трамп рассчитывает, что если будут достигнуты договоренности, Москва будет их соблюдать, уточнил эксперт, отметив, что Россию "трудно обвинить в том, что она не соблюдает какие-то договоренности".
Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Великобритании просто обесценится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.
О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
15 марта, 16:42
Ганул* канул в Лету. В Одессе убили шакала, который был под защитой шакаловДва, на первый взгляд не связанных события, произошли в эти два дня в Одессе. 13 марта ЕСПЧ вынес решение в пользу жертв трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, обязав выплатить денежную компенсацию пострадавшим. А 14 марта был застрелен один из организаторов бойни и поджога – националист Демьян Ганула*.
 
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