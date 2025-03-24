https://ukraina.ru/20250324/1061986582.html

"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"

"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию" - 24.03.2025 Украина.ру

"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"

Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью РФ и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Британии просто обесценится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков

2025-03-24T04:00

2025-03-24T04:00

2025-03-24T04:00

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Если администрация Дональда Трампа действительно заинтересована в том, чтобы их британские партнеры "хоть немного угомонились" и чтобы в Европе установился прочный мир, они должны "максимально быстро" удалить Лондон из конфликта на Украине, считает политолог.Трамп рассчитывает, что если будут достигнуты договоренности, Москва будет их соблюдать, уточнил эксперт, отметив, что Россию "трудно обвинить в том, что она не соблюдает какие-то договоренности".Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью России и мы выйдем на румынскую границу, Украина для Великобритании просто обесценится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав России на сайте Украина.ру.О том, к чему привела Украину ее "борьба за независимость" — в материале Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250315/1061823554.html

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новости, одесса, украина, россия, алексей кочетков, дональд трамп, черное море, румыния, русский, британия, великобритания, сво