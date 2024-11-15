https://ukraina.ru/20241115/1058922082.html

Это наша территория: Леонков о том, почему нужно наступать и не слушать разговоров о разделе Украины

Это наша территория: Леонков о том, почему нужно наступать и не слушать разговоров о разделе Украины - 15.11.2024 Украина.ру

Это наша территория: Леонков о том, почему нужно наступать и не слушать разговоров о разделе Украины

Российскому командованию надо принять мудрое решение – наступать в прежнем темпе и не слушать разговоров о разделе Украины. Это наша историческая территория. Не надо думать, что Трамп "придет и что-то нам не отдаст". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T04:45

2024-11-15T04:45

2024-11-15T04:45

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логистика

диверсия

снабжение

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Некоторые украинские и российские эксперты считают, что ВС РФ нужно занять как можно больше территорий до инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа. Но торопливость может привести к необоснованным жертвам, считает эксперт.Наступление на 50-100 километров требует серьезного снабжения. К этому надо готовиться уже сейчас, потому что становятся длиннее логистические цепочки, отметил аналитик.А если военные будут слишком торопится, то даже продвижение войск к Днепру за неделю может обернуться обнулением этой нашей победы, указал он."Так что нам надо принять мудрое решение – наступать в прежнем темпе и не слушать разговоров о разделе Украины. Это наша историческая территория. Мы никому ее не отдадим. Не надо думать, что Трамп придет и что-то нам не отдаст. Кто он такой?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, как очередной внутриполитический кризис может привести к развалу остатков Украины — в материале Михаила Павлива: Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, наступление, вс рф, логистика, диверсия, снабжение, детали, сво, спецоперация