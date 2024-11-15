Это наша территория: Леонков о том, почему нужно наступать и не слушать разговоров о разделе Украины
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Российскому командованию надо принять мудрое решение – наступать в прежнем темпе и не слушать разговоров о разделе Украины. Это наша историческая территория. Не надо думать, что Трамп "придет и что-то нам не отдаст". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Некоторые украинские и российские эксперты считают, что ВС РФ нужно занять как можно больше территорий до инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа. Но торопливость может привести к необоснованным жертвам, считает эксперт.
Наступление на 50-100 километров требует серьезного снабжения. К этому надо готовиться уже сейчас, потому что становятся длиннее логистические цепочки, отметил аналитик.
"Кроме того, при освобождении территорий мы столкнемся с вражеским подпольем, как это было в Херсонской и Запорожской областях. Они же в первую очередь будут устраивать диверсии по нашей логистике. Когда мы тщательно прочесываем мелким гребешком территории, которые мы освобождаем, мы обеспечиваем спокойный тыл", — подчеркнул Леонков.
А если военные будут слишком торопится, то даже продвижение войск к Днепру за неделю может обернуться обнулением этой нашей победы, указал он.
"Так что нам надо принять мудрое решение – наступать в прежнем темпе и не слушать разговоров о разделе Украины. Это наша историческая территория. Мы никому ее не отдадим. Не надо думать, что Трамп придет и что-то нам не отдаст. Кто он такой?" — резюмировал собеседник издания.
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