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Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год

Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год - 30.03.2025 Украина.ру

Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год

Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Об этом 30 марта сообщил сайт президента Украины.

2025-03-30T19:21

2025-03-30T19:21

2025-03-30T19:21

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Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного выполнять функции государства или местного самоуправления.Согласно декларации за 2024 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс 193 гривны, что в долларовом эквиваленте по нынешнему курсу составляет более $368 тыс.Увеличение доходов семьи украинского политика по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей, пояснили авторы публикации.В ней также отмечено, что других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье Зеленского в прошлом году не произошло.Ранее сообщалось о доходах других должностных лиц Украины в публикации Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине

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новости, украина, владимир зеленский, бывший ссср, декларация, доходы, офис президента, политика