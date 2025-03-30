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Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год
Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год - 30.03.2025 Украина.ру
Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год
Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Об этом 30 марта сообщил сайт президента Украины.
2025-03-30T19:21
2025-03-30T19:21
2025-03-30T19:21
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политика
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Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного выполнять функции государства или местного самоуправления.Согласно декларации за 2024 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс 193 гривны, что в долларовом эквиваленте по нынешнему курсу составляет более $368 тыс.Увеличение доходов семьи украинского политика по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей, пояснили авторы публикации.В ней также отмечено, что других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье Зеленского в прошлом году не произошло.Ранее сообщалось о доходах других должностных лиц Украины в публикации Спрятала $1,5 млн наличными: хмельницкий депутат от партии Порошенко удивила ГБР Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине
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новости, украина, владимир зеленский, бывший ссср, декларация, доходы, офис президента, политика
Новости, Украина, Владимир Зеленский, бывший СССР, декларация, доходы, Офис президента, политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год
Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Об этом 30 марта сообщил сайт президента Украины.
Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного выполнять функции государства или местного самоуправления.
Согласно декларации за 2024 год, доходы Зеленского и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс 193 гривны, что в долларовом эквиваленте по нынешнему курсу составляет более $368 тыс.
"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.", - сказано в официальном сообщении.
Увеличение доходов семьи украинского политика по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей, пояснили авторы публикации.
В ней также отмечено, что других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье Зеленского в прошлом году не произошло.