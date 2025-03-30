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Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist

Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist - 30.03.2025 Украина.ру

Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist

Владимир Зеленский вскоре примет участие в президентских выборах. Об этом 30 марта сообщило издание The Economist

2025-03-30T20:04

2025-03-30T20:04

2025-03-30T20:04

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По информации западного издания, сославшегося на свои источники в правительственных кругах, Зеленского готовят к президентским выборам. Они могут состояться после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения.По информации издания, режим прекращения огня может быть введён в конце апреля, а военное положение может быть отменено в начале мая. Источники издания полагают, что выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года.Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором с рейтингом 4% На это украинский политик отвечал ссылками на свои рейтинги по версии киевских НПО, приближенных к офису украинского президента.Также о возможных событиях весны 2025 года говорилось в интервью Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами

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новости, украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп, олег царев, the economist, верховная рада