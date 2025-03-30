Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist - 30.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250330/1062156418.html
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist - 30.03.2025 Украина.ру
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
Владимир Зеленский вскоре примет участие в президентских выборах. Об этом 30 марта сообщило издание The Economist
2025-03-30T20:04
2025-03-30T20:04
новости
украина
москва
сша
владимир зеленский
дональд трамп
олег царев
the economist
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993637_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_c780311addd413b2e87805d40b6dfb55.jpg
По информации западного издания, сославшегося на свои источники в правительственных кругах, Зеленского готовят к президентским выборам. Они могут состояться после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения.По информации издания, режим прекращения огня может быть введён в конце апреля, а военное положение может быть отменено в начале мая. Источники издания полагают, что выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года.Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором с рейтингом 4% На это украинский политик отвечал ссылками на свои рейтинги по версии киевских НПО, приближенных к офису украинского президента.Также о возможных событиях весны 2025 года говорилось в интервью Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами
украина
москва
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993637_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_81a65bbecb1f2b43016f145d010864d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп, олег царев, the economist, верховная рада
Новости, Украина, Москва, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Царев, The Economist, Верховная Рада

Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist

20:04 30.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский вскоре примет участие в президентских выборах. Об этом 30 марта сообщило издание The Economist
По информации западного издания, сославшегося на свои источники в правительственных кругах, Зеленского готовят к президентским выборам. Они могут состояться после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения.

"Сейчас идёт серьёзная подготовка к повторному и довольно скорому выступлению Зеленского перед избирателями", — сказано в публикации.

По информации издания, режим прекращения огня может быть введён в конце апреля, а военное положение может быть отменено в начале мая. Источники издания полагают, что выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года.
Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором с рейтингом 4% На это украинский политик отвечал ссылками на свои рейтинги по версии киевских НПО, приближенных к офису украинского президента.
Также о возможных событиях весны 2025 года говорилось в интервью Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами
 
НовостиУкраинаМоскваСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег ЦаревThe EconomistВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
19:58Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая война
19:21Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2024 год
19:04Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
18:30Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на Украине
16:49"Занимайся не Украиной, а Палестиной". Почему президент Бразилии Лула прогнал посланца Зеленского
16:19Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд
16:11Украина совершенствуется
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:45Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине
15:07Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание
14:43Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР
14:24Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС
14:07Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке
13:40Министры обороны Прибалтики боятся прекращения конфликта на Украине
13:18Западная Украина за минувшую неделю: Местные советы - филиалы курортов, последствия побега VIP за границу
13:09Европа отправит флот и авиацию на Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 марта
13:08Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки
12:47Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
12:34Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский
Лента новостейМолния