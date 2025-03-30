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Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist - 30.03.2025 Украина.ру
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
Владимир Зеленский вскоре примет участие в президентских выборах. Об этом 30 марта сообщило издание The Economist
2025-03-30T20:04
2025-03-30T20:04
2025-03-30T20:04
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По информации западного издания, сославшегося на свои источники в правительственных кругах, Зеленского готовят к президентским выборам. Они могут состояться после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения.По информации издания, режим прекращения огня может быть введён в конце апреля, а военное положение может быть отменено в начале мая. Источники издания полагают, что выборы президента Украины могут быть проведены летом 2025 года.Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором с рейтингом 4% На это украинский политик отвечал ссылками на свои рейтинги по версии киевских НПО, приближенных к офису украинского президента.Также о возможных событиях весны 2025 года говорилось в интервью Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, сша, владимир зеленский, дональд трамп, олег царев, the economist, верховная рада
Новости, Украина, Москва, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Олег Царев, The Economist, Верховная Рада
Идет серьёзная подготовка Зеленского к президентским выборам - The Economist
Владимир Зеленский вскоре примет участие в президентских выборах. Об этом 30 марта сообщило издание The Economist
По информации западного издания, сославшегося на свои источники в правительственных кругах, Зеленского готовят к президентским выборам. Они могут состояться после объявления режима прекращения огня и отмены военного положения.
"Сейчас идёт серьёзная подготовка к повторному и довольно скорому выступлению Зеленского перед избирателями", — сказано в публикации.
По информации издания, режим прекращения огня может быть введён в конце апреля, а военное положение может быть отменено в начале мая. Источники издания полагают, что выборы президента Украины
могут быть проведены летом 2025 года.
Москва
считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада
Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.
Президент США Дональд Трамп
называл Зеленского диктатором с рейтингом 4% На это украинский политик отвечал ссылками на свои рейтинги по версии киевских НПО, приближенных к офису украинского президента.