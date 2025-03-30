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Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров

Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров - 30.03.2025 Украина.ру

Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров

Геноцид народов Советского Союза за пределами России ещё не скоро признают таковым. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта".

2025-03-30T19:04

2025-03-30T19:04

2025-03-30T19:04

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По словам Лаврова, все трагедии человечества до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны европейцами. Он отметил, что ничего нового в конкуренции нет, однако ужасно, какими методами Европа подавляла конкурентов.Он отметил, что инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине – "в той войне, которую Запад руками киевского режима и телами граждан Украины развязал против Российской Федерации". Наполеон под свои знамена поставил практически всю Европу в Отечественную войну 1812 г., так и Адольф Гитлер, завоевав практически всю Европу, поставил под ружье большую часть стран континента, которые воевали на его стороне.Реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях, заметил глава МИД России. Западные политики тщетно голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма и прочих подобных расистских практик, которую Российская Федерация вместе со своими союзниками ежегодно вносит на Генассамблею ООН.Российский министр поразился тому, что в 2025 году в церемонии, посвященной очередной дате освобождения этого концлагеря, участвовали те, кто этот лагерь превратил в лагерь смерти. Не было на памятных мероприятиях тех, кто этот лагерь освобождал.Глава МИД России обратил особое внимание на поведение генсека ООН. Антониу Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную Армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев.По его мнению, это не новое явление и с тенденцией в поведении озлобленных из-за СВО нужно бороться. Мы делается на площадке ООН. Также с участием российского экспертного сообщества проводятся многочисленные семинары, конференции, организуются выставки, рассекречиваются документы.Оценивая современные судебные процессы по признанию геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях как часть работы по восстановлению исторической справедливости, Лавров заметил, что это одна из главных задач.При этом он отметил активное сотрудничество официальной Москвы с гражданским обществом. Многие структуры занимаются сбором информации через экспертные оценки, рассекреченные документы, анализ дневников очевидцев. Такая деятельность позволит достичь признания зверств, творимых немцами и их союзниками в СССР."Убежден, что признание всей этой "деятельности" геноцидом народов СССР случится нескоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень", - подчеркнул глава российской дипломатии.Незадолго до этого Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище Ранее в другой части Союзного государства подсчитали ущерб от геноцида белорусского народа. Подробности в публикации Минимум 2,3 триллиона долларов. Минск посчитал ущерб от нацистской оккупации

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