Совершённый нацистами геноцид народов СССР таковым признают не скоро – Лавров
Интервью С.В.Лаврова для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта"
Геноцид народов Советского Союза за пределами России ещё не скоро признают таковым. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта".
По словам Лаврова, все трагедии человечества до 1939 г., включая Вторую мировую войну, были развязаны европейцами. Он отметил, что ничего нового в конкуренции нет, однако ужасно, какими методами Европа подавляла конкурентов.
"Эти "инстинкты" глубоко сидят в нынешнем европейском обществе. Прежде всего, в тех элитах, которые сейчас находятся у власти в большинстве стран Европейского Союза и НАТО. Хотя в оппозиции уже пробивается понимание неприемлемости подобных действий, политики",- сказал Лавров.
Он отметил, что инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине – "в той войне, которую Запад руками киевского режима и телами граждан Украины развязал против Российской Федерации". Наполеон под свои знамена поставил практически всю Европу в Отечественную войну 1812 г., так и Адольф Гитлер, завоевав практически всю Европу, поставил под ружье большую часть стран континента, которые воевали на его стороне.
"Французы осуществляли карательные операции, а испанцы участвовали в блокаде Ленинграда. Это хорошо известно, - обратил внимание Лавров. - Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен "под ружье" для того, чтобы "на своих штыках" пытаться продлить "жизнь" нацистского режима В.А.Зеленского. Как и в эпоху А.Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами "СС" дивизии "Мертвая голова" и т.д.".
Реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях, заметил глава МИД России. Западные политики тщетно голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма и прочих подобных расистских практик, которую Российская Федерация вместе со своими союзниками ежегодно вносит на Генассамблею ООН.
"Но тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы, достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше, и в ряде других стран ЕС. Это тенденция, с которой необходимо очень жестко бороться, - подчеркнул Лавров. - Среди примеров - закрытие российской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау. Это происходит уже несколько лет. Мы не имеем возможности ни экспозицию свою обновлять, ни там выступать. Нас туда просто не приглашают".
Российский министр поразился тому, что в 2025 году в церемонии, посвященной очередной дате освобождения этого концлагеря, участвовали те, кто этот лагерь превратил в лагерь смерти. Не было на памятных мероприятиях тех, кто этот лагерь освобождал.
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Глава МИД России обратил особое внимание на поведение генсека ООН. Антониу Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную Армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев.
"Такое было уже где-то пять лет назад, задолго до начала специальной военной операции. Тогда в Иерусалиме на открытии специального памятника жертвам ленинградской блокады, где участвовали президенты В.В.Путин, Э.Макрон, премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху и вице-президент США господин М.Пенс. Все упомянули о подвиге Красной Армии, господин М.Пенс сказал: "Мы все были счастливы, когда 27 января 1945 г. союзники распахнули ворота Освенцима…". Понимаете, какие союзники имелись в виду? То есть из серии "и мы пахали". Печально", - рассказал Лавров.
По его мнению, это не новое явление и с тенденцией в поведении озлобленных из-за СВО нужно бороться. Мы делается на площадке ООН. Также с участием российского экспертного сообщества проводятся многочисленные семинары, конференции, организуются выставки, рассекречиваются документы.
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Оценивая современные судебные процессы по признанию геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях как часть работы по восстановлению исторической справедливости, Лавров заметил, что это одна из главных задач.
"Такие судебные процессы идут на территории Российской Федерации, на территории ее субъектов, особенно тех, кто больше других пострадал от потерь человеческих жизней и разрушений", - сказал Лавров.
При этом он отметил активное сотрудничество официальной Москвы с гражданским обществом. Многие структуры занимаются сбором информации через экспертные оценки, рассекреченные документы, анализ дневников очевидцев. Такая деятельность позволит достичь признания зверств, творимых немцами и их союзниками в СССР.
"Убежден, что признание всей этой "деятельности" геноцидом народов СССР случится нескоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень", - подчеркнул глава российской дипломатии.
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