https://ukraina.ru/20241115/1058920448.html

"Русский язык я учил в Одессе". Нкундве Мвасага из Танзании о России, Африке и мирном диалоге по Украине

"Русский язык я учил в Одессе". Нкундве Мвасага из Танзании о России, Африке и мирном диалоге по Украине - 15.11.2024 Украина.ру

"Русский язык я учил в Одессе". Нкундве Мвасага из Танзании о России, Африке и мирном диалоге по Украине

Гендиректор Комиссии по информационно-коммуникационным технологиям Объединенной Республики Танзания Нкундве Мозес Мвасага в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько сегодня Африка готова участвовать в урегулировании украинского кризиса.

2024-11-15T01:20

2024-11-15T01:20

2024-11-15T01:20

интервью

африка

украина

россия

одесса

русский язык

торговля

технологии

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058893255_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_c1e980ee144d3a4d5f3b00ee665e0c8d.jpg

Первая Министерская конференция форума партнерства "Россия — Африка" прошла 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус". В мероприятии приняли участие около 1500 делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента.— Г-н Мвасага, пожалуйста, расскажите, что значит данный форум партнерства для вас и для народа Танзании?— Мы стремимся к реализации единой цифровой системы для Африки, в том числе единых платёжных систем, общественной инфраструктуры, социального взаимодействия. Это позволит нам продуктивно взаимодействовать друг с другом и обеспечить функциональную совместимость. Тем более все это основано на принципах кибербезопасности. Благодаря форуму, мы способствуем привлечению инвестиций между Россией и Африкой. Это дает возможность работать сообща, и необходимо не только для Танзании, но и для всего африканского континента. Мы верим в цифровую трансформацию Африки.Нам нужно работать над пятью основными направлениями, полезными для нас. Во-первых, это развитие цифровых навыков, особенно среднего и продвинутого уровня. Во-вторых, чтобы наши цифровые системы были безопасными, чтобы им можно было доверять. Защита персональных данных и личной информации очень важна. Третье — создание цифровых систем, которые смогут объединить всех африканцев. Далее мы должны работать над цифровой экономикой, и затем — цифровые исследования для предпринимательства и инноваций. Эти пять направлений – ключ к созданию единого африканского цифрового рынка, так, чтобы Россия и Африка могли делать всё это совместно.— На саммите "Россия – Африка" в прошлом году со стороны 7 африканских стран поступило предложение о мирной инициативе по Украине? Насколько сегодня Африка готова участвовать в урегулировании украинского кризиса?— В этой области я не могу говорить обо всех в Африке. Но я считаю, что для стран важно уметь понимать друг друга. Потому что, если мы собираемся работать вместе, перед нами стоят глобальные задачи, над их решением необходимо работать сообща.Мы верим, что, работая вместе, мы сможем создать среду, в которой каждый добьется успеха. Мы надеемся, что с помощью диалога все может быть решено в этом мире. Повторюсь, необходимо работать вместе, чтобы созидать и способствовать развитию наших народов и достичь поставленных целей.Это позволит создать гармоничный мир, в котором развитие будет доступно каждому.— Знают ли люди в Танзании, откуда идут истоки украинского кризиса, кто все это затеял?— В Танзании мы следим за Движением неприсоединения. Поэтому мы хотим, чтобы состоялся диалог, который позволил бы разрешить украинский кризис. Мы верим, что с помощью диалога на конкретных позициях эта проблема может быть решена как можно быстрее. Как я уже говорил, мы должны способствовать развитию торговли между Россией и Африкой. Благодаря этому все будет хорошо.— Как вы считаете, чье влияние сегодня наиболее выражено на Африканском континенте — Франции, Великобритании, Китая или России?— Россия — большая страна, которая обладает большими мощностями. И, как я уже сказал, мы, танзанийцы, выступаем за Движение неприсоединения. Мы работаем со всеми и хотим быть уверены, что способствуем развитию, которое носит инклюзивный характер.Мы верим, если все крупные страны, включая Россию, будут работать сообща, то смогут ответить на все серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это продовольственная безопасность, проблемы кибербезопасности, вопросы получения образования и тому подобное.Мы считаем, что Россия должна сыграть в этом свою роль.— Где вы выучили русский язык?— На Украине.— Серьезно? Что вас связывает с Украиной?— Я учился в Одесском университете. Я все время чему-то учусь. Люблю русский язык, и рад оказаться на форуме партнерства "Россия-Африка", где хорошо говорят по-русски. — У вас остались знакомые на Украине?— У меня там много друзей. И вообще в Танзании многие граждане учились в Советском Союзе, в том числе на Украине.О том, почему голос африканских государств об Украине и Ближнем Востоке слышен все громче и громче, в интервью Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке.

африка

украина

россия

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, африка, украина, россия, одесса, русский язык, торговля, технологии, переговоры