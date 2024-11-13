https://ukraina.ru/20241113/1058850271.html

Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке

Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке - 13.11.2024 Украина.ру

Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке

Африке не по вкусу индивидуализм Запада, она ментально с Россией. Поэтому голос африканских государств об Украине и Ближнем Востоке слышен все громче и громче.

2024-11-13T05:15

2024-11-13T05:15

2024-11-13T05:15

интервью

африка

россия

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

экономика

впк

сво

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Директор Института Африки РАН, на треть украинка Ирина Абрамова в рамках Первой Министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" дала эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру, в котором рассказала о нюансах политических, экономических и военных отношений России, Китая, Европы, США и Украины с Африкой. Первая Министерская конференция форума партнерства "Россия — Африка" прошла 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус". В мероприятии приняли участие около 1500 делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента. — Ирина Олеговна, на пленарной сессии с президентом России, прошедшей на Ежегодном заседании клуба "Валдай", вы задали Владимиру Путину вопрос: какое главное направление для России в Африке? А как вы сами ответили бы на этот вопрос?— Я согласна с Владимир Владимировичем Путиным и считаю, это наука и образование. Отвечая, он сделал акцент именно на подготовке кадров. Но кадры в широком смысле означают не только высокообразованных людей, но и тех, которые способны развивать новые технологии.Я считаю, что Россия в отношениях с Африкой должна занять нишу, которая будет отлична от направлений Китая, Турции, западных держав. А это сотрудничество в научно-технологической образовательной сфере.Тем самым мы приподнимаем африканские государства до равных с нами партнеров. Мы понимаем, что для их развития и решения собственных задач, как и для России, важен достаточный уровень образования и науки.Почему еще это важно? Почему о нем президент говорил? Потому что кадры определяют то, как будут относиться эти страны к России.Если человек учился у нас, он так и останется русским. Мы видим это на примере того, как африканские государства отказываются вводить против России санкции. И что самое интересное: к русским очень хорошо относится даже африканская молодежь, а ведь она не жила в период Советского Союза.Такое уважение им прививают с детства. В Африке традиционные семьи, и родители рассказывают своим детям о том, что сделал Советский Союз и Россия для Африки. И это здорово!— Это можно назвать нашей "мягкой силой" в Африке?— Безусловно, это можно назвать новой формой "мягкой силы". И, кстати, тут мы должны опираться в том числе на общий культурный код и культурную симпатиюМы с африканцами ментально очень похожи. Знаете почему? Потому что экономика Российской империи как и экономика Африки длительное время строились на общинной основе. То есть принцип коллективизма (коллективное сознание, коллективная помощь) присущ и российским, и африканским народам.У нас с Африкой, кстати, много общих пословиц. Например, "Сам погибай, а товарища выручай". Или "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей".Запад же — это индивидуализм, который после развала СССР в течение последних лет постоянно насаждается африканцам.— В прошлом году страны Африки представили мирную инициативу по Украине. Комментируя ранее ее положения, Владимир Путин назвал часть пунктов труднореализуемыми… Тем не менее, о чем говорят такие проявления Африки?— Африканский континент все более и более превращается из объекта в субъект международных отношений. А если ты субъект, значит, ты должен выдвигать свои собственные инициативы.С инициативой по Украине 7 африканских государств приехали накануне саммита "Россия – Африка" [в прошлом году] и обсуждали ее с Владимиром Путиным. Ничего негативного там не содержится, но есть пункт о немедленном прекращении огня, который действительно трудно реализовать.В целом, конечно, их идеи о справедливости, о том, что в конфликте не бывает правой и неправой стороны, абсолютно верны. Африканцы, ЮАР выдвинули также свою собственную инициативу по Израилю в отношении геноцида.Голос Африки всё больше и больше слышен на международной арене. Я считаю, что это здорово.Они имеют полное право выдвигать свои инициативы, особенно по сравнению с западными странами, которые проводят "мирные" конференции про Украину. Посмотрите, что произошло в Швейцарии. Разве без участия ведущих игроков можно это назвать "мирной" конференцией?Так вот туда многие страны либо не приехали, либо были представлены не самыми высокими лицами государств.В этом смысле для нас, в том числе для справедливого решения украинского кризиса, поддержка африканских государств важна.— Насколько сейчас Запад имеет рычаги влияния на страны Африки? Вообще, кто более влиятелен в регионе: Россия, Франция, Британия, Китай?— Африка сейчас превратилась в лакомый кусок геостратегической борьбы старых и новых игроков.Понятно, что африканский континент — это ресурс, который еще не до конца разведан, если говорить о природных ресурсах. Там каждый год открываются новые месторождения. И самое главное — этот "кусок" еще не до конца поделили. Конечно, и Великобритания, и Франция пытаются сохранить свое влияние там.Кстати, Лондон после политики Brexit поднял на новый уровень Африку, потому что потерял европейские рынки, и тут же заявил об африканской инициативе в рамках их новой концепции Global Britain. То есть они хотят, пытаются возродить былое могущество Британской империи. Но вряд ли им это удастся.Но работают они грамотно: создают новые центры изучения английского языка, привозят специалистов в Великобританию, объявили крупную инвестиционную программу.Что касается Франции,то ее позиции в Африке сейчас резко ослабли. И знаете почему? Потому что французский колониализм — это прямое угнетение.Они сметали местную администрацию, ставили своих людей. Между прочим, даже в Нигере, Мали и Буркино-Фасо, которые объединились в конфедерацию, после ухода Франции возник резкий голод в квалифицированных кадрах: не только в управленческих, но в технических кадрах.Например, что касается добычи урана, руководили этим и осуществляли экспорт французы. И сейчас Африке в этом нужна, конечно, помощь России.Что касается Китая, то у него самый большой торговый оборот с Африкой — более 250 миллиардов долларов. Китай, помимо этого, во-первых, активно вкладывается в развитие инфраструктуры Африки и, во-вторых, встраивает свою политику на африканском континенте в стратегию развития своей собственной страны. То есть Китай понимает, для чего ему сотрудничать с Африкой. Это то, о чем я все время говорю: нам в России нужно идти таким же путем.Конечно, в Африке заинтересованы и новые игроки. Это страны Залива, Бразилия, Турция.Данные по торговле Турции и Африки несопоставимы с нашими по своему экономическому потенциалу. В 2023 году у России и Африки был достигнут рекорд по товарообороту — 24,5 миллиарда долларов. А у Турции эта цифра составляет 35 миллиардов.Турецкие авиалинии по сути превратились в хаб между Африкой и Европой. А мы когда предлагаем российским компаниям открыть прямые рейсы (без этого мы никуда), они требуют показать, насколько это будет выгодно.Турция [турецкие авиалинии], которая в 2003 году начала эти рейсы, не задавала вопросов о наполняемости. И посмотрите — рейсы заполнены. Мы сами летаем в Африку турецкими авиалиниями...То есть нам что нужно делать? Нам необходимо делать что-то свое, но в то же время учиться у всех партнеров.— В США новый президент. Какую политику будет выстраивать Дональд Трамп в отношении Африки?— Тут есть один интересный нюанс. Новая концепция США в Африке была озвучена именно в период первого срока президентства Трампа в 2018 году. И озвучена не кем иным, а самим Джоном Болтоном.Суть этой концепции заключается в противостоянии России и Китая в Африке. То есть не позитив, а негатив. США, безусловно, рассматривают Африку как свой важнейший ресурс, но, в первую очередь — как площадку столкновения интересов России и Китая.Соединенные Штаты не были ранее сильно активны в Африке, хотя планов имели много, в том числе по приоритетной торговле с рядом стран континента. Это касается закона о росте и возможностях в Африке (AGOA), принятом в США в 2000 году.Есть Африком (Африканское командование Вооружённых сил США), которое не нужно путать с нашим АФРОКОМом (Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки).Военный контроль США в Африке осуществлялся, хотя формально там находится одна база — Лимонье в Джибути. В реальности пункты присутствия американцев есть повсеместно в Африке, их, по-моему, более 40 единиц. Были также крупные базы беспилотников, которые сейчас убираются.Таким образом военное присутствие в Африке, стратегическое использование континента, который лежит посередине и делит мир на Запад и Восток, для США очень-очень важно.Опять же большая зависимость США по ряду полезных ископаемых. Я скажу о двух. Это, в первую очередь кобальт. Соответственно, Демократическая Республика Конго (ДРК) — это 60% мировых запасов, а США на 70% зависит от этой африканской страны.Обратите внимание, что происходит. В 2023 году должен был приехать президент ДРК Феликс Чисекеди к нам на саммит "Россия – Африка", так сделали всё возможное, чтобы он не долетел. Ему по сути запретили лететь: предложили перелет до Польши, а потом поездку на поезде через Украину в Россию. Можете себе представить?После он планировал в феврале этого года приехать в Россию на встречу с Владимиром Путиным, и ему устроили попытку госпереворота. В итоге визит не состоялся. Почему? Потому что США не хотят ДРК из сферы своего влияния выпускать.Если в ДРК правительство хочет навести порядок в зоне добычи полезных ископаемых, которые контролируются бандитскими группировками и используют детский труд, тут же из соседней Руанды приходит контингент тутси, одетый в американскую форму и с оружием. И под видом этнического конфликта руководство за рудниками опять остается у бандитов.То есть Соединенные Штаты всячески будут противостоять России в Африке, не давать расширять сферы неамериканского влияния, максимально использовать все рычаги давления, в первую очередь финансовые — подкуп и так далее.Посмотрите на Анголу, дружественную нам страну, которая насыщена советским оружием. В конце 2022 года прошел саммит "США – Африка". Президента Жоау Лоуренсу "обработали" в США, дали ему миллиард на перевооружение армии. Жена Лоуренсу вначале обучалась в Вашингтонском университете, потом работала во Всемирном банке.Где теперь советское оружие? Догадайтесь с трех раз...Точно такие же методы применялись и к России, и к Украине со стороны Запада — они универсальны. Но за этими деньгами в реальности ничего не стоит, кроме вопроса веры.Если мы будем измерять мир не в долларах, которые в значительной степени обеспечивает виртуальная реальность, а настоящими богатствами, то весь мировой ВВП будет выглядеть абсолютно по-другому. И в этом смысле Африка будет занимать там не 3% в долларовом исчислении, а гораздо больше. Ведь в Африке находится ⅓ мировых минеральных ресурсов, а также у нее есть демографический дивиденд, потому что молодое население растет быстро и определяет спрос на товары и услуги. А значит потребительский рынок Африки является самым перспективным, он уже удваивается каждые 5 лет.— Вы упомянули военную сферу. Как изменилась жизнь Африки и формат её отношений с РФ после начала спецоперации (СВО), в том числе по линии военно-технического сотрудничества ?— Эта тема, конечно, не является открытой. Единственное, что скажу: военно-техническое сотрудничество России с Африкой является важной составной частью для нас. Многие африканские страны заинтересованы в поставках российских вооружений, особенно когда они показали свою эффективность на полях СВО.Но на самом деле военно-техническое взаимодействие с Африкой начало развиваться не с началом военных действий на Украине, а гораздо раньше — после того, как Россия показала успех в Сирии. Это стало отправной точкой, когда африканские страны поняли, что Россия реально может обеспечить суверенитет.А этот вопрос для африканцев очень-очень важен, потому что они зависимы, они не хотят, чтобы против них использовали инструменты [западного] колониализма, им не нужны цветные революции. Такого как на Украине им не нужно.Поэтому Африка вынуждена защищать свой строй, в том числе, увы, с помощью силы и оружия. Отсюда большие заказы и на российскую вертолетную технику, и на другие виды вооружений. И нам не стоит этого стесняться.Это оружие в Африке всегда использовалось не для смещения власти и не для терроризма (как это делается западными вооружениями), а для защиты национальных интересов каждой страны.— Летом в западных СМИ прошла информация, что Киев активизировал африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств (около 20 единиц). Удалось ли Украине лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе?— Украина действительно проводит достаточно активную политику в Африке. И когда успевает? Как вы знаете, Кулеба ездил по континенту с визитами, и Зеленский все время говорит, что Африка важный для Киева регион.Но Украина как промышленно развитая республика традиционно сотрудничала с Африкой, например, по производству и поставке самолетов, по экспорту зерна и так далее. Сегодня Украина это тоже делает — в противовес России, нахрапом и наскоком.Например, так произошло с поддержкой террористов и поставками оружия и наемников из Украины в Африку. В частности, так было с украинскими наемниками в Мали. В результате все закончилось тем, что страна разорвала дипломатические отношения с Украиной.При этом мы абсолютно не против, чтобы Украина сотрудничала с африканскими странами в их интересах.Однако я помню, как Владимир Зеленский кричал, что жуткие русские не пускают украинское зерно в Африку и не дают реализоваться зерновой сделке. Так вот, я вам приведу 2 цифры.За все время реализации зерновой сделки из 32 миллионов тонн продовольствия, которые Украина поставила на международные рынки, в голодающую Африку дошло 900 тысяч тонн. Значительная часть пошла в Европу, в том числе в Турцию, но не в Африку.Россия за то же время зернового соглашения переправила в Африку 22,4 миллиона тонн зерновых.— Каково ваше понимание справедливого решения украинского кризиса на фоне всеобщих изменений?— Мои бабушка и дедушка родились на Украине, я сама на четверть украинка, у меня там много родственников. Поэтому я как никто другой, понимаю ситуацию.Для решение украинского кризиса, по моему мнению, должен быть услышан голос простых украинцев. На мой взгляд, та власть, которая сейчас на Украине, абсолютно не слышит своих людей, она работает сама на себя и на свое самосохранение.Современные воинствующие элиты, такие как Зеленский или Нетаньяху, сами себя загнали в ловушку, когда продолжение военного конфликта является вопросом их собственного выживания. Пока идет война они живы и у власти. Конфликт закончится — всё, их нет. Я не говорю о физическом устранении, хотя об этом многие упоминали.В Израиле есть определенная судебная система, и абсолютно очевидно, что он будет подвергнут суду. На Украине, думаю, произойдет то же самое с Зеленским. То есть наблюдается вопиющий отрыв "верхушки" от нужд украинского народа. В детстве я каждое лето ездила в Алчевск (бывший Коммунарск). Это богатейший был город, крупнейший металлургический комбинат полного цикла, шахта Украины. Население говорило исключительно на русском языке, а местные школьники жаловались, как трудно им дается украинская речь.Сейчас, спустя 2 года, благодаря активной пропаганде и использованию современных технологий (кстати, почему мы их не используем), к сожалению, население Украины либо переформатировано, либо не хочет вмешиваться и протестовать.— А почему так происходит?— Люди живут себе и живут, помощь какая-то из Европы идет. Значительная часть населения непосредственной угрозе разрастания военного конфликта пока не подвергается.Посмотрите, в Киеве люди в рестораны ходят и совершенно не понимают, что происходит. Они не ощущают этого. А ведь когда-то помощь Запада прекратится. И что тогда?Я удивляюсь, за что воюют украинцы? Они же не за себя выступают, а за чужого дядю.Представьте, моя родная тетя, с которой мы сейчас не общаемся по известной причине, заявляет: "Вы нам не даете жить по-человечески, потому что теперь мы все будем получать пенсию в 2000 евро". Так же думает сестра. И они не понимают, что просто так Украине ничего не дадут.Они не хотят видеть, что страна распродана, что чернозем им не принадлежит, что предприятия проданы и отданы уже в счет долга за поставки оружия для ВСУ.Украинский народ не может понять, что мы для европейцев люди второго сорта. Возвращаясь к нашей теме, посмотрите на Африку — что там творится. Вас низводят до уровня раба, дают подачки, как сейчас, но размер страны будет все время сокращаться.Я всегда удивлялась тому, что делает Украина. Ведь она, будучи нейтральной страной, могла бы взаимодействовать и с Россией, и с Европой и процветать. Напомню, что УССР была одной из богатейших республик Советского Союза — с развитой промышленностью, с высоким научно-образовательным потенциалом. Например, в 1990 году, накануне распада Советского Союза, ВВП Украины составлял 400 миллиардов долларов. Для сравнения, ВВП Китая был — 770 миллиардов долларов. То есть Украина — как половина Китая!А теперь посмотрите, каким стал Китай, проводя свою независимую политику, и во что превратилась Украина.Я искренне люблю украинский народ и призываю наших украинских братьев: "Опомнитесь! Подумайте о будущем детей". Идет не война двух разных государств, а гражданский конфликт, борьба славянского народа друг с другом. Думаю, все закончится, когда большая часть украинского народа это осознает. И все-таки верю, что наши народы — Белоруссия, Украина, Россия — опять будут вместе.О том, почему террористы в Африке и на Украине действуют по одному сценарию, в интервью Анны Черкасовой с африканистом Депутатом Николаем Новичковым: Пока Запад разоряется на Украине, Россия и Африка усиливают свои ВПК.

https://ukraina.ru/20241111/1058785355.html

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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