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Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии

Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии - 12.11.2024 Украина.ру

Трамп "серьезно настроен" на быстрое достижение мира на Украине - президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп "серьезно настроен" на скорое достижение мира на Украине, передает Блумберг

2024-11-12T13:06

2024-11-12T13:06

2024-11-12T13:06

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"Мы в Европе и весь остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на достижение мирного соглашения как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров", - сказал он.Финский лидер добавил, что уже пообщался с Трампом, тот подтвердил свое намерение завершить конфликт. По мнению Стубба, для достижения мира Украине нужно получить гарантии безопасности, восстановить территориальную целостность и добиться вступления в ЕС и НАТО.Ранее Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и выпрашивающего деньги Владимира Зеленского. Он также заверял, что сможет разрешить конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, финляндия, украина, дональд трамп, александр стубб, сша, владимир зеленский, ес, нато