https://ukraina.ru/20241106/1058677281.html

Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"

Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" - 06.11.2024 Украина.ру

Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"

Начало 8 ноября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).

2024-11-06T19:03

2024-11-06T19:03

2024-11-06T19:03

новости

украина.ру

миа "россия сегодня"

дональд трамп

владимир джабаров

дмитрий евстафьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058675358_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dfef5c94f80221ed46082c71431e0e6.jpg

Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- руководитель проектов Дирекции мультимедийного издания Украина.руМИА "Россия сегодня", доктор социологических наук Ольга ЯРМАК.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, миа "россия сегодня", дональд трамп, владимир джабаров, дмитрий евстафьев