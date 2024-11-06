https://ukraina.ru/20241106/1058677281.html
Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" - 06.11.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
Начало 8 ноября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
2024-11-06T19:03
2024-11-06T19:03
2024-11-06T19:03
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Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- руководитель проектов Дирекции мультимедийного издания Украина.руМИА "Россия сегодня", доктор социологических наук Ольга ЯРМАК.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, миа "россия сегодня", дональд трамп, владимир джабаров, дмитрий евстафьев
Новости, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Дмитрий Евстафьев
Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
Итоги выборов президента США и конфликт на Украине"
Начало 8 ноября в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- американист, профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- руководитель проектов Дирекции мультимедийного издания Украина.ру
МИА "Россия сегодня", доктор социологических наук Ольга ЯРМАК.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".