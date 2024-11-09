Эксперт: Потеря Селидово для киевского режима — не катастрофа, но Покровск ВСУ защищать будут - 09.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Потеря Селидово для киевского режима — не катастрофа, но Покровск ВСУ защищать будут
Эксперт: Потеря Селидово для киевского режима — не катастрофа, но Покровск ВСУ защищать будут - 09.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Потеря Селидово для киевского режима — не катастрофа, но Покровск ВСУ защищать будут
Украина транслирует свои неудачи на фронте через перспективу “ВСУ проводят активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Она связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны отступления”
2024-11-09T07:40
2024-11-09T07:40
новости
селидово
россия
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
фронт
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.Он обратил внимание на то, что сейчас звучат опасные разговоры об обрушении фронта ВСУ. Но, по словам эксперта, сегодня об этом говорить рано.Он отметил, что стоит по достоинству оценивать освобождение Селидово. Ведь ВС РФ взяли 50-тысячный город, напомнил эксперт. Раньше российская армия брала их очень долго и с большими потерями, потому что на флангах и в самой застройке оборонялись опытные бойцы ВСУ, рассказал Скоробогатый.“Я не могу сказать, что украинское командование сдает южный Донбасс, но внутренне оно готово отступить к крупным населенным пунктам. Противник точно будет держать Красноармейск (Покровск). Противник будет долго защищать Великую Новоселку, если нам там не удастся сделать быстрый ее охват”, — описал Скоробогатый.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что, освобождая Селидово, ВС РФ применяли новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли на прилегающую к городу лесополосу и взяли ее."Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться. Сама зачистка прошла быстро и результативно", — объяснил Насонов.По его словам, Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ."Позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.Кроме того, Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область", — подробно рассказал Насонов.Подробнее об этом — в интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и ДнепропетровскВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов указал на то, что Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт."И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — поделился рассуждениями Кнутов.Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ."Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — отметил Кнутов.Более подробно об этом — в интервью Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.О продвижении ВС РФ — Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ
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новости, селидово, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фронт, детали
Новости, Селидово, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, фронт, детали

Эксперт: Потеря Селидово для киевского режима — не катастрофа, но Покровск ВСУ защищать будут

07:40 09.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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Украина транслирует свои неудачи на фронте через перспективу “ВСУ проводят активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Она связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны отступления”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.
Он обратил внимание на то, что сейчас звучат опасные разговоры об обрушении фронта ВСУ. Но, по словам эксперта, сегодня об этом говорить рано.
“Надо понимать, что киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу. Он уже давно подстелил соломку и продвигает через свою пропаганду следующий тезис: "Украина проводит активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Нехватка эта связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны некие отступления. Так что потеря Селидово, Горняка и Богоявленки ни к какой катастрофе не приведет", — рассказал Скоробогатый.
Он отметил, что стоит по достоинству оценивать освобождение Селидово. Ведь ВС РФ взяли 50-тысячный город, напомнил эксперт. Раньше российская армия брала их очень долго и с большими потерями, потому что на флангах и в самой застройке оборонялись опытные бойцы ВСУ, рассказал Скоробогатый.
“Я не могу сказать, что украинское командование сдает южный Донбасс, но внутренне оно готово отступить к крупным населенным пунктам. Противник точно будет держать Красноармейск (Покровск). Противник будет долго защищать Великую Новоселку, если нам там не удастся сделать быстрый ее охват”, — описал Скоробогатый.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что, освобождая Селидово, ВС РФ применяли новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли на прилегающую к городу лесополосу и взяли ее.
"Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться. Сама зачистка прошла быстро и результативно", — объяснил Насонов.
По его словам, Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ.
"Позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.
Кроме того, Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область", — подробно рассказал Насонов.
Подробнее об этом — в интервью Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
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6 ноября, 06:09
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В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов указал на то, что Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт.
"И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — поделился рассуждениями Кнутов.
Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ.
"Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — отметил Кнутов.
Более подробно об этом — в интервью Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.
О продвижении ВС РФ — Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронте
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ
 
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