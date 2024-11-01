https://ukraina.ru/20241101/1058514304.html

Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск - 01.11.2024 Украина.ру

Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас ему на это нужно часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся нашей целью

2024-11-01T04:54

2024-11-01T04:54

2024-11-01T04:54

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селидово

владимир путин

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днепропетровск

запорожье

дроны

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Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область, считает военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман НасоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман Олегович, армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка. Как нам это удалось? Я бы хотел, чтобы вы акцентировали внимание на наших сильных сторонах, а не на слабостях противника.- Освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр". Мы применяли интересный новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли на прилегающую к городу лесополосу и взяли ее.При этом активно сработали подразделения наших операторов БПЛА, которые массированно применили дроны, лишив противника возможности сопротивляться. Если где-то они засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось.Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться.Сама зачистка прошла быстро и результативно.Повторюсь, мы особенно должны отметить работу наших операторов БПЛА. Их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника.Мастерство наших военнослужащих резко возросло. Управление боем идет как в компьютерной игре. ВС РФ – это армия 21 века. Ни одна армия мира не имеет такого опыта современных боевых действий.Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Даю перевод с военного языка на человеческий: позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.Кроме того, Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас ему на это нужно часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся нашей целью.Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область.- Уточню насчет тактики. Мы теперь умеем не только в осаду городов с их охватом с трех сторон, но и в быстрые прорывы маневренными бронегруппами?- Совершенно верно. Время и опыт позволяет нам подготовить, экипировать, прикрыть дымами подразделения, а также поддержать их работой ФАБов. Нам достаточно одного броска, чтобы оказаться в опорном пункте ВСУ. А в рукопашном бою ни одна армия не могла противостоять русским.- Что надо сделать, чтобы эта тактика оставалась такой же эффективной?- Командование уже для этого все делает. Ему не нужны наши советы и рекомендации.Штабы проводят разборы каждого конкретного боевого эпизода. Создают специальные макеты местности. Всесторонне производят подвоз боеприпасов. Кроме того, мы подтянули наши понтонные батальоны, которые крайне необходимы в этой местности. У них не просто есть мостоукладчики. Они могут быстро и качественно навести переправы. И наша техника по этим переправам быстро перейдет на вражеский берег.- Украина может что-то противопоставить этой нашей тактике?- Украина может только сдаваться или увеличить количество военнопленных. На днях наши хакеры взломали раздобыли данные, что у противника за август было от 100 тысяч дезертиров, которые покинули позиции на передовой и прячутся где-то в тылу. Это наши будущие партизаны, которые понимают, что с киевским режимом им не по пути.Конечно, Украина пытается строить фортификационные сооружения. Но время потеряно. Уж очень высок темп нашего продвижения.- А сколько Украине нужно времени, чтобы подготовить оборонительные позиции в Запорожской и Днепропетровской областях?- Для этого Украине нужно много материальных ресурсов и инженерных подразделений, которых бросили в Курскую область, а мы их сожгли. Времени у нее просто нет. Наши танки рванут вперед и выполнят поставленные задачи.- Не будут ли наши танки уязвимы для украинских дронов и противотанковых средств?- Мы по дронам уже доминируем.Да, когда в свое время Украина вводила непонятную для нос должность замначальника по БПЛА и выделяли дроноводов в особый род войск, мы от них отставали. А сейчас мы их догнали. Мы профессионально выстроили свою оборонную промышленность, и теперь она делает дроны, которых у противника нет.Тут недавно Украина радостно рассказывала, что сбила какой-то наш дрон во время испытаний. Они в международных журналах пишут, какие они великие герои. Ну и что, что сбили? Мы за сутки сбиваем сотник вражеских беспилотников самолетного типа.А у наших дронов уже более высокая скорость, бесшумные двигатели, более серьезная боевая нагрузка. Если раньше мы двумя-тремя дронами могли решить тактическую задачу, то теперь для ее выполнения хватает одного дрона.Отдельно хочу сказать, что каждый наш военный округ сформировал свою школу по подготовке операторов БПЛА. Один округ уже подготовил 1500 профессиональных дроноводов, и их число растет.Повторюсь, мы научились не только выполнять эти задачи, но и масштабировать их. А если мы что-то масштабируем, никто не может этому противостоять.- Вы могли бы привести пример конкретных наших дронов, которые в последнее время показали себя особенно эффективно?- "Иноходец". Он способен подниматься на высоту в 7,5 километров и выполнять оперативно-стратегические задачи. Украина их не может сбить. Она их не видит и не слышит. "Иноходец" передает нам данные по скоплению войск, движению эшелонов с техникой и даже по передвижению судов, которые из-за границы пытаются привести вооружение для украинских бандформирований. У противника такого и близко нет.- Вы упомянули корабли, которые перевозят оружие для Украины. Как раз из Одессы поступили сообщения, что мы разбили мост в Затоке, по которому мы попадаем где-то раз в год. Почему с ним мы за все время СВО испытываем такие трудности?- Эти трудности связаны с политическим решением.Мосты – это не только военная цель. Это логистика для мирного населения. Скоро зима. Мы пока даже не поражаем объекты энергетики на Украине, понимая, что ее жители не должны страдать. В большинстве своем – это нормальные люди. Только кучка предателей своего народа вынуждает их выступать против России. Мы должны уничтожать только откровенных нацистов.- А вы думаете, что можно достичь целей СВО без уничтожения мостов через Днепр и украинской энергетики?- Война план покажет. ФАБы и ракеты для реализации этих задач у нас есть. Если мы не сможем победить с минимальными потерями, придется все это поражать. Пока же мы не хотим этого делать, потому что нам потом придется кормить украинское население. Оттуда же вывозится зерно. Там уже остались голые амбары.- Когда начался цирк по поводу разрешения Украине дальнобойных ударов по России, Владимир Путин объявил об изменении в нашу ядерную доктрину, а теперь мы провели учения стратегических ядерных сил. Означает ли это, что Запад теперь не будет угрожать нам ядерной эскалацией?- Мы в очередной раз показали миру, что у нас есть ядерное оружие любой мощности и что управление этим оружием у нас находится на высочайшем уровне. Не так давно в США был скандал, что их ядерные объекты охраняют наркоманы. А мы показываем наших красивых и подготовленных парней, умеющих применять жидкотопливные и твердотопливные ракеты.Эти ракеты одновременно вышли из океана и из подвижного комплекса на земле. Надо будет – выйдут откуда-то еще. И все их заваленные характеристики подтверждены. Мы не просто показываем "мультики". Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет.Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Сами понимаете, какие разрушения она может нанести. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации. Возможно, Запад тоже может поразить Россию. Но ответ будет такой, что жизни не будет.Украина сейчас просит "Томагавки" с дальностью полета в 2,4 тысячи километра. А наши ракеты летают на 12 тысяч километров. Почувствуйте разницу. Получите удовольствие.Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку. Рука не дрогнет. Это все должны понимать.О других деталях СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, селидово, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, днепропетровск, запорожье, дроны, ядерное оружие, энергетика, мосты