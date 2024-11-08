https://ukraina.ru/20241108/1058719821.html

Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье

Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье - 08.11.2024 Украина.ру

Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье

Сейчас произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. То, что происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов

2024-11-08T06:20

2024-11-08T06:20

2024-11-08T06:20

новости

россия

донбасс

запорожская область

самойлов

наступление

минобороны рф

курахово

бои

освобождение

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Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что ВС РФ "продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню". А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта в пресс-службе сообщают почти ежедневно, сообщил эксперт.То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно, отметил историк.Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал, указал он."Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.руО том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058695984.html

россия

донбасс

запорожская область

курахово

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новости, россия, донбасс, запорожская область, самойлов, наступление, минобороны рф, курахово, бои, освобождение, вс рф, детали, сво, спецоперация