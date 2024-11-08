Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Сейчас произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. То, что происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов
Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что ВС РФ "продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню". А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта в пресс-службе сообщают почти ежедневно, сообщил эксперт.
То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно, отметил историк.
"Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках", — сказал Копылов.
Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал, указал он.
"Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.ру
О том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру
Вчера, 11:40Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьямиО событиях 2014 года, мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР, первых месяцах СВО, а также о страшных и полезных находках на базах "Азова"*, боях за Мариуполь, живых и погибших друзьях журналисту издания Украина.ру рассказал ветеран Донбасского ополчения, участник СВО Дмитрий Чуркин, известный под позывным "Панда"