Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье - 08.11.2024 Украина.ру
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Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье
Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье - 08.11.2024 Украина.ру
Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье
Сейчас произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. То, что происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов
2024-11-08T06:20
2024-11-08T06:20
новости
россия
донбасс
запорожская область
самойлов
наступление
минобороны рф
курахово
бои
освобождение
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Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что ВС РФ "продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню". А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта в пресс-службе сообщают почти ежедневно, сообщил эксперт.То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно, отметил историк.Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал, указал он."Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.руО том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, запорожская область, самойлов, наступление, минобороны рф, курахово, бои, освобождение, вс рф, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Запорожская область, Самойлов, наступление, Минобороны РФ, Курахово, бои, освобождение, ВС РФ, детали, СВО, Спецоперация

Мы наступаем, это видно: Самойлов рассказал, почему события в Донбассе могут повториться в Запорожье

06:20 08.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. То, что происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, специалист по Первой мировой войне Кирилл Копылов
Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что ВС РФ "продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню". А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта в пресс-службе сообщают почти ежедневно, сообщил эксперт.
То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться. Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно, отметил историк.
"Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках", — сказал Копылов.
Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал, указал он.
"Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления на сайте Украина.ру
О том, как скажутся на российской политике президентские выборы в США - в статье Ростислава Ищенко После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США на сайте Украина.ру
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