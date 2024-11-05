Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал Кирилл Копылов - историк, специалист по Первой мировой войне в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
ВС РФ на участке фронта от Великой Новоселки до Покровска проводят чуть более скромную копию Стодневного наступления союзников времен Первой мировой.
3 сентября, 05:19Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки
Стодневное наступление шло на участке шириной в 400 километров и с зонами прорыва в 20-30 километров силами разных армий (Франция, США, Бельгия, Британия). Там были десятки тысяч орудий, миллионы солдат и тысячи танков. А сейчас наше продвижение не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления.
Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Это – наступление в армейской полосе. И то, что оно пока развивается для нас успешно, тоже происходит по лекалам ПМВ. Мы уничтожаем противника, продвигаясь вперед по его трупам. Огневое превосходство тут играет большую роль, чем хитрое маневрирование с попытками глубоких охватов.
В текущих условиях с текущими ресурсами это гораздо эффективнее, чем рисование стрелочек на карте, когда одна большая стрела идет с Харькова, другая – с Запорожья, а потом они пересекаются в Днепропетровске.
Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что мы продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню. А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта нам сообщают почти ежедневно. То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться.
Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно.
Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках. Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал.
Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет.
31 октября, 16:19Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегруппЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.