Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления - 05.11.2024 Украина.ру
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Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления
Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления - 05.11.2024 Украина.ру
Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал Кирилл Копылов - историк, специалист по Первой мировой войне в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-05T16:32
2024-11-05T16:32
эксклюзив
спецоперация
россия
франция
сша
вооруженные силы украины
минобороны
первая мировая война
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ВС РФ на участке фронта от Великой Новоселки до Покровска проводят чуть более скромную копию Стодневного наступления союзников времен Первой мировой. Стодневное наступление шло на участке шириной в 400 километров и с зонами прорыва в 20-30 километров силами разных армий (Франция, США, Бельгия, Британия). Там были десятки тысяч орудий, миллионы солдат и тысячи танков. А сейчас наше продвижение не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления.Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Это – наступление в армейской полосе. И то, что оно пока развивается для нас успешно, тоже происходит по лекалам ПМВ. Мы уничтожаем противника, продвигаясь вперед по его трупам. Огневое превосходство тут играет большую роль, чем хитрое маневрирование с попытками глубоких охватов.В текущих условиях с текущими ресурсами это гораздо эффективнее, чем рисование стрелочек на карте, когда одна большая стрела идет с Харькова, другая – с Запорожья, а потом они пересекаются в Днепропетровске.Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что мы продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню. А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта нам сообщают почти ежедневно. То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться.Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно.Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках. Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал.Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет.
https://ukraina.ru/20240903/1057191152.html
https://ukraina.ru/20241031/1058519290.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, франция, сша, вооруженные силы украины, минобороны, первая мировая война
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Первая мировая война

Военный историк Кирилл Копылов: Россия под Покровском устроила ВСУ скромную копию Стодневного наступления

16:32 05.11.2024
 
© Украина.руКирилл Копылов (СВО)
Кирилл Копылов (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал Кирилл Копылов - историк, специалист по Первой мировой войне в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
ВС РФ на участке фронта от Великой Новоселки до Покровска проводят чуть более скромную копию Стодневного наступления союзников времен Первой мировой.
Кирилл Копылов интервью
3 сентября, 05:19
Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки
Стодневное наступление шло на участке шириной в 400 километров и с зонами прорыва в 20-30 километров силами разных армий (Франция, США, Бельгия, Британия). Там были десятки тысяч орудий, миллионы солдат и тысячи танков. А сейчас наше продвижение не дотягивает даже до одного из ударов в ходе Стодневного наступления.
Пока что это – лишь одна из наступательных операций 1917 года (Камбре или Верден). Это не стратегическое наступление. Это – наступление в армейской полосе. И то, что оно пока развивается для нас успешно, тоже происходит по лекалам ПМВ. Мы уничтожаем противника, продвигаясь вперед по его трупам. Огневое превосходство тут играет большую роль, чем хитрое маневрирование с попытками глубоких охватов.
В текущих условиях с текущими ресурсами это гораздо эффективнее, чем рисование стрелочек на карте, когда одна большая стрела идет с Харькова, другая – с Запорожья, а потом они пересекаются в Днепропетровске.
Еще весной 2024 года в сводках Минобороны были новости, что мы продвинулись на 300 метров и раз в месяц заняли какую-то деревню. А сейчас об освобождении какого-то населенного пункта нам сообщают почти ежедневно. То есть произошел фазовый переход в возможностях ВС РФ и ВСУ, когда события стали ускоряться.
Кстати, Минобороны сообщает об освобождении деревень только тогда, когда фронт уезжает на 5 километров вперед. Это очень приятно.
Мы наступаем, и это видно. Фронт смещается на направлениях, где раньше была только окопная война. Я не люблю давать прогнозы, но я считаю, что мы еще увидим подвижки на других участках. Курскую область мы трогать не будем, там идет своя жизнь. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, может повториться в Запорожской области. Это – далеко не финал.
Что касается непосредственно Кураховского участка, то там тоже все будет неспешно и спокойно. ВС РФ хотят воевать без большой драмы. Если ВСУ там упрутся – тем хуже для них. Их где-то в этом котле закопают. Если ВСУ убегут – тоже неплохо. Но никаких наших попыток прорваться вперед любой ценой не будет.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 16:19
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегруппЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияФранцияСШАВооруженные силы УкраиныМинобороныПервая мировая война
 
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