https://ukraina.ru/20241106/1058648046.html

Гаспарян рассказал, почему договор между Россией и КНДР обернулся неприятным сюрпризом для Запада

Гаспарян рассказал, почему договор между Россией и КНДР обернулся неприятным сюрпризом для Запада - 06.11.2024 Украина.ру

Гаспарян рассказал, почему договор между Россией и КНДР обернулся неприятным сюрпризом для Запада

Договор между РФ и КНДР сам по себе оказался неприятным сюрпризом для Запада. Россия тоже начала поднимать ставки. Причем ее ходы оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян

2024-11-06T04:00

2024-11-06T04:00

2024-11-06T04:00

новости

россия

запад

кндр

армен гаспарян

курск

курская область

северная корея

договор

владимир путин

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Ранее в МИД КНДР заявили о готовности оказать помощь российской армии. После чего на Западе даже созвали заседание Совбеза ООН.По мнению историка, до третьей мировой войны все же не дойдет и "разум восторжествует". Но с другой стороны, Россия тоже начала поднимать ставки. Причем ее ходы оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать, сообщил эксперт.Он отметил, что договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество, указал обозреватель."Курская область – общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего", — сказал он.И когда появляются новости, что северокорейские офицеры якобы "что-то будут делать под Курском", у Запада сразу же возникает мысль о том, что там северокорейцы получат опыт современной войны, которой ни у кого нет, отметил историк.Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР?" А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Все понимают, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241105/1058597093.html

россия

запад

кндр

курск

курская область

северная корея

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