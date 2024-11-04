https://ukraina.ru/20241104/1058604821.html

Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"

Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" - 04.11.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"

Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область – общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего

2024-11-04T08:20

2024-11-04T08:20

2024-11-04T08:20

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армен гаспарян

вооруженные силы украины

оон

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Предсказать ходы Путина невозможно. Он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными. Он гроссмейстер, считает историк и политический обозреватель Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее TheNew York Times сообщил, что в октябре армия России добилась в Донбассе крупнейших территориальных приобретений с лета 2022 года. Один из украинских генерал-майоров заявил, что фронт посыпался. Также прошла информация, что украинским военнослужащим запретили использовать слово "отступление"?- Армен Сумбатович, возможна ли в этой ситуации отставка Сырского с поста главкома ВСУ? И верят ли на Украине в хоть какую-то победу?- Это смотря, что называть победой. Сохранение Украины на другом берегу Днепра – это победа. Сохранение Украины в формате ЗУНР – это тоже великая победа. А сохранение Украины в виде дома национальностей в Чикаго – это вообще "потужная перемога" (смеется).Я не думаю, что Сырского вот-вот отправят в отставку. От него вообще нельзя чего-то требовать. Он никогда не был полководцем. Он секретарь, который получает бумаги от НАТО и передает президенту Украины. Единственный опыт Сырского на военной ниве закончился дебальцевским котлом. Так что он в принципе не смог бы переломить ситуацию на фронте.Сейчас Сырский требует от Зеленского провести всеобщую мобилизацию, чтобы набрать какую-то цифру и посадить ее в окопы. Но нынешнею мобилизацию и так можно считать провалом. Новобранцы ничему не обучены. Они находятся не в той физической форме, чтобы воевать. У них нет ни малейшего желания это делать, потому что они обижены на власть, которая оторвала их от поедания борща. И там есть еще один чудесный пунктик.Они попадают в военные реалии из переможного телемарафона, который им рассказывает про великолепные линии обороны и про качественную оснащенность ВСУ. Но на самом деле они видят, что никаких фортификационных сооружений нет, потому что деньги украдены. За что им воевать? За то, чтобы Зеленский отдал полезные ископаемые американцам? Или за то, что ему разграбление "Пятерочки" в Судже было важнее обороны Донбасса?Они при первой возможности оставляют свои части. Только украинская официальная статистика сообщает нам о 100 тысячах дезертиров. А мы прекрасно понимаем, что официальная статистика Киева, которая сообщает о чем-то плохом – это в 2,5 раза меньше. И дело же не в персоналиях, а в том, что сама система порочна.СВО во многом повторяет события Гражданской войны на территории Украины. Сначала у тебя эйфория от независимости. Потом одного гетмана сменяет Петлюра. А потом выясняется, что большинство населения вообще не понимает, что это такое и зачем этим нужно заниматься. Значительная часть петлюровских войск не были идейными людьми. Даже у твердых самостийников была идея договориться с Деникиным, чтобы он признал автономии Украины в составе России и вместе идти бить большевиков. Но Деникину никакая автономия была не нужна, потому что он выступал за великую неделимую Россию. И народ начал разбегаться.Приведу только один пример. Самая стойкая часть Белого движения на юге России – корниловский ударный полк. В 1919 году в Харькове его развернули в дивизию (там всего было три полка). Так вот все низшие чины второго полка состояли из пленных махновцев с Гуляйполя. Все были поражены, насколько они оказались умелыми и ответственными солдатами. А почему? Потому что они получили внятную идею, за что нужно воевать.Зато обороной Екатеринослава (Днепропетровска), вокруг которого сейчас Зеленский собирается строить оборонительные линии, со стороны петлюровцев руководил приват-доцент киевского университета. Филолог по образованию. Понятное дело, что его представление о войне было между нулем и ничем. Все рухнуло.Короче говоря, тогда этот проект "Украина 1.0" похоронили проблемы внутри армии. А шли эти проблемы непосредственно от власти. Потому что если бардак в голове, ничего работать не будет. И с тех пор на Украине лучше ничего не стало.- Насчет украинского "антикризиса". Зеленский с 1 декабря собирается раздать каждому украинцу 1000 гривен (2000 рублей), для чего надо подтвердить пребывание на территории страны (по, сути, добровольно сдаться в лапы ТЦК). Я понимаю, что такие фокусы работали в 2009 году при Тимошенко, когда "юлина тысяча" чего-то стоила. А сейчас зачем так издеваться над людьми?- А никакого другого "антикриза" все равно нет.Насколько я понимаю, эта тысяча должна была носить какой-то символический характер. Якобы – тысяча гривен – тысяча дней войны. А от какой даты они считают тысячу дней? Война в Донбассе началась десять лет назад. Следовательно, надо было дать 3600 гривен. То есть украинцев уже кинули (смеется). А если отсчет идет с 24 февраля, то тысячи дней еще нет. Наверное, режиму Зеленскому после всех его провалов надо было придумать хоть что-то, а что именно – он не парился.Ну хорошо. Допустим, тебе дают 1000 гривен за тысячу дней войны. За эти деньги ты можешь себе позволить 20 граммов хлеба в день. Это меньше, чем в блокадном Ленинграде. Там уже параллельно флешмоб идет "Давайте сами дадим Вове тысячу, пусть он подавится". И теперь Зеленскому надо думать, как из этого выкручиваться.Допустим, ты даешь 1000 гривен человеку, который потерял дом. А Украина громогласно заявляла о строительстве жилья для беженцев. Хоть один дом они достроили? Нет. Хотя их обещали сдать в эксплуатацию еще в сентябре 2023 года. А теперь посмотрите, что мы сделали в Мариуполе.Как было бы правильно поступить Зеленскому? СМИ пишут, что его жена купила украшения за миллион долларов. И Зеленский должен был сказать: "Все эти калье и браслеты мы выставляем на аукцион. Все собранные деньги пойдут на закупку дронов для армии и постройку жилья для беженцев". Он бы показал, что умеет признавать ошибки. А когда он просто дает 1000 гривен, эта история потрясает своей нелепостью.Кстати, я вполне допускаю, что Зеленского мог подставить тот же Ермак. Потому что эти пауки в банке готовы друг друга поубивать.- Есть еще одна тема, которая меня сначала повеселила, а потом – порадовала. Долгое время Запад кричал "волки, волки" по поводу северокорейских войск на СВО, а теперь глава МИД КНДР прямо заявила, что будет оказывать помощь армии России. Запад по этому поводу даже созвал заседание Совбеза ООН. Какова цель этих заявлений с нашей стороны? Может ли ситуация накалиться до третьей мировой войны?- До третьей мировой войны все же не дойдет. Разум восторжествует. Другое дело, что Россия тоже начала поднимать ставку. Причем ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать.Я не раз говорил, что предсказать ходы Путина невозможно. Он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными. Он гроссмейстер.Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область – общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего.На этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда. И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет". Что делать? Надо пересматривать всю стратегию. А на это нужно время, которого нет, потому что все еще продолжается.Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно. Тогда что делать? Ладно, там еще две Кореи. А тут Тайвань. И у Китая появляется опыт современной войны.Более того, Западные СМИ пишут, что якобы численность северокорейской группировки составляет от 6 до 12 тысяч человек. Причем эта цифра каждый день либо становится больше, либо становится меньше. Допустим, их 6 тысяч. Много это или мало? А вы посчитайте, какой мобилизационный ресурс в целом есть у КНДР? Звучала цифра, что там чуть ли не 1,5 миллиона человек сразу же в бой готовы вступить. Это же не баран чихнул.Потому Запад и проклинает Зеленского за Курскую область. До этого все было очень просто. Но из-за вторжения на территорию другого государства Украина по нормативам ООН потеряла статус жертвы агрессии. Именно поэтому Зеленскому сейчас не особенно хотят помогать – воевать никто не хочет всерьёз. Воевать хотят только прибалты, потому что у лимитрофов судьба такая. А все остальные не хотят. И эта ситуация всех напугала.Последнее. Мы как-то забыли про Иран, с которым у России тоже серьезные отношения. А если еще эта история закрутится? Нетаньяху же будет первым в очереди на раздачу. И западные СМИ уже пишут, будто бы Нетаньяху пытается договориться с Москвой, чтобы она была посредником в урегулировании ближневосточного конфликта. И это тоже нервирует Запад.И вот таких эпизодов можно привести очень много. Запад к такому сценарию не готовился. И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет.Также о главных событиях недели - в интервью Дмитрия Стефановича: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, запад, украина, владимир зеленский, александр сырский, армен гаспарян, вооруженные силы украины, оон, кндр, днепропетровск, сво, гражданская война, иран, китай, мобилизация