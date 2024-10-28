https://ukraina.ru/20241028/1058405408.html

"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков - 28.10.2024 Украина.ру

"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков

Ровно 80 лет назад в результате Восточно-Карпатской операции советские войска освободили от немецких, венгерских и прочих захватчиков последние квадратные километры территории УССР. Прорубленное когда-то Петром "окно в Европу" было выбито советским кирзовым сапогом, и русские солдаты пошли дальше на Запад – предъявлять счета за всё содеянное

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

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После завершения Львовско-Сандомирской операции войска 1-го и 4-го Украинских фронтов вышли к предгорьям Карпат. Советское командование преступило к подготовке следующего наступления, целью которого было преодоление Карпат, прорыв на территорию Чехословакии с дальнейшим её освобождением.В связи с успешным продвижением войск 2-го Украинского фронта в Венгрии, возникла возможность начать освобождение Словакии без преодоления Восточных Карпат. В таких условиях планировали перевести части 4-го Украинского фронта в оборону, но 29 августа 1944 года в Словакии началось восстание. Стало ясно, что придется наносить ранее не планировавшийся удар через Карпаты.Восточные Карпаты представляют собой обширный горный район от Дуклинского перевала на севере до реки Чёрный Черемош на юге. Горы, имеют здесь крутые склоны и являются серьёзной преградой для любых войск.Немецкие и венгерские войска смогли создать в Карпатах широко развитую и глубоко эшелонированную систему обороны. Тут были проложены три линии обороны, основная из которых, "линия Арпада", проходила по Главному Карпатскому хребту. К строительству этой линии венгры приступили ещё в 1939 году.Линия немецко-венгерской обороны была протяженностью более 660 км, ее глубина составляла 70 км. Узлы обороны были оборудованы электростанциями, медпунктами, кухнями и прочими хозяйственными сооружениями. В полосе 4-го Украинского фронта на "Линии Арпада" находились 759 железобетонных дотов, 394 дзота, 400 км траншей и окопов, 135 км рвов, эскарпов, завалов и прочих препятствий. В скальных породах противник создал систему подземных убежищ (бункеров), связанных между собой развитой сетью галерей. Входы в помещения были оборудованы бронированными дверьми.Правда в системе обороны немецких и венгерских войск имелись слабые участки – многие фортификации не были достроены. Венгры недооценили возможности Красной Армии, а потому после 1941 года строительство "Линии Арпада" приостановили.Всего к началу советской наступательной операции численность державших здесь оборону 17-й армии и армейской группы "Хейнрици" (1-я немецкая танковая и 1-я венгерская армии, часть сил 4-го воздушного флота, прочие) насчитывала около 300 тыс. человек, 3250 орудий и миномётов, 100 танков и штурмовых орудий, 450 боевых самолётов. Перед 4-м Украинским фронтом противник собрал пять немецких и семь венгерских пехотных дивизий, две венгерские бригады, 11 отдельных батальонов и прочие части – всего более 106 тыс. чел., 617 орудий, 685 минометов, 3650 пулеметов, 488 противотанковых орудий, 25 самоходок.В то же время объединения 1-го Украинского фронта (38-я армия, 25-й танковый корпус, 1-й гвардейский кавалерийский и 1-й чехословацкий корпуса) и 4-го (1-я гвардейская и 18-я армии, 17-й гвардейский стрелковый корпус) насчитывали более 246 тыс. чел, 5140 орудий и минометов, 322 танка и САУ, 1165 боевых самолетов. Таким образом, советские войска превосходили противника по количеству боевой техники, но уступали ему в живой силе, по которой имелся сильный некомплект. Кроме того бойцы не имели опыта ведения боевых действий в горных условиях.Замысел операции состоял в том, чтобы ударом войск левого крыла 1-го Украинского фронта из района Кросно на Прешов и войск правого крыла (часть сил 1-й гвардейской армии) 4-го Украинского фронта из района Санок на Команьчу разгромить противостоящие силы противника, выйти на словацкую границу и соединиться со словацкими повстанцами. На подготовку операции штабам фронтов выделили всего 6 дней. 4-й Украинский фронт за это время усилили 3-м горнострелковым корпусом, обладавшим опытом боев в горах Крыма и Кавказа.8 сентября, после почти двухчасовой артподготовки и авиаударов, в наступление перешли части 38-й армии, а на следующий день – части 1-й гвардейской армии. В первый день соединения и части 38-й армии вклинились в оборону противника на 12 км. Немецкое командование начало перебрасывать в её полосу наступления части с других направлений. Здесь оказались части 1-й и 8-й танковых дивизий – более 100 танков.Ввиду такого развития событий, в полосе 38-й армии в бой были введены 25-й, а затем 31-й и 4-й гвардейский танковые корпуса. За семь дней ожесточенных боев части 38-й армии прорвали две оборонительные полосы противника.Части 1-й гвардейской армии к 14 сентября продвинулись вглубь обороны противника на более чем 15 км. 20 сентября восточнее Медзилаборце они вступили в Словакию. Советские войска на отдельных участках преодолели Главный Карпатский хребет. Немецкое командование стало перебрасывать на угрожающий участок части с других направлений. Несмотря на ожесточённое сопротивление немцев и венгров, уже 6 октября части 1-го чехословацкого, 67-го стрелкового и 31-го танкового корпусов преодолели Дукельский перевал и вступили на территорию Чехословакии. К 28 октября части 1-го Украинского фронта продвинулись до 20 км западнее и юго-западнее перевала, но далее наступать не могли, поскольку противник стянул на этот узкий участок значительные силы.Действия войск 1-го Украинского фронта вынудили немцев снять часть дивизий, державших оборону перед 4-м Украинским фронтом – 18-я армия последнего решила воспользоваться этим, преодолела Главный Карпатский хребет, стала развивать наступление к Ужгороду и Мукачево. 16 октября части 17-го гвардейского стрелкового корпуса овладели Раховым. 26 октября советские войска освободили Мукачево, а на следующий день – Ужгород. Далее наступление частей 4-го Украинского фронта застопорилось. Советские войска так и не смогли прорваться к восставшим – немцы, бросив в бой значительные силы (включая части двух танковых дивизий, авиацию и карателей из дивизии СС "Галичина"), разбили мятежных словаков.В ходе Восточно-Карпатской операции, советские войска нанесли врагу ощутимые потери – более 70 тыс. чел. убитыми и ранеными, более 180 танков и САУ. Советские потери тоже были большими – более 130 тыс. чел. (почти 27 тыс. безвозвратно), 450 самолетов.28 октября считается днем освобождения Украины от нацистских захватчиков. В 2004 году в честь 60-летия этой даты в Киеве даже прошёл военный парад, в котором участвовал и легендарный Т-34.Однако официальным праздником он стал только в 2009 году – по инициативе тогдашнего министра экономики Сергея Тигипко. Парадоксально, но указ "О Дне освобождения Украины от фашистских захватчиков" 20 октября подписал открытый бандеровец Виктор Ющенко.У этого шага, впрочем, был очевидный политический подтекст – на январь 2010 года были запланированы президентские выборы, в которых принимал участие и действующий президент. Перед этим в своей политике "исторического примирения" он делал основной упор на бандеризацию, но сейчас надо было подать сигнал и Юго-Востоку… Он и подал, хотя ему это не помогло – Ющенко получил самый низкий для действующего главы государства результат.Был тут контекст и идеологический.С одной стороны, День освобождения Украины мыслился как некая антитеза 9 мая – дескать, свою землю мы отбили, а то, что происходило дальше, это "агрессия российской диктатуры" против "цивилизованной Европы".С другой стороны, этот праздник должен был подчеркнуть националистическое понятие "соборности".28 октября 1944 года советские войска вышли на границу, которая была проведена… 29 июня 1945 года! Закарпатье до этого вообще не входило ни в состав СССР, ни в состав России. С XIV века и до 1918 года это была территория Венгрии, с 1919 по 1939 – Чехословакии, потом опять Венгрии и опять Чехословакии. Один день на её территории существовала пронацистская Карпатская Украина.Фактически территория УССР была освобождена раньше – весной-летом 1944 года, когда советские войска вышли сначала на границу с Румынией, а потом пересекли польскую границу (последняя позже тоже редактировалась, часть земель, входивших в состав СССР с 1939 года были переданы Польской народной республике). В ходе же Ужгородско-Ботошанской операции советские войска освобождали территорию Чехословакии.Потом советское руководство, опираясь на желание населения края, заставило Чехословакию передать Подкарпатскую Русь в состав СССР, но, идя на поводу у руководства УССР (и, фактически, деятелей Карпатской Украины), присоединило её к УССР, а русин объявило украинцами.Население региона в дальнейшем не особенно ассоциировало себя с Украиной и стремилось получить особый статус. 1 декабря 1991 года был даже проведён референдум, в ходе которого 78% активных избирателей проголосовало за предоставление области статуса "Специальной самоуправляемой территории" (соответствующий закон так и не был принят).Опасения закарпатского сепаратизма заставляли киевские власти идти на достаточно своеобразные шаги, включая манипулирование понятием "освобождение".Интересно, что при нынешнем, уже окончательно нацистском режиме, запретившем празднование 9 мая, 28 октября вполне себе остаётся праздничным, пусть и не выходным днём. Идеологические цели, поставленные перед этим праздником, полностью достигнуты. Отменять его скорее всего не будут – отношение киевского режима к немецким нацистам останется амбивалентным, ведь новые его хозяева из Вашингтона, Лондона и Варшавы всё же входили в антигитлеровскую коалицию.

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