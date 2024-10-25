Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - 25.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241025/1058349894.html
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - 25.10.2024 Украина.ру
Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, сообщили в его Офисе
2024-10-25T07:32
2024-10-25T07:32
новости
черное море
украина
россия
антониу гутерреш
оон
брикс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101811/61/1018116135_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_593c88126a199aa28029d9cec7a087dc.jpg
"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в материале Офиса.Он поддержал продолжение переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.Гутерриш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит, назвав его выбор "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".Подробнее о саммите - в материале Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС на сайте Украина.ру.
черное море
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101811/61/1018116135_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_447d6597bed0a35cb19c3ed3ef958569.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, черное море, украина, россия, антониу гутерреш, оон, брикс, владимир путин
Новости, Черное море, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Владимир Путин

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

07:32 25.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, сообщили в его Офисе
"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в материале Офиса.
Он поддержал продолжение переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.
Гутерриш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.
Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит, назвав его выбор "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".
Подробнее о саммите - в материале Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерное мореУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешООНБРИКСВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Шольц подчеркнул, что Киев не может стать членом НАТО
08:55Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ
08:30ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны
08:11Главное за ночь 25 октября
07:59"Пьют горилку и танцуют гопак". Как на Дальнем Востоке в зародыше подавили украинский национализм
07:51"Крайне неустойчивая": Гросси о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
07:32Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море
07:16"Мы не в Средневековье": Лукашенко объяснил, почему Путин не ставит задачу завоевать Украину
06:57Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники
06:38Марш националистов стал заложником грядущих президентских выборов в Польше
06:33Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС
06:30Город в полуокружении: Рожин о том, как ВС РФ бьют по флангам и повторяют в Селидово сценарий Угледара
06:19Памятник – в клетку с сибирским медведем, Барак Обама читает рэп. События культуры
06:15Врагу придется оставить Северск: военкор о том, когда ВС РФ выйдут к Славянску и "посадят на шпагат" ВСУ
06:00"На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово
05:55Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский
05:50Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
05:47Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения
05:45Планы по отлову мужчин не выполняются: журналист рассказал, кого будут "выгребать на фронт" на Украине
05:35Вадим Трухачев о том, почему у Орбана конфликт с Европой и США и чего он хочет
Лента новостейМолния