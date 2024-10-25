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Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море - 25.10.2024 Украина.ру

Генсек ООН выступил за свободу судоходства в Черном море

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил за важность свободы судоходства в Черном море, сообщили в его Офисе

2024-10-25T07:32

2024-10-25T07:32

2024-10-25T07:32

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"Генеральный секретарь выразил свою убежденность в том, что установление свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, РФ и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", – говорится в материале Офиса.Он поддержал продолжение переговоров по этой теме и выразил признательность за работу, проводимую Турцией.Гутерриш также заявил о поддержке ООН мира на Украине - в соответствии с Уставом Организации, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит, назвав его выбор "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".Подробнее о саммите - в материале Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС на сайте Украина.ру.

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новости, черное море, украина, россия, антониу гутерреш, оон, брикс, владимир путин