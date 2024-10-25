https://ukraina.ru/20241025/1058348223.html

Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС

Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС - 25.10.2024 Украина.ру

Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории – эксперты о саммите БРИКС

Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал всему миру, что России не только не находится в "международной изоляции", но и является ключевым игроком противостояния однополярному миру.

2024-10-25T06:33

2024-10-25T06:33

2024-10-25T06:33

сша

россия

казань

мерлин монро

елена панина

алексей кущ

брикс

оон

мвф

кость бондаренко

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Участие 36 стран мира, чьё население составляет более трети всей планеты, прибытие на саммит генсека ООН, стремительное расширение организации – все это говорит о том, что мировой порядок в процессе тектонических сдвигов. Роль Украины в этих процессах описана всего в нескольких строках итоговой декларации. Какие именно решения были приняты странами-участницами, почему перспективы создания единой валюты вызвало такое бурное обсуждение в западной прессе и с какими вызовами еще предстоит столкнуться БРИКС – в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаДекларация БРИКС — верхушка большого айсберга. Принятая во второй из трёх дней саммита БРИКС в Казани декларация — документ объёмный и стратегический. Тактика же будет обсуждаться завтра, а также на уровне рабочих встреч объединения. Несмотря на мягкость формулировок, декларация делает серьёзные заявки на будущее. Предпочитая, однако, путь мягкой трансформации, а не революции. Например, по-прежнему признаётся роль МВФ в мировой финансовой системе, но с важной оговоркой — МВФ основан на системе квот, а этот аспект (вместе со всеми Бреттон-Вудскими институтами) нуждается в реформировании. Представители развивающихся стран уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, которые сейчас зависят от размера ВВП и ряда дополнительных критериев, среди которых — степень открытости рынка и размер резервов. И если по размеру ВВП квота Китая должна быть больше, чем у США, то параметром "открытость рынка" можно манипулировать как угодно. Настаивает БРИКС и на расширении представленности развивающихся стран на руководящих постах МВФ. То есть на самом деле это серьёзное, по меркам ориентированного на США МВФ, потрясение устоев. Зато вполне открыто заявлено об "определяющей роли БРИКС в усовершенствовании международной валютно-финансовой системы, чтобы она могла более оперативно реагировать на потребности всех стран". В связи с этим страны БРИКС приняли к сведению доклад России о совершенствовании этой системы. В декларации подчёркивается, что дальнейшая работа будет вестись между минфинами и центробанками стран БРИКС. "Приняли к сведению" — это не отписка. Потому что в п. 66 подтверждается необходимость изучения независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, включающей в себя страхование BRICS (Re)Insurance. К следующему саммиту должен быть зафиксирован прогресс с использованием платежных инструментов на базе национальных валют. А также интеграция процессов контроля налогообложения, финансового мониторинга и т. д. Такой же глубины пункт 70, где подчеркивается важность цепочек поставок для экономического развития. В БРИКС входят крупнейшие производители ресурсов, и члены блока будут "предпринимать совместные усилия для противодействия односторонним протекционистским мерам, не соответствующим положениям ВТО". Коллективная борьба с санкциями продвинулась на шаг вперёд. Бросается в глаза и то, что декларация вобрала в себя персональные чаяния участников. Пункт 83 говорит о непринятии БРИКС односторонних дискриминационных мер, которые принимаются "под предлогом обеспокоенности вопросами окружающей среды" — а это немалая проблема той же Бразилии, на которую под предлогом "спасения джунглей Амазонки" давят США и ЕС. Украинский конфликт упоминается в декларации всего в одном пункте (36), который явно вставлен туда для приличия. Потому что сводится он к тезису "И хорошо, что есть те, кто готов быть посредником в поиске вариантов мирного урегулирования". Если кто-то ждал, что на саммите БРИКС в России возникнет некое давление на Россию, то напрасно: следов такового в декларации точно нет. Более полная картина достигнутых договоренностей на саммите будет понятна завтра, по итогам межведомственных встреч. Но уже очевидно:повестка БРИКС от формирования картины альтернативного будущего перешла к его конкретному наполнению. В том числе нацелившись на нейтрализацию ключевых инструментов господства, которые всё ещё сохраняются у Глобального Запада: финансово-валютного шантажа, санкций, дискриминации и блокирования товарообменных операций.Экономист Алексей КущСтруктура БРИКС немного видоизменилась. Есть "десятка" членов БРИКС (хотя не решен статус Саудовской Аравии). И введен новый статус: государство-партнер БРИКС. Сегодня это 13 стран: Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Тайланд, Турция, Уганда, Узбекистан, Вьетнам. Это позволяет снимать некоторые противоречия между участниками по динамике расширения. Например, Индия сдерживает интеграцию в блок Турции одновременно с Пакистаном, так как это ключевая сила мусульманского, суннитского альянса. Ну и можно делать вывод о возрождении доктрины Монро, которая, скорее всего придет на смену доктрине Трумэна, так как одновременно обе они существовать не могут. Доктрина Монро - это условный "уход" США из Европы и концентрация внешнеполитических акцентов Америки на "своем" домашнем Западном полушарии (Северная и Латинская Америка). Доктрина Трумэна - это доминирование США в Европе и политика сдерживания СССР/РФ. Если вы обратили внимание - Латинская Америка почти не присутствовала на саммите БРИКС. Президент Бразилии не поехал в Казань по причине "странного падения" и ушиба головы. Президент Кубы не поехал по причине не менее странного блэк-аута, когда внезапно "отрубилась" ключевая островная электростанция. Никарагуа не было представлено на высшем уровне. Единственный президент Латинской Америки, который приехал в Казань - это лидер Боливии. Который недавно передал Росатому месторождения лития, крупнейшие в мире. Еще раньше, Аргентина Милея отказалась от вступления БРИКС, хотя решение о ее членстве было принято. Кстати, политика киршнеристов направлена на сотрудничество с Китаем, а Милея - на исключительную ориентацию на Британию, США и Израиль. То есть, БРИКС все больше и больше трансформируется в аналог ООН для Глобального Юга (минус Латинская Америка) с осевой экономикой в виде Китая и, в преспективе, Индии. Это не блок в классическом понимании, а форум. Здесь можно вывести новую максиму геополитики по аналогии с максимами Маккиндера в отношении Хартленда. Теперь эти максимы звучат так: Кто контролирует Евразию - тот контролирует Африку. Кто контролирует Северную Америку - тот контролирует Латинскую Америку и Океанию. А Европа? В данном "ресурсоразделе" мира, Европа никому особо не нужна. Это "лавка древностей", "музей под открытым небом". Стремительно стареющая цивилизация без ключевых ресурсов развития. Спокойное место с низкой динамикой роста и высокими социальными стандартами. Рай для пенсионеров и мигрантов. Конечно, это звучит немного утрированно. Германия, Франция, Швеция, Швейцария - это все еще промышленно развитые страны с мощной наукой и активной компонентой инноваций. Но мы говорим о динамике и трендах. Если экономический кластер много лет растет в диапазоне 1-2% в год и постепенно теряет свои факторы конкурентоспособности, когда миграция, в отличие от США, носит социальный, иждивенческий, а не трудовой характер, то долгосрочный прогноз неутешительный. Хотя, лично я все еще надеюсь на немецкое чудо, которое станет европейским. Что касается новой доктрины Монро для США, то пауза в движении латиноамериканских стран в сторону БРИКС может говорить о том, что, не смотря на все разговоры о невозможности новой ялтинской модели раздела мира, Мир таки, возможно, уже активно делят. Тот, кто лидирует в Евразии рано или поздно будет доминировать в Африке. А тот, кто доминирует в Северной Америке - будет доминировать в Латинской Америке и Океании. Европа останется вне этих процессов активного раздела Мира. Кстати, впервые в своей истории.Публицист Алексей Бобровников"Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют". Не помните кто сказал? В Казани … саммит БРИКС. Это одна из точек бифуркации мировой истории. Я не преувеличиваю, это не пафос и не высокопарный стиль. Правда сразу обострю. Если по итогам саммита объединение не получит четких векторов развития, то можно будет смело поставить на нем крест. Это не последний шанс - это единственный шанс для структуры. Дело в том, что после выборов в США Госдеп, Пентагон и крупные транснациональные корпорации (ТНК), которые и определяют многие современные процессы, перейдут в контратаку. Вектор политики США, как кластера этих ТНК, станет более менее понятен. Если не будет гражданских столкновений и победит кластер под брендом "демпартия", то мир ждет: 1. Ускоренная фрагментация экономики и мира, разрушение ЕС; 2. Череда конфликтов: продолжение по Украине, Ближний Восток, Восточная Азия; 3. Попытка создания новых единых правил игры в цифровом пространстве для всего мира: от финансовых транзакций до контроля поведения и потребления. Если побеждает фракция под брендом "Трамп" то сценарий будет примерно таким: 1. Реанимация плана Pax Americana, через разрушение ЕС, торговый, валютный, а затем и военный конфликт с Китаем; 2. Попытка через финтех (биткойн и ЦФА) и конфликты с другими решить долговые проблемы США. Потому у БРИКС сейчас узкое окно, но реальной возможности предложить свой вариант развития мира. Заполнить временную пустоту. Если этого не произойдет, то дальше, Китай, Россия, "глобальный Юг", Ближний Восток, Африка, Латинская Америка будут каждый сам за себя. Ситуативные, тактические (например, Россия-Китай) и даже стратегические союзы будут возникать, но кардинально изменить чужих сценариев не смогут. Только обороняться. Не зря на прошлом саммите БРИКС в ЮАР товарищ Си выразился чересчур конкретно для китайской политической традиции: Страны БРИКС должны укреплять политическое взаимодоверие и сотрудничество в сфере безопасности, наращивать международную и региональную координацию и взаимодействие, заботиться о коренных интересах и важных озабоченностях каждой из сторон, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития, выступать против гегемонии и политики с позиции силы, противостоять мышлению холодной войны и блоковой конфронтации, сообща формировать единое глобальное сообщество безопасности. Повторю еще раз, оставаясь скептиком в отношении БРИКС, фиксирую этот шанс. Лидеры всех стран говорят о многополярном мире. Понятие, появившееся в России, подразумевает не только отсутствие единоличной политической гегемонии англосаксов в современным мире. Оно подразумевает либо разрушение, либо создание параллельных институтов управления миром, которые были и все еще остаются в руках запада. Независимые: 1. Расчетный валютный контур; 2. А значит клиринг и депозитарий; 3. Рынок капитала; 4. Страховой рынок; .5 Рейтинговые и ценовые агентства; 6. Экологический мониторинг; 7. Методологии и оценки по ряду направлений; 8. Правила торговли внутри БРИКС; 9. Спортивные и культурные мероприятия. "Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…"Политолог Олег БондаренкоНесколько мыслей в продолжение саммита БРИКС+1. Москва продемонстрировала всем, что смогла преодолеть навязанную попыткой "отменой России" внешнюю изоляцию. Политически - приехали представители более 30 стран. Но не экономически.2. Экономически РФ становится всё более изолированным субъектом мировой торговли, за сотрудничество с которым бизнес любой страны, включая БРИКС, опасается вторичных и третичных санкций. И вряд ли что-то изменится после встречи в Казани.3. Слабым местом попытки построить альтернативную Западу политико- экономическую систему является банковская система, слишком сильно связанная западными институтами. Китайские и турецкие банки тому порукой.4. По итогам такого серьёзного саммита, объединившего лидеров почти одной трети мирового населения весьма странным кажется отсутствие бизнес-форума по его итогам. Ведь вполне логичным было бы вслед за выступлениями первых лиц и министров устроить встречу для бизнеса стран-участниц. Однако же этого сделано не было.5. Размытость формата с одной стороны привлекательна для новых участников (сколько там уже заявок на вступление поступило?), но с другой совершенно неочевидна с точки зрения прикладных последствий - как страны-члены БРИКС будут (и будут ли?) согласовывать между собой свою политику, заявления, интересы и т.д. Тем более, когда в основе структуры находится две крупнейших мировых державы-конкурента растущего Востока - Индия и Китай.6. Наконец, будет ли создан некий единый управляющий центр БРИКС+ и где он будет располагаться?.. Как видите, вопросов пока больше, чем ответов. Но перспектива переустроить этот мир манит и не даёт покоя. Ибо пере(на)зрела. Когда Запад больше не может, а глобальный Юг больше не желает жить по старым правилам случаются перемены.Политический аналитик Мария СергееваВ саммите БРИКС в Казани мне больше всего нравится то, что в городе ничего специально к этому событию не строили. Посмотрела сейчас в интернете - только 20 с лишним президентских люксов сделали и ещё одну гостиницу простроили. И всё. Просто потому, что в Казани и так все сделано так, что не стыдно пригласить лидеров самых быстроразвивающихся стран мира. Люди каждый день в этом живут, не напоказ для иностранцев. Понятно, что город в свое время к Универсиаде преобразили, но и дальше он развивается. Как и другие наши города, готовые к приему мировых лидеров - Москва, Питер, Сочи, Владивосток и так далее. Помню ту же Казань в нулевые - небо и земля.Кстати, заявлять в 2024 году, что Россия - это страна-изгой, когда к нам в страну потусить на саммит приехали первые лица стран, производящих 36,7% мирового ВВП, и это не считая тех лидеров не входящих в БРИКС стран, которые тоже приехали на саммит, потому что очень хотят к БРИКС присоединиться, - это смешно. Изгой у вас в штанах, как сказали бы в детстве у меня во дворе.Украинский политолог Константин БондаренкоСаммит БРИКС принял резолюцию, в которой призвал к завершению войны между Россией и Украиной "путем диалога и дипломатии". Напоминаю, что 8 апреля 2022 года Жозеп Боррель написал, что "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В этом - принципиальная разница между позициями Глобального Запада и Глобального Юга. Все остальное - детали.Особенно интересно, когда разные стороны начинают по-своему толковать итоговую декларацию Казанского саммита БРИКС. "Россия проиграла на саммите, так как в декларацию включили пункт с призывом выполнять Устав ООН", - трубят с утра украинские издания со ссылкой на американский "Институт изучения войны" (тоже мне авторитетная структура). Но проблема в том, что каждая сторона конфликта читает Устав ООН по-своему: одни видят пункт об уважении суверенитета и территориальной целостности, другие - о праве на самоопределение.Другие подробности саммита БРИКС в Казани - в статье Евгении Кондаковой и Анны Черкасовой "Пока Киев истерил по поводу БРИКС, Путин победил Запад на саммите в Казани"

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