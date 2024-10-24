https://ukraina.ru/20241024/1058317704.html

Главное за ночь 24 октября

Главное за ночь 24 октября - 24.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 октября

На Купянском направлении ВС России закрепляются в Кругляковке, есть продвижение восточнее Новосадового вдоль лесополос. Украина.ру, 24.10.2024

2024-10-24T08:10

2024-10-24T08:10

2024-10-24T08:23

россия

селидово

запорожское направление

дональд трамп

камала харрис

виктор янукович

брикс

новости

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На Купянском направлении ВС России закрепляются в Кругляковке, есть продвижение восточнее Новосадового вдоль лесополос.В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои, но постепенный охват города с севера и юга создаёт угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорном заводе. Сообщают об осложнении логистики противника: грунтовые дороги размыты распутицей, докладывают "Два майора".На Покровском направлении ВС России обрушили оборону врага в Селидово, ворвались в центр города и взяли под контроль его южную часть. Каналы противника сообщают об утрате ВСУ контроля над Измайловкой, ВС России также расширяют зону контроля в Новоселидовке, создавая дополнительную угрозу положению ВСУ в Горняке.На Кураховском направлении продолжаются действия наших войск по взятию этого важного узла обороны ВСУ. Позиции ВСУ в городе под ударами ФАБ.Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая Харрис с небольшим отрывом — 47% против 45%. Об этом свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal.Тем временем Камала Харрис заявила, что считает Дональда Трампа фашистом.Победители Международной олимпиады БРИКС смогут бесплатно учиться в вузах РФ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Ведомство разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки ее проведения, критерии отбора участников и тематические направления будут определены и представлены в 2025 году.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.

россия

селидово

запорожское направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, селидово, запорожское направление, дональд трамп, камала харрис, виктор янукович, брикс, новости