Главное за ночь 24 октября - 24.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 24 октября
Главное за ночь 24 октября - 24.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 октября
На Купянском направлении ВС России закрепляются в Кругляковке, есть продвижение восточнее Новосадового вдоль лесополос. Украина.ру, 24.10.2024
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россия
селидово
запорожское направление
дональд трамп
камала харрис
виктор янукович
брикс
новости
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На Купянском направлении ВС России закрепляются в Кругляковке, есть продвижение восточнее Новосадового вдоль лесополос.В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои, но постепенный охват города с севера и юга создаёт угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорном заводе. Сообщают об осложнении логистики противника: грунтовые дороги размыты распутицей, докладывают "Два майора".На Покровском направлении ВС России обрушили оборону врага в Селидово, ворвались в центр города и взяли под контроль его южную часть. Каналы противника сообщают об утрате ВСУ контроля над Измайловкой, ВС России также расширяют зону контроля в Новоселидовке, создавая дополнительную угрозу положению ВСУ в Горняке.На Кураховском направлении продолжаются действия наших войск по взятию этого важного узла обороны ВСУ. Позиции ВСУ в городе под ударами ФАБ.Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая Харрис с небольшим отрывом — 47% против 45%. Об этом свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal.Тем временем Камала Харрис заявила, что считает Дональда Трампа фашистом.Победители Международной олимпиады БРИКС смогут бесплатно учиться в вузах РФ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.Ведомство разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки ее проведения, критерии отбора участников и тематические направления будут определены и представлены в 2025 году.О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
россия
селидово
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, селидово, запорожское направление, дональд трамп, камала харрис, виктор янукович, брикс, новости
Россия, Селидово, Запорожское направление, Дональд Трамп, Камала Харрис, Виктор Янукович, БРИКС, Новости

Главное за ночь 24 октября

08:10 24.10.2024 (обновлено: 08:23 24.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Купянском направлении ВС России закрепляются в Кругляковке, есть продвижение восточнее Новосадового вдоль лесополос.
В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои, но постепенный охват города с севера и юга создаёт угрозу гарнизону противника, основные силы которого находятся в районе многоэтажных домов и огнеупорном заводе. Сообщают об осложнении логистики противника: грунтовые дороги размыты распутицей, докладывают "Два майора".
На Покровском направлении ВС России обрушили оборону врага в Селидово, ворвались в центр города и взяли под контроль его южную часть. Каналы противника сообщают об утрате ВСУ контроля над Измайловкой, ВС России также расширяют зону контроля в Новоселидовке, создавая дополнительную угрозу положению ВСУ в Горняке.
На Кураховском направлении продолжаются действия наших войск по взятию этого важного узла обороны ВСУ. Позиции ВСУ в городе под ударами ФАБ.
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая Харрис с небольшим отрывом — 47% против 45%. Об этом свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal.
Тем временем Камала Харрис заявила, что считает Дональда Трампа фашистом.
"Да, считаю. И я также считаю, что в этом вопросе нужно верить тем, кто лучше всего его знает", — ответила она в эфире телеканала CNN на соответствующий вопрос;
Победители Международной олимпиады БРИКС смогут бесплатно учиться в вузах РФ, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ведомство разрабатывает концепцию олимпиады. Сроки ее проведения, критерии отбора участников и тематические направления будут определены и представлены в 2025 году.
О других успехах ВС РФ - в материале Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении на сайте Украина.ру.
 
РоссияСелидовоЗапорожское направлениеДональд ТрампКамала ХаррисВиктор ЯнуковичБРИКСНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:33Сын Януковича получил российское гражданство
08:10Главное за ночь 24 октября
07:59Ярослав Галан: убийство во имя...
07:54Отряд "БАРС-Курск" приступил к боевым задачам - Минобороны РФ
07:30Посол РФ в Сеуле объяснил, чего хочет добиться Киев с помощью "истерии" про солдат КНДР
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06:10Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине
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