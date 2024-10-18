Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058178497.html
Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении - 18.10.2024 Украина.ру
Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. ВС России расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-10-18T04:45
2024-10-18T04:45
новости
россия
запорожское направление
угледар
алексей живов
ростислав ищенко
детали
сво
спецоперация
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057316633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efbecb089a3a5522163b3fdd8a490576.jpg
Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту, в частности, уже освобождено село Левадное. Но при этом нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника, отметил эксперт.Российские подразделения расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Но проблема в том, что в такой местности очень тяжело воевать, подчеркнул Живов.Это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение войск в лобовую идет очень тяжело, добавил волонтер."Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
https://ukraina.ru/20241015/1058076511.html
россия
запорожское направление
угледар
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057316633_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d44614d7f420198e20add8849347b510.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожское направление, угледар, алексей живов, ростислав ищенко, детали, сво, спецоперация, наступление, вс рф, запорожье
Новости, Россия, Запорожское направление, Угледар, Алексей Живов, Ростислав Ищенко, детали, СВО, Спецоперация, наступление, ВС РФ, Запорожье

Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении

04:45 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. ВС России расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту, в частности, уже освобождено село Левадное. Но при этом нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника, отметил эксперт.
"На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. Никакой интенсификации боевых действий, как об этом пишут в СМИ, там нет", — указал обозреватель.
Российские подразделения расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Но проблема в том, что в такой местности очень тяжело воевать, подчеркнул Живов.
Это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение войск в лобовую идет очень тяжело, добавил волонтер.
"Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе
Роман Алехин интервью
15 октября, 05:34
Роман Алехин: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего естьНа Украине ситуация с нехваткой людей на фронте носит критический характер. Они сами говорят, что насильно мобилизованные не хотят стрелять. Они готовы "запятисотиться", сдаться в плен или просто умереть стоя в окопе, но воевать они не хотят. То есть психологическая сила людей иссякает
 
НовостиРоссияЗапорожское направлениеУгледарАлексей ЖивовРостислав ИщенкодеталиСВОСпецоперациянаступлениеВС РФЗапорожье
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Алексей Живов: Киев бережет истребители F-16 для ударов по Крыму или попыток "заскочить" в Калининград
05:30"Придется долбить свои же опорники": Алёхин о том, как бойцы выкуривают ВСУ из укрепрайонов под Курском
05:15Эксперт объяснил, способен ли массированный налет врага на Крым нанести России реальный военный ущерб
05:00Крым как навязчивая идея-фикс: Живов о том, как ВСУ хотят отвлечь ВС РФ, чтобы прорваться к Мелитополю
04:45Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
04:30Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым
04:15"Не хотите по-хорошему, будем по-плохому": Ищенко о том, почему Зеленский отменил бронирование на Украине
04:00"Он просто занял наши опорники": Алёхин рассказал, почему под Курском не сработала "линия Суровикина"
03:45Может готовить крупный налет: Живов о том, почему сейчас Украина не бьет по системам ПВО в Крыму
03:15Ненадежные элементы. Военный волонтер объяснил, почему ТЦК утроили облаву на концерте Вакарчука
03:00"Потому что не хватило людей": Алехин рассказал, почему ВСУ смогли обойти опорники в Курской области
18:25Украинские предприятия ВПК просят Кабмин защитить архиценных работников от мобилизации
18:07Британцы считают, что Украину нужно пригласить в Содружество бывших колоний Лондона
18:00Экс-главком ВСУ Залужный готов мобилизовать украинок для спасения Европы
18:00Зеленский поставил Трампа перед выбором и рассказал о ракетах. Итоги 17 октября на Украине
17:44В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм
17:25Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом
17:12Нидерланды разрешают Киеву использовать F-16 для ударов по России — министр обороны
17:12Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью
16:57Жизнь после Украины: Михеев о выборах в США, саммите БРИКС, "плане" Зеленского и новом миропорядке
Лента новостейМолния