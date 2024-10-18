https://ukraina.ru/20241018/1058178497.html

Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении

Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении - 18.10.2024 Украина.ру

Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. ВС России расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-18T04:45

2024-10-18T04:45

2024-10-18T04:45

новости

россия

запорожское направление

угледар

алексей живов

ростислав ищенко

детали

сво

спецоперация

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057316633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efbecb089a3a5522163b3fdd8a490576.jpg

Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту, в частности, уже освобождено село Левадное. Но при этом нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника, отметил эксперт.Российские подразделения расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Но проблема в том, что в такой местности очень тяжело воевать, подчеркнул Живов.Это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение войск в лобовую идет очень тяжело, добавил волонтер."Я полагал, что после взятия Угледара наша группировка попытается нанести фланговый удар всей группировке ВСУ, которая обороняет район Орехова, но этого тоже не произошло", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО других аспектах спецоперации на Украине — в интервью Ростислава Ищенко: Зеленский заколесил по Европе, потому что Россия как следует пристрелялась по Одессе

https://ukraina.ru/20241015/1058076511.html

россия

запорожское направление

угледар

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожское направление, угледар, алексей живов, ростислав ищенко, детали, сво, спецоперация, наступление, вс рф, запорожье