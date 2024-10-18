Шаг за шагом, посадка за посадкой: Живов раскрыл, как идет наступление ВС РФ на Запорожском направлении
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. ВС России расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Сейчас фиксируется продвижение российских войск по всему Запорожскому фронту, в частности, уже освобождено село Левадное. Но при этом нельзя утверждать, что таким образом ВС РФ пытаются сорвать планы противника, отметил эксперт.
"На Запорожском направлении еще с начала 2024 года идет медленное и вялотекущее наступление наших войск: шаг за шагом, посадка за посадкой. Никакой интенсификации боевых действий, как об этом пишут в СМИ, там нет", — указал обозреватель.
Российские подразделения расширяют линию фронта на Времевском выступе и постепенно продвигают к Орехову. Но проблема в том, что в такой местности очень тяжело воевать, подчеркнул Живов.
Это одна сплошная степь с редкими лесополосами, которые давно стерты в пыль. И продвижение войск в лобовую идет очень тяжело, добавил волонтер.
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