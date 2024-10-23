https://ukraina.ru/20241023/1058288993.html

Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово

Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово - 23.10.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово

Курахово – это мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Российские части будут наступать на Курахово со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-10-23T03:15

2024-10-23T03:15

2024-10-23T03:15

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Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем российский. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит, рассказал эксперт.И тогда войска приступят к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что ВС РФ смогут подойти к Курахово с севера, отметил Поликарпов.Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах, поэтому их надо обходить, уточнил историк.Он добавил, что в Селидово сидит 15-бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. "Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет", — резюмировал автор.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру

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новости, курахово, россия, селидово, всу, отступление, нацгвардия, донбасс, детали, сво, спецоперация, украина