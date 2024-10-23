Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово - 23.10.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово
Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово - 23.10.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово
Курахово – это мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Российские части будут наступать на Курахово со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-10-23T03:15
2024-10-23T03:15
новости
курахово
россия
селидово
всу
отступление
нацгвардия
донбасс
детали
сво
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Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем российский. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит, рассказал эксперт.И тогда войска приступят к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что ВС РФ смогут подойти к Курахово с севера, отметил Поликарпов.Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах, поэтому их надо обходить, уточнил историк.Он добавил, что в Селидово сидит 15-бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. "Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет", — резюмировал автор.Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, курахово, россия, селидово, всу, отступление, нацгвардия, донбасс, детали, сво, спецоперация, украина
Новости, Курахово, Россия, Селидово, ВСУ, отступление, Нацгвардия, Донбасс, детали, СВО, Спецоперация, Украина

Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово

03:15 23.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат" в Курской области
Спецназ Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Курахово – это мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Российские части будут наступать на Курахово со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем российский. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит, рассказал эксперт.
И тогда войска приступят к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что ВС РФ смогут подойти к Курахово с севера, отметил Поликарпов.
Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах, поэтому их надо обходить, уточнил историк.
"Например, в Селидово мы сначала попробовали заскочить на плечах ВСУ, но у нас это не получилось. А сейчас после взятия Вишневого мы обрезали противнику все основные дороги для снабжения. Да, у них остаются проселочные дороги, но это уже не то", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в Селидово сидит 15-бригада украинской Нацгвардии "Кара-Даг", названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма.
"Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет", — резюмировал автор.
Полный текст комментария "Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ" читайте на сайте Украина.ру
О том, как Россия будет реагировать на эскалацию конфликта и заход иностранного контингента на Украину — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
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