https://ukraina.ru/20241021/1058255624.html

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-21T17:35

2024-10-21T17:35

2024-10-21T17:35

эксклюзив

спецоперация

селидово

курахово

россия

вооруженные силы украины

нацгвардия

донбасс

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057529627_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_5993d3e0a159dc62afa97383ca9d8459.jpg

- Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь). Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти.Да, противник оттуда отступает медленно, цепляясь за каждый куст. Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят они только после потери управления или после того, как снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно.Поэтому мы будем наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения.Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем наш. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит. И мы приступим к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что мы сможем подойти к Курахово с севера.Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах. Поэтому их надо обходить.Например, в Селидово мы сначала попробовали заскочить на плечах ВСУ, но у нас это не получилось. А сейчас после взятия Вишневого мы обрезали противнику все основные дороги для снабжения. Да, у них остаются проселочные дороги, но это уже не то.В Селидово сидит 15-бригада Нацгвардии "Кара-Даг" - названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html

селидово

курахово

россия

донбасс

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, селидово, курахово, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, донбасс, курская область