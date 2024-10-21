Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058255624.html
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ - 21.10.2024 Украина.ру
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-21T17:35
2024-10-21T17:35
эксклюзив
спецоперация
селидово
курахово
россия
вооруженные силы украины
нацгвардия
донбасс
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057529627_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_5993d3e0a159dc62afa97383ca9d8459.jpg
- Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь). Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти.Да, противник оттуда отступает медленно, цепляясь за каждый куст. Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят они только после потери управления или после того, как снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно.Поэтому мы будем наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения.Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем наш. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит. И мы приступим к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что мы сможем подойти к Курахово с севера.Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах. Поэтому их надо обходить.Например, в Селидово мы сначала попробовали заскочить на плечах ВСУ, но у нас это не получилось. А сейчас после взятия Вишневого мы обрезали противнику все основные дороги для снабжения. Да, у них остаются проселочные дороги, но это уже не то.В Селидово сидит 15-бригада Нацгвардии "Кара-Даг" - названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20241017/1058172853.html
селидово
курахово
россия
донбасс
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/12/1057529627_162:0:1127:724_1920x0_80_0_0_efef5363300375aa5b2775be03da1c8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, селидово, курахово, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, донбасс, курская область
Эксклюзив, Спецоперация, Селидово, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Донбасс, Курская область

Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ

17:35 21.10.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
- Минобороны РФ на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь).
Михаил Поликарпов интервью
14 июня, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти.
Да, противник оттуда отступает медленно, цепляясь за каждый куст. Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят они только после потери управления или после того, как снабжение настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно.
Поэтому мы будем наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения.
Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем наш. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит. И мы приступим к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что мы сможем подойти к Курахово с севера.
Само по себе взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Горняк стоит на высотах. Поэтому их надо обходить.
Например, в Селидово мы сначала попробовали заскочить на плечах ВСУ, но у нас это не получилось. А сейчас после взятия Вишневого мы обрезали противнику все основные дороги для снабжения. Да, у них остаются проселочные дороги, но это уже не то.
В Селидово сидит 15-бригада Нацгвардии "Кара-Даг" - названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 17:12
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияСелидовоКураховоРоссияВооруженные силы УкраиныНацгвардияДонбассКурская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен
18:16СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием
18:00До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине
17:47Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки
17:38Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей
17:35Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ
17:25Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
17:23Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
17:05В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
17:05Будущее Украины обсудят на экономическом форуме в Киеве
17:00Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
16:49Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
16:23Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
16:00"Колиивщина": запрещённый фильм нерепрессированного диссидента
15:59Пентагон заявил о военной помощи Киеву на $400 млн
15:50Председателя комитета Госдумы по обороне развеселила новость про угрозу Трампа разбомбить Москву
15:45Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за
15:09Прокурор запросил 9,6 лет иноагенту-продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ
15:08В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв
14:43Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию
Лента новостейМолния