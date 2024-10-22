https://ukraina.ru/20241022/1058252416.html

Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске

Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске - 22.10.2024 Украина.ру

Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске

Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка, в этом районе происходит "какая-то непонятная суета". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T06:15

2024-10-22T06:15

2024-10-22T06:15

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Есть один мощный укрепрайон противника, который могут "сократить" российские военные – это Славянско-Краматорская агломерация. Сейчас ВС РФ уже освободили 70% Дзержинска (Торецка), сообщил эксперт.Его, как и Часов Яр, точно возьмут российские военные, а потом уже можно подумать об окружении Константиновки и Дружковки. Но тут уже все упирается в Северск, добавил он.И там у российских сил был мощный таран – тульская 106-я дивизия ВДВ, которая уверенно наступала. Сейчас ее перебросили в Курскую область, что ослабило возможности ВС РФ под Северском, отметил эксперт."Но поскольку ВСУ тоже выводили оттуда боеготовые бригады под Курск, наши шансы на успехи там сохраняются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058205901.html

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новости, россия, дзержинск (торецк), часов яр, владимир евсеев, вс рф, наступление, донбасс, детали, северск, сво, спецоперация