Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка, в этом районе происходит "какая-то непонятная суета". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Есть один мощный укрепрайон противника, который могут "сократить" российские военные – это Славянско-Краматорская агломерация. Сейчас ВС РФ уже освободили 70% Дзержинска (Торецка), сообщил эксперт.
"Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка. То мы ее освободили, то не освободили. Потом укрепрайон Белая Гора – часть взяли, часть не взяли. Там какая-то непонятная суета", — подчеркнул Евсеев.
И там у российских сил был мощный таран – тульская 106-я дивизия ВДВ, которая уверенно наступала. Сейчас ее перебросили в Курскую область, что ослабило возможности ВС РФ под Северском, отметил эксперт.
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