Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске - 22.10.2024 Украина.ру
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Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске
Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске - 22.10.2024 Украина.ру
Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске
Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка, в этом районе происходит "какая-то непонятная суета". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T06:15
2024-10-22T06:15
новости
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
владимир евсеев
вс рф
наступление
донбасс
детали
северск
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Есть один мощный укрепрайон противника, который могут "сократить" российские военные – это Славянско-Краматорская агломерация. Сейчас ВС РФ уже освободили 70% Дзержинска (Торецка), сообщил эксперт.Его, как и Часов Яр, точно возьмут российские военные, а потом уже можно подумать об окружении Константиновки и Дружковки. Но тут уже все упирается в Северск, добавил он.И там у российских сил был мощный таран – тульская 106-я дивизия ВДВ, которая уверенно наступала. Сейчас ее перебросили в Курскую область, что ослабило возможности ВС РФ под Северском, отметил эксперт."Но поскольку ВСУ тоже выводили оттуда боеготовые бригады под Курск, наши шансы на успехи там сохраняются", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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россия
дзержинск (торецк)
часов яр
донбасс
северск
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новости, россия, дзержинск (торецк), часов яр, владимир евсеев, вс рф, наступление, донбасс, детали, северск, сво, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Владимир Евсеев, ВС РФ, наступление, Донбасс, детали, Северск, СВО, Спецоперация

Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске

06:15 22.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Читать в
Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка, в этом районе происходит "какая-то непонятная суета". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Есть один мощный укрепрайон противника, который могут "сократить" российские военные – это Славянско-Краматорская агломерация. Сейчас ВС РФ уже освободили 70% Дзержинска (Торецка), сообщил эксперт.
Его, как и Часов Яр, точно возьмут российские военные, а потом уже можно подумать об окружении Константиновки и Дружковки. Но тут уже все упирается в Северск, добавил он.
"Северский выступ – это странное направление. Мы там сначала говорим о победах, потом о них забываем. Самый яркий пример – Белогоровка. То мы ее освободили, то не освободили. Потом укрепрайон Белая Гора – часть взяли, часть не взяли. Там какая-то непонятная суета", — подчеркнул Евсеев.
И там у российских сил был мощный таран – тульская 106-я дивизия ВДВ, которая уверенно наступала. Сейчас ее перебросили в Курскую область, что ослабило возможности ВС РФ под Северском, отметил эксперт.
"Но поскольку ВСУ тоже выводили оттуда боеготовые бригады под Курск, наши шансы на успехи там сохраняются", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит59% населения доверяют Зеленскому. 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне. Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Часов ЯрВладимир ЕвсеевВС РФнаступлениеДонбассдеталиСеверскСВОСпецоперация
 
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