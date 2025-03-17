https://ukraina.ru/20250317/1061858939.html

Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе

Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе - 17.03.2025 Украина.ру

Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе

Современный госпиталь для участников специальной военной операции открыт в Кузбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-17T18:36

2025-03-17T18:36

2025-03-17T18:36

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В открытии капитально отремонтированного медучреждения приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева, министр энергетики Сергей Цивилев, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.Замглавы российского военного ведомства пообщалась с военными врачами и проходящими лечение военнослужащими.Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что территория вокруг госпиталя будет благоустроена.Дальнейшие меры развития и модернизации военного госпиталя были обсуждены на рабочем совещании с руководством госпиталя и представителями местных органов власти.Ранее на эту ему: Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни

https://ukraina.ru/20250310/1061675302.html

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новости, минобороны рф, госпиталь, медицина, сво, ветераны, социальная политика, социальная инфраструктура