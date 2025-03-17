https://ukraina.ru/20250317/1061858939.html
Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе - 17.03.2025 Украина.ру
Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
Современный госпиталь для участников специальной военной операции открыт в Кузбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-17T18:36
2025-03-17T18:36
2025-03-17T18:36
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В открытии капитально отремонтированного медучреждения приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева, министр энергетики Сергей Цивилев, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.Замглавы российского военного ведомства пообщалась с военными врачами и проходящими лечение военнослужащими.Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что территория вокруг госпиталя будет благоустроена.Дальнейшие меры развития и модернизации военного госпиталя были обсуждены на рабочем совещании с руководством госпиталя и представителями местных органов власти.Ранее на эту ему: Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО поможет им вернуться к мирной жизни
https://ukraina.ru/20250310/1061675302.html
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новости, минобороны рф, госпиталь, медицина, сво, ветераны, социальная политика, социальная инфраструктура
Новости, Минобороны РФ, госпиталь, медицина, СВО, ветераны, социальная политика, социальная инфраструктура
Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе
Современный госпиталь для участников специальной военной операции открыт в Кузбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В открытии капитально отремонтированного медучреждения приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева, министр энергетики Сергей Цивилев, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
"Сегодня мы открыли современный госпиталь, который будет оказывать помощь и лечение военнослужащим Министерства обороны. Госпиталь укомплектован современным медицинским оборудованием, диагностическим оборудованием, которое в полной мере соответствуют всем стандартам, которые у нас существуют. Хорошие комфортабельные палаты на два-четыре места. Различные палаты, где есть возможность провести медицинские манипуляции, терапевтическое отделение. Реабилитационная площадка, где оснащение современное, дающая возможность в полной мере поставить наших военнослужащих на ноги, провести первичную реабилитацию", – заявила Цивилева.
Замглавы российского военного ведомства пообщалась с военными врачами и проходящими лечение военнослужащими.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что территория вокруг госпиталя будет благоустроена.
Дальнейшие меры развития и модернизации военного госпиталя были обсуждены на рабочем совещании с руководством госпиталя и представителями местных органов власти.