"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение - 22.10.2024 Украина.ру
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"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение
"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение - 22.10.2024 Украина.ру
"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение
Замыкать полукольцо окружения ВСУ в Курахово нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если дать ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, это облегчает освобождение российских городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T03:00
2024-10-22T03:00
новости
курахово
россия
владимир евсеев
донбасс
угледар
покровск/красноармейск
детали
вс рф
всу
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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго проламывать оборону ВСУ), который дает возможность российским войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.По мнению эксперта, Курахово надо обязательно окружать. У российских военных уже есть хороший опыт Угледара, который сначала окружили, а потом оставили одну трассу под массированным огневым контролем, добавил он.Очень хорошо, что российские войска взяли Максимильяновку. Это дает возможность не только подойти к Курахово, но и позволит ВС РФ выйти в тыл противнику в районе Богоявленки. Там будет возможность резать коммуникации, указал специалист."Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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курахово
россия
донбасс
угледар
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, курахово, россия, владимир евсеев, донбасс, угледар, покровск/красноармейск, детали, вс рф, всу, сво, спецоперация, окружение
Новости, Курахово, Россия, Владимир Евсеев, Донбасс, Угледар, Покровск/Красноармейск, детали, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, окружение

"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение

03:00 22.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Замыкать полукольцо окружения ВСУ в Курахово нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если дать ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, это облегчает освобождение российских городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго проламывать оборону ВСУ), который дает возможность российским войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.
По мнению эксперта, Курахово надо обязательно окружать. У российских военных уже есть хороший опыт Угледара, который сначала окружили, а потом оставили одну трассу под массированным огневым контролем, добавил он.
"Захлопывать мышеловку нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если мы даем ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, мы облегчаем освобождение наших городов", — подчеркнул Евсеев.
Очень хорошо, что российские войска взяли Максимильяновку. Это дает возможность не только подойти к Курахово, но и позволит ВС РФ выйти в тыл противнику в районе Богоявленки. Там будет возможность резать коммуникации, указал специалист.
"Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск)", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит59% населения доверяют Зеленскому. 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне. Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед
 
НовостиКураховоРоссияВладимир ЕвсеевДонбассУгледарПокровск/КрасноармейскдеталиВС РФВСУСВОСпецоперацияокружение
 
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