https://ukraina.ru/20241022/1058241424.html

"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение

"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение - 22.10.2024 Украина.ру

"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение

Замыкать полукольцо окружения ВСУ в Курахово нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если дать ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, это облегчает освобождение российских городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T03:00

2024-10-22T03:00

2024-10-22T03:00

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Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Максимильяновки – последнего поселка после Марьинки и Георгиевки (ВС РФ там пришлось долго проламывать оборону ВСУ), который дает возможность российским войскам зайти на восточные окраины Курахово – важного города для центрального Донбасса.По мнению эксперта, Курахово надо обязательно окружать. У российских военных уже есть хороший опыт Угледара, который сначала окружили, а потом оставили одну трассу под массированным огневым контролем, добавил он.Очень хорошо, что российские войска взяли Максимильяновку. Это дает возможность не только подойти к Курахово, но и позволит ВС РФ выйти в тыл противнику в районе Богоявленки. Там будет возможность резать коммуникации, указал специалист."Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как как российские войска выдавливают врага из Курской области — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058205901.html

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донбасс

угледар

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