"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Замыкать полукольцо окружения ВСУ в Курахово нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если дать ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, это облегчает освобождение российских городов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По мнению эксперта, Курахово надо обязательно окружать. У российских военных уже есть хороший опыт Угледара, который сначала окружили, а потом оставили одну трассу под массированным огневым контролем, добавил он.
"Захлопывать мышеловку нет смысла, потому что это приведет к тяжелым боям. А если мы даем ВСУ возможность выйти, когда они гибнут при выходе, мы облегчаем освобождение наших городов", — подчеркнул Евсеев.
Очень хорошо, что российские войска взяли Максимильяновку. Это дает возможность не только подойти к Курахово, но и позволит ВС РФ выйти в тыл противнику в районе Богоявленки. Там будет возможность резать коммуникации, указал специалист.
"Говорить об окружении Курахово пока рано. Для этого нам надо взять Горняк и Кураховку к северу от города. Еще надо перерезать коммуникации от Курахово на Красноармейск (Покровск)", — заключил собеседник издания.
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