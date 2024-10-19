https://ukraina.ru/20241019/1058143530.html

Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах

Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах - 19.10.2024 Украина.ру

Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах

Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но бросить "умирающего товарища" она пока не может

2024-10-19T06:00

2024-10-19T06:00

2024-10-19T06:00

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украина

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европа

владимир зеленский

олаф шольц

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт* Организация выполняет функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20241013/1058030183.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, европа, владимир зеленский, олаф шольц, детали