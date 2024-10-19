Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058143530.html
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах - 19.10.2024 Украина.ру
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но бросить "умирающего товарища" она пока не может
2024-10-19T06:00
2024-10-19T06:00
новости
украина
германия
европа
владимир зеленский
олаф шольц
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_ae37300fe09ec0c24a9f5154b2b23bbf.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт* Организация выполняет функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20241013/1058030183.html
украина
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_67:0:615:411_1920x0_80_0_0_58082df6019c54991bda783db25e0b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, европа, владимир зеленский, олаф шольц, детали
Новости, Украина, Германия, Европа, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, детали

Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах

06:00 19.10.2024
 
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Читать в
Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но бросить "умирающего товарища" она пока не может
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.
"Украину они не бросят и продолжат накачивать ее оружием. На встрече с Зеленским Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине на 600 млн евро. А до конца года будет поставлено вооружений на 1,4 млрд евро. Это помимо тех вооружений, которые были заказаны в начале года. А в этом году только одна Германия выделила 8 млрд", — напомнил Борисов.
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
13 октября, 06:37
Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в РоссииСуществует огромное количество организаций, которые обещают вам сделать все оперативно, пройти "все муки ада". Вы приходите туда, заполняете анкету, платите 5 тысяч рублей, а потом о вас забывают
Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.
Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки Украины
Полный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт
* Организация выполняет функции иностранного агента.
 
НовостиУкраинаГерманияЕвропаВладимир ЗеленскийОлаф Шольцдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
06:00Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
05:50Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
05:40Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
05:30Кто перетянет канат: Россия или Запад. Суслов ответил, получится ли Казахстану усидеть на двух стульях
05:10Грозин: Англосаксы держат элиту Казахстана за ее самые уязвимые места – за ее кошельки
05:00Ищенко: Можно начать отправлять на фронт родственников депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин
04:40Брутер: План на Россию у Харрис и Трампа один, сейчас они спорят, кто лучшее его преподнесет
04:30Как только Вашингтон даст команду "Фас", Европе придется идти на Россию — Брутер
04:00ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников
19:02Политические гастролеры и цветные революции. Что сегодня связывает Грузию и Украину
18:37Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине
17:30Путин отреагировал на ядерный шантаж Зеленского
17:26Путин ответил, когда НАТО надоест воевать с Россией украинскими солдатами
17:22Россия заинтересована в мирном решении конфликта с Украиной - Путин
17:18Переустройство мира вызвано не украинским кризисом - Путин
16:54Распятие своими же или бунт в тылу? Что на Украине случится раньше и будут ли переговоры - Килинкаров
16:01Как начиналась легенда о Ковпаке
15:58Сценария три, но два из них - секрет: Зеленский о развитии конфликта на Украине после выборов в США
15:51Ядерный шантаж Зеленского. Что ответит Запад?
Лента новостейМолния