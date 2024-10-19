https://ukraina.ru/20241019/1058143530.html
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах - 19.10.2024 Украина.ру
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но бросить "умирающего товарища" она пока не может
2024-10-19T06:00
2024-10-19T06:00
2024-10-19T06:00
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украина
германия
европа
владимир зеленский
олаф шольц
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, на все решения в Европе влияют два фактора: наступление России и приближающиеся выборы в США. Германия и Европа не бросят Украину, а будет поставлять оружие с нарастающими темпами, добавил эксперт.Немецкое издание Bild* со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ сообщило, что передача Киеву тяжелой военной техники завершена, в том числе речь идет и о танках Leopard 2, БТР и самоходных гаубицах. Владимиру Зеленскому также не удалось убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.В то же время представитель партии "Зеленых" Антон Хофрайтер в интервью дюссельдорфской газете "Rheinische Post" призвал к увеличению поставок на Украину средств ПВО, боеприпасов и оружия дальнего действия.Подробнее о немецких поставках оружия на Украину — в статье Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныПолный текст интервью — Тимофей Борисов: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт* Организация выполняет функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20241013/1058030183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, европа, владимир зеленский, олаф шольц, детали
Новости, Украина, Германия, Европа, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, детали
Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
Украина проигрывает, и ей нужно больше вооружений. Время бесконтрольных поставок заканчивается, и у Европы нет денег. Но бросить "умирающего товарища" она пока не может