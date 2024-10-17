Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер - 17.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241017/1058139290.html
Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер - 17.10.2024 Украина.ру
Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан: в тюрьмах по совершенно надуманным и фальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины
2024-10-17T06:40
2024-10-17T06:40
новости
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
сизо
лариса шеслер
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/47/1026114723_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_f630055369973901eaca71220152c0c4.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Она начала с того, что на данный момент информации о судьбах этих людей нет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники, отметила Шеслер. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.Она добавила, что сейчас действительно обмен гражданскими вообще не происходит."Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд", — высказалась Шеслер.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее об этом — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — МоскальковаПолный текст интервью — Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
https://ukraina.ru/20241008/1057938723.html
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/47/1026114723_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b7c644ecb6a6ff8a399f82481b1c039b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, курская область, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, сизо, лариса шеслер, детали
Новости, Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Лариса Шеслер, детали

Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер

06:40 17.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Международные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан: в тюрьмах по совершенно надуманным и фальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Она начала с того, что на данный момент информации о судьбах этих людей нет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники, отметила Шеслер. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.
"И это очень значительная цифра, учитывая то, что подавляющее большинство населения занятых Украиной районов было эвакуировано. По оценкам местных руководителей, там оставалось от двух до четырех тысяч жителей. Количество политзаключенных около 15 тысяч. Можно допустить, что украинская сторона решила пополнить обменный фонд, поэтому жителей Курской области захватили в заложники", — считает Шеслер.
Она добавила, что сейчас действительно обмен гражданскими вообще не происходит.
"Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд", — высказалась Шеслер.
Зеленский
8 октября, 05:20
"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине Руководство России неоднократно объясняло, какие аспекты влияют на безопасность нашей страны. По итогу мы можем вывести формулу из трех самых значимых значений
В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Подробнее об этом — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
Полный текст интервью — Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
 
НовостиУкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныСИЗОЛариса Шеслердетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
07:10Эксперт рассказал, при каких условиях удастся сделать из Угледара разведывательно-ударный кластер
06:57Дмитрий Выдрин: Пока Зеленский продает пар от яств, Казахстан шагнул на тонкий лед кочевничества
06:55Сколько их не мобилизуй, им не поможет. Клинцевич объяснил, почему второго Хасавюрта не будет
06:40Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
06:30"За 15 минут до сдачи Киева": эксперт о том, что будет делать Запад, когда ситуация станет критической
06:15Любого можно отправить на фронт: Ищенко объяснил, зачем Зеленский лишил "брони" 1,5 миллиона украинцев
06:10Льстит Зеленскому и берет пример с Вьетнама. Чем занимается организатор Евромайдана Сергей Лещенко
06:07Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке
06:00"Мы его не били, он сам пришел". Ищенко рассказал, как на Украине набирают 18-летних "добровольцев"
05:45"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньше
05:34Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье
05:30Такой же, как "голубой воришка": Брутер о том, почему Шольц не хочет брать на себя "слишком много крови"
05:15"Зеленский хочет их всех убить!" Ищенко рассказал, как внутренняя борьба облегчает ликвидацию Украины
05:14ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО
05:03Кто вынудит Путина на компромиссы? Украина в международном контексте
05:00Элиты хотят заменить Зеленского: Ищенко объяснил, почему Верховная Рада запретила мобилизацию молодежи
04:45Необученность, дефицит штурмовиков и непонятные задачи: эксперт назвал три главные проблемы ВСУ
04:30Сейчас они истощаются: военный эксперт объяснил, чем "аукнулась" для Украины курская авантюра
04:15"Заморозка по ЛБС без гарантий для России": Брутер рассказал про планы США после выборов президента
Лента новостейМолния