https://ukraina.ru/20241017/1058139290.html

Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер

Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер - 17.10.2024 Украина.ру

Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер

Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан: в тюрьмах по совершенно надуманным и фальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины

2024-10-17T06:40

2024-10-17T06:40

2024-10-17T06:40

новости

украина

курская область

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

сизо

лариса шеслер

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Она начала с того, что на данный момент информации о судьбах этих людей нет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники, отметила Шеслер. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.Она добавила, что сейчас действительно обмен гражданскими вообще не происходит."Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд", — высказалась Шеслер.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее об этом — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — МоскальковаПолный текст интервью — Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241008/1057938723.html

украина

курская область

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, курская область, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, сизо, лариса шеслер, детали