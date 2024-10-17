Украине нужен козырь в рукаве при обмене пленными, поэтому она начала брать в заложники мирных — Шеслер
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения Rapid Trident-2019 во Львовской области
Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан: в тюрьмах по совершенно надуманным и фальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Она начала с того, что на данный момент информации о судьбах этих людей нет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники, отметила Шеслер. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.
"И это очень значительная цифра, учитывая то, что подавляющее большинство населения занятых Украиной районов было эвакуировано. По оценкам местных руководителей, там оставалось от двух до четырех тысяч жителей. Количество политзаключенных около 15 тысяч. Можно допустить, что украинская сторона решила пополнить обменный фонд, поэтому жителей Курской области захватили в заложники", — считает Шеслер.
Она добавила, что сейчас действительно обмен гражданскими вообще не происходит.
"Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд", — высказалась Шеслер.
В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Подробнее об этом — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова