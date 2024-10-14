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Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова

Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова - 14.10.2024 Украина.ру

Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова

Родственники порядка тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Аргументы и факты"

2024-10-14T08:29

2024-10-14T08:29

2024-10-14T08:29

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Российский омбудсмен напомнила, что насильственный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции.Кроме того, Москалькова сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.О других преступлениях ВСУ - в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, татьяна москалькова, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада