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Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова - 14.10.2024 Украина.ру
Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
Родственники порядка тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Аргументы и факты"
2024-10-14T08:29
2024-10-14T08:29
2024-10-14T08:29
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татьяна москалькова
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Российский омбудсмен напомнила, что насильственный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции.Кроме того, Москалькова сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.О других преступлениях ВСУ - в материале "Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, татьяна москалькова, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Курская область, Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — Москалькова
Родственники порядка тысячи жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ, обратились в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, передает "Аргументы и факты"
Российский омбудсмен напомнила, что насильственный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции.
"Мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку… Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов", - подчеркнула она.
Кроме того, Москалькова сообщила, что на предстоящей встрече с Лубинцом в первоочередном порядке поднимет эту тему.