https://ukraina.ru/20241016/1058132659.html
Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин
Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин - 16.10.2024 Украина.ру
Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области на данном... Украина.ру, 16.10.2024
2024-10-16T13:14
2024-10-16T13:14
2024-10-16T13:14
видео
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
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курск
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сво
днр
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Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области на данном этапе, а также о том, как российские войска обходят укрепрайоны и опорные пункты ВСУ и как обстоят дела с производством дронов и их поставками в зону боевых действий: ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:29 - Обстановка в Курской области; 04:06 - О проблемах с обороной и обходами опорных пунктов ВСУ; 06:06 - О попытках ВСУ нанести фланговый удар; 06:40 - Сумы-Суджа-Курск: о контрнаступлении ВС РФ; 10:35 - О поставках дронов в Курскую область; 15:35 - Как проходит адаптация производства дронов под боевые задачи; 19:40 - О качестве и контроле мелкого производства дронов; 21:30 - О методах, применяемых ТЦК, и в целом о мобилизации на Украине; 26:22 - Есть ли рычаги давления для переворота на Украине? 27:58 - Готова ли Россия к хитрости Запада при переговорах по Украине? ТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega
россия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, всу, курск, кто, сво, днр, новые регионы, мобилизация, дроны, бпла, видео
Видео, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Курск, КТО, СВО, ДНР, Новые регионы, мобилизация, дроны, БПЛА
Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области на данном этапе, а также о том, как российские войска обходят укрепрайоны и опорные пункты ВСУ и как обстоят дела с производством дронов и их поставками в зону боевых действий:
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:29 - Обстановка в Курской области;
04:06 - О проблемах с обороной и обходами опорных пунктов ВСУ;
06:06 - О попытках ВСУ нанести фланговый удар;
06:40 - Сумы-Суджа-Курск: о контрнаступлении ВС РФ;
10:35 - О поставках дронов в Курскую область;
15:35 - Как проходит адаптация производства дронов под боевые задачи;
19:40 - О качестве и контроле мелкого производства дронов;
21:30 - О методах, применяемых ТЦК, и в целом о мобилизации на Украине;
26:22 - Есть ли рычаги давления для переворота на Украине?
27:58 - Готова ли Россия к хитрости Запада при переговорах по Украине?
ТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega