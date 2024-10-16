https://ukraina.ru/20241016/1058132659.html

Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин

Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин - 16.10.2024 Украина.ру

Как лётчики ВС России под Курском расстреливают 50-тысячную группировку ВСУ и что будет дальше – Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области на данном... Украина.ру, 16.10.2024

2024-10-16T13:14

2024-10-16T13:14

2024-10-16T13:14

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Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области на данном этапе, а также о том, как российские войска обходят укрепрайоны и опорные пункты ВСУ и как обстоят дела с производством дронов и их поставками в зону боевых действий: ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:29 - Обстановка в Курской области; 04:06 - О проблемах с обороной и обходами опорных пунктов ВСУ; 06:06 - О попытках ВСУ нанести фланговый удар; 06:40 - Сумы-Суджа-Курск: о контрнаступлении ВС РФ; 10:35 - О поставках дронов в Курскую область; 15:35 - Как проходит адаптация производства дронов под боевые задачи; 19:40 - О качестве и контроле мелкого производства дронов; 21:30 - О методах, применяемых ТЦК, и в целом о мобилизации на Украине; 26:22 - Есть ли рычаги давления для переворота на Украине? 27:58 - Готова ли Россия к хитрости Запада при переговорах по Украине? ТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega

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