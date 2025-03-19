https://ukraina.ru/20250319/1061880340.html

Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу

Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу - 19.03.2025 Украина.ру

Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу

Трамп неоднократно говорил европейцам: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать. Но если вы хотите повоевать – мы тоже не будем против". Поэтому ни на какой мир на Украине я бы не рассчитывал, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-19T06:30

2025-03-19T06:30

2025-03-19T06:30

интервью

украина

россия

калининград

дональд трамп

станислав крапивник

нато

вооруженные силы украины

сво

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048708398_74:31:844:464_1920x0_80_0_0_8deb26a4a351988295a2f28ef38c7f6d.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре, который продлился около 2,5 часов, продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Главы государств выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.- Станислав, на ваш взгляд, когда станет точно понятно, что вопрос с Украиной будет решен в 2025 году политическим путем? Когда станет точно понятно, что переговоры сорваны и надо будет воевать дальше?- Это совершенно разные вопросы.Вы спрашиваете: "Будет ли вопрос с Украиной решен в этом году?". А с кем его можно решить? Сейчас уже видно, что у Трампа не так много влияния на своих вассалов из "европейской партии войны". Им надо, чтобы война продолжалась как можно дольше. Они даже свои страны готовы к нее втянуть. Они не хотят идти ни на какой мир, который нужен нам (не перемирие).Более того, то, что нам сейчас предлагают – это даже не заморозка. Заморозка, это когда все остановились и ничего не делают. А нам предлагают 30-дневное перемирие. И Украине при этом будут предоставлять оружие. Допустим, это еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же предлагают спутниковые разведданные. Зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление?То есть пока все идет так, как шло до этого. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" - это просто слова. Если бы он хотел остановить эту войну, он бы поступил как в случае с разборками между Израилем и "Хамасом". На самом же деле он хочет зарабатывать. И европейцам он неоднократно говорил следующее: "Мы не будем за вас впрягаться, если вы решите повоевать. Но если вы хотите повоевать – мы тоже не будем против".Поэтому ни на какой мир я бы не рассчитывал.Знаете, пророк нашего времени Жириновский говорил, что все эта ситуация продлится до 2030 года. Наверное, он был прав. Только боюсь, что к 2030 году нашим бойцам придется слать домой открытки из Берлина, Парижа и Лондона. Потому что если в этих европейских странах не поменяется власть, они свою позицию не поменяют.- А со стороны Москвы будет какое-то официальное заявление, что переговоры по Украине зашли в тупик? Или они будут продолжаться в таком же вялотекущем режиме?- Переговоры все равно будут, и они должны быть.Идеальный вариант для Америки состоит в том, чтобы она была нейтральной стороной, которая бы продавала оружие Европе, а та переправляла бы его на Украину. Может быть, они даже нам предложат что-то купить. Они же во время Первой мировой войны кормили все стороны. Их только британцы принудили вступить в нее в 1918 году в самом конце, когда было понятно, кто победил.То есть США и дальше будут осуществлять поставки, прекрасно зная, что мы не будем торпедировать их суда, потому что не хотим ядерной войны. Американцам было бы выгодно бросить европейцев в этот огонь войны. Разваленная Европа им очень выгодна. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже сделано), а в том, что кто-то должен будет ее восстанавливать. США будут давать европейцам кредиты и спишут все свои долги.Им нужна большая европейская война. Я впервые прочитал об этих идеях еще в 1990х годах в "Форбсе", когда он еще был настоящим деловым журналом. То есть они уже 30 лет целенаправленно проводят эту политику. И что-то у них получается. Президенты меняются, а генеральный курс остается.Так что неважно, что там хочет Трамп. Потому что это вопрос больших денег, за которые он тоже отвечает.При этом у Америки есть отдельный интерес по отношению к России, к Украине и бывшим территориям Украины. Америке было бы выгодно партнерство с российскими компаниями в работе с теми же месторождениями. Еще у отдельных республиканцев есть pipe dream (дословно "трубная") несбыточная мечта – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого надо нас чем-то привлечь. Поэтому Трамп предлагает вернуть нас в "большую восьмерку". А нам это надо? Зачем нам снова возвращаться на Запад, чтобы быть там в роли троюродного брата, которого остальная семья за столом даже видеть не хочет?А так переговоры нужны. Конфликтов между двумя ядерными державами всегда лучше избегать.- По экономике с Трампом мы можем договориться о чем-то конкретном? Скажем, о совместной добыче энергоресурсов в Арктике?- Конечно.Когда я после армии был директором по снабжению евразийского отделения компании Halliburton, мы поддерживали бурение первой скважины к северу от Архангельска, чтобы посмотреть, есть там что-то или нет. Мы столкнулись с тем, что в России очень мало морских платформ, потому что этим вопросом не занимались. Варианты для сотрудничества были, но оно было прекращено при Обаме (он дал только с первой скважиной закончить). Хотя каждое из таких месторождений с чистой прозрачной нефтью как у саудитов оценивается в 100 миллиардов долларов, а таких месторождений там десятки.Еще раз. Американские компании хотели бы поучаствовать в их разработке, чтобы получить прибыль в 10%, но когда Обама вытащил их оттуда, контракты были разорваны. Конечно, они хотел бы вернуться в этот бизнес. Им только нужен предлог. А предлог — это некое заявление Трампа в духе "Я сделал все, что мог, но эти идиоты европейцы и этот хам из Киева нас не слушают. Да, военное оборудование европейцам мы продавать будем, но и с русскими будем работать".Американские компании уже в очереди стоят, чтобы вернуться в Россию. Нужны они нам – это вопрос другой.- Тогда ответьте на него. Как именно мы можем наладить с США сотрудничество в сфере полезных ископаемых, чтобы это было выгодно нам?- А за примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить Китай. Пекин предлагал американцам дешевую рабочую силу и низкие налоги, а в обмен требовал технологии. Да, наша рабочая сила не такая дешевая. Да, кое-что из технологий у нас уже есть. Но у нас низкие налоги и большой рынок. Население в 150 миллионов человек – это не так мало. К тому же, наша территория проходит почти через всю Евразию.И мы можем потребовать от американцев следующее: "Стройте заводы тут. Только чтобы это был хотя бы частичный цикл производства, а не так, что мы просто на транспорт шины ставим. И дайте нам технологии, которых у нас пока нет. Хотите зайти к нам еще раз – заходите, но уже на других условиях".Лично я бы выставил еще одно условие. Пусть General Electric - производитель систем наведения для ракет, которыми ВСУ бомбили русские города, либо выплачивает компенсацию за этот ущерб, либо самостоятельно едет в Донбасс и открывает там социальные проекты.На таких условиях мы вполне можем сотрудничать с американскими корпорациями.- Теперь насчет Европы. Мы с вами неоднократно говорили, что нельзя их считать ленивыми и криворукими. Приведите, пожалуйста, последние конкретные примеры относительно того, что она эффективно проводит политику перевооружения.- Да, можно сколько угодно смеяться над европейскими властями за то, что они натворили в своих странах. Тем не менее, германский ВПК в прошлом году, хотя он сильно упал до этого, вырос на 40%. То есть товарное производство в Германии падает, а оборонное – растет. И деньги у немцев есть на перевооружение есть.Во-первых, в ближайшие пять лет они будут спокойно относиться к бюджетному дефициту. Во-вторых, они "заниматься инвестированием из пенсионных фондов" - короче говоря, отбирать деньги у пенсионеров.Генсек НАТО Рютте сразу сказал, что страны Альянса должны увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП за счет сокращения социальных программ. А какая главная социальная программа в Европе? Государственные пенсионные фонды. Европейские власти прямо говорят: "Сейчас эти деньги лежат без дела. Давайте их использовать для будущего блага - подготовки к войне".И тут я бы хотел привести один пример из истории.Многие интересуются, почему Гитлер начал войну в 1939 году, когда Вермахт еще не был полностью перевооружен. Потому что в 1939 году в Германии был резкий рост инфляции. Они потратили столько денег на мобилизацию экономики, что были вынуждены импортировать потребительские товары, потому что немецкие заводы не могли делать все сразу. Поэтому нацистская верхушка пришла к выводу: "Сейчас или никогда. Если мы промедлим, мы попадем в экономическую рецессию. А в рецессию никто войну не начинает".И я вполне допускаю, что Евросоюз может руководствоваться такой же логикой.Во-первых, у них уже проблемы в экономике. Во-вторых, они планируют масштабную программу перевооружения на 800 миллиардов евро. Конечно, все это спровоцирует серьезный рост цен. Тем более, у них много чего уже не производится. Они к войне готовятся. А вот почему они думают, что могут нас победить? Видимо, в Киеве столько кокаина, что он разошелся по всей Европе.- Как раз сейчас обсуждается еще одна большая тема – конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у нашего Балтийского флота не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.- Во-первых, дальность полета нашей противокорабельной ракеты "Циркон" составляет минимум 150 километров. Пусть натовцы попробуют найти подводную лодку, с которого она будет выпущена. Это невозможно. Балтика – это гигантская акватория. С момента ее запуска до попадания в цель проходит меньше двух минут. Ракета уязвимее всего, когда она поднимается и разгоняется. Но когда она уже разогналась, в эту последнюю минуту ты с ней ничего уже не сделаешь.Во-вторых, у балтийского флота НАТО есть одна проблема. Она называется "Калининград". Из Калининграда мы абсолютно все простреливаем гиперзвуковыми ракетами. А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят.Понимаете, Кенигсберг с самого начала строился в качестве неприступной крепости. Гитлер рассчитывал, что он может продержаться полгода. Но Красная Армия выбила оттуда немцев за две недели. И потеряли они в обороне два раза больше, чем мы в наступлении. И сейчас в случае войны с НАТО в Калининграде будут сидеть русские. А мы такие заразы, что не хотим сдаваться.Есть же известная фраза: "Русского солдата мало убить – его надо еще и повалить на землю". А я бы добавил, что его надо еще сбросить со скалы, потому что он и с земли может подняться (смеется).Повторюсь, из Калининграда мы все простреливаем. Нет ни одного крупного балтийского порта, который мы бы не могли оттуда уничтожить. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны.- Поясните, еще раз, за счет чего мы сможем удерживать Калининград на земле, если НАТО попрет на него со стороны Польши и со стороны Литвы?- Конечно, натовцы могут окружить Калининград. Но только при условии, что мы будем сидеть на месте и ничего не делать. А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова? Силы нашего западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику.То есть если НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл.И потом, сосредоточить силы для прорыва в Калининград противнику тоже будет сложно, потому что мы будем простреливать их и из Калининграда, и из Белоруссии. И если Калининград сейчас тоже сможет продержаться хотя бы четыре месяца, то Прибалтика однозначно упадет быстрее.Да, у нас есть проблема в виде Финляндии. Я общался с финнами и могу сказать, что у некоторых из них в голове дурдом. У них разваливается экономика, но они мечтают, как "Красная Армия снова будет умирать в наших лесах от холода и голода, а мы будем просто по ним стрелять".Но, во-первых, современные ВС РФ – это не Красная Армия образца 1939 года. Во-вторых, мы не будем бегать за финнами по лесам. Мы просто перекроем границу и ракетами будем выносить их энергетическую инфраструктуру. В Хельсинки воды не будет, потому что насосы работать не смогут. Тем более, Финляндия – не Украина. Что вы будете делать, когда зима придет?Я когда говорю это финским воителям, у них, к счастью, в голове начинают крутиться шестеренки: "Ого. А ведь действительно с тех времен прошло почти сто лет".Тем не менее, европейское общество в эти сказки о слабости России верит. Это началось еще лет 15 назад, когда из военного музея в Париже убрали экспонаты о Крымской войне. Потому что когда французы в последний раз воевали с Россией напрямую, им пришлось туго. То есть французские власти не хотят, чтобы народ знал, как им тогда прилетело.- Последний вопрос будет по теме СВО. Мы, конечно, похвалили сейчас нашу армию. Но, как отмечают сами некоторые наши бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Дескать, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу нашим танкам и авиации. Как мы будем на это реагировать?- Как раз с ракетами для ПВО у них большие проблемы.В прошлом году компания Raytheon увеличило производство боеприпасов для "Пэтриота" аж на 10%. Казалось бы, ой-ой-ой. Только вместо 600 они теперь производят аж 660. Чтобы делать больше, нужно строить полностью автоматизированные заводы. На это потребуется от трех лет. У них только два года ушло на строительство автоматизированного завода для производства 155-мм артиллерийских снарядов.А почему Raytheon производит ракеты для "Пэтриота" вручную? Во-первых, потому что за последние 20 лет их не надо было много (у боевиков из Афганистана и Сирии самолетов не было). Ракеты в основном шли на продажу. Во-вторых, ручная сборка стоит дороже, и компании зарабатывает как можно больше денег. А теперь, когда речь зашла о настоящей войне, оказалось, что так просто расширить производство невозможно.Можете сами посчитать. Вы производите в год 660 ракет. Для каждой цели вам нужно минимум две ракеты. А 330 ракет вам хватит на одну полторы неделю боев. Запасов на складах у них очень мало. Американцы ради Украины в какой-то момент даже вынуждены были выкупать у Израиля те ракеты, которые шли под утилизацию. Как вы ими будете что-то там сбивать – это отдельный вопрос.Дроны – это более серьезная проблема. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. А, во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело.Они могут быть эффективными при позиционных боях, когда все спокойно. А если фронт катится в их сторону, они быстро попадают под огонь артиллерии и авиации. Потому что засекается сигнал, откуда они эти дроны запускают.Конечно, наши операторы тоже гибнут. Это очень опасная профессия. Не надо думать, что ты просто сидишь в теплом блиндаже и как в компьютер играешь. Дроноводы подвергаются очень большому риску. А если начнется какое-то серьезное наступление, дроны его не остановят.Сейчас фронт ВСУ кусками, но падает. Рано или поздно им придется отступать за Днепр. Но это же не значит, что мы будем форсировать его прямо возле Херсона. Если мы сейчас начнем двигаться в Сумской области, такой протяженный фронт они не удержат. А ведь Днепр – это последняя крупная линия обороны. Не думаю, что они всерьез рассчитывают отойти за Збруч.Конечно, для обороны нужно меньше ресурсов, чем для наступления. Но даже для обороны вам все равно нужны мобильные войска, чтобы они выступали в качестве пожарной команды и купировали прорывы противника. То есть ВСУ не смогут только одной пехотой без серьезной западной поддержки сдержать наше наступление на все фронте от Сумской до Запорожской областей. Мы ее задавим за счет нашего преимущества в артиллерии и авиации в ее же траншеях.Когда ФАБ взрывается, он не только уничтожает все живое в зоне попадания. Он вызывает мощную волну по земле, от которой складывается вся траншея на сотни метров от зоны взрыва.Я уже упоминал бои за Кенигсберг в конце войны. Мы же тогда тоже сбрасывали на немцев ФАБы. Да, тогда они еще не были планирующими, но даже такой низкой точности хватило, чтобы гитлеровцы сдались.Тем не менее, украинцы воевать все равно будут. Это печально, но от русского менталитета у них осталось только упрямство. Надеюсь, что просветление в умах у них все же появится.Также по теме - в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20250318/1061860703.html

украина

россия

калининград

европа

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, калининград, дональд трамп, станислав крапивник, нато, вооруженные силы украины, сво, ракеты, дроны, европа, балтика